Écosse : TotalEnergies et ses partenaires pour l’appel d’offres ScotWind s’engagent pour le développement industriel local

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), vient d’inaugurer le pôle éolien en mer de la Compagnie au Royaume-Uni, à Aberdeen. Ce pôle s’intègre au centre des opérations offshore d'Aberdeen et facilitera la transition du personnel des activités pétrolières et gazières vers l’éolien marin à mesure que cette activité se développera dans le pays. Il s'appuiera ainsi sur l'expertise offshore de TotalEnergies à Aberdeen développée au cours des 50 dernières années.

« Investir dans des projets énergétiques en Écosse et en mer du Nord est au cœur de l’histoire de de TotalEnergies depuis plusieurs décennies. Je suis fier du succès de notre partenariat avec l’Écosse et de tout ce que nous avons accompli ensemble, en particulier pour développer l’industrie offshore », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « La transition énergétique s’accélère et l’Ecosse qui bénéficie de ressources de vent de classe mondiale constitue une région idéale où investir dans les nouvelles énergies. En tant que compagnie multi énergies mondiale engagée depuis longtemps dans l'approvisionnement d’énergie au Royaume-Uni, notre décision d’implanter notre pôle britannique pour l’éolien en mer à Aberdeen témoigne de notre confiance dans l’avenir des énergies renouvelables au Royaume-Uni et de la continuité de notre engagement envers l’Écosse et la mer du Nord. »

Un investissement de 140 millions £ dans l’industrie écossaise

Cette annonce intervient alors que TotalEnergies et ses partenaires Green Investment Group et le promoteur écossais Renewable Infrastructure Development Group (RIDG) ont répondu à l’appel d’offres ScotWind et ont proposé un projet éolien en mer d’une capacité de 2 gigawatts, baptisé West of Orkney Windfarm.

Si le consortium est sélectionné, £ 140 millions seront investis dans un programme de développement visant à développer la chaîne d'approvisionnement écossaise et l'infrastructure portuaire, spécifiquement autour de ce projet. Si la ferme éolienne West of Orkney Windfarm est sélectionnée, l'investissement sera réparti sur une série d'initiatives, notamment :

un soutien direct aux fournisseurs et à l'amélioration des infrastructures portuaires dans les Orcades, à Caithness, et plus généralement en Écosse ;

un fonds d'investissement dans la chaîne d'approvisionnement et les infrastructures pour améliorer les capacités et la compétitivité des principaux fournisseurs ;

un programme local de développement des compétences.

Cet investissement interviendra lors de la phase initiale de développement, avant même que la décision finale d’investissement ne soit prise. Il sera financé par des engagements directs des partenaires à hauteur de £105 millions, complétés jusque £140 millions par des fonds levés auprès d’investisseurs tiers, grâce à l’expertise des partenaires en matière de fonds d’investissement.

Un projet avec un haut niveau de contenu local écossais

Ces initiatives aideront le consortium à réaliser leur ambition de fournir jusqu'à la moitié du contenu du projet en Écosse sur toute la durée de vie du projet grâce à une approche collaborative avec le reste de l’industrie, avec un engagement de 60 % au Royaume-Uni.

En cas d’attribution du projet, le consortium entreprendra une consultation approfondie avec les populations des Orcades et du Caithness afin d’élaborer un programme de mesures d’accompagnement dédié, signe de l’engagement au long cours que représente la ferme éolienne West of Orkney Windfarm envers la région.

L’annonce de cet investissement fait suite à l’annonce du consortium de développer un site industriel de production d’hydrogène vert sur l’île de Flotta (Orcades), en partenariat avec Repsol-Sinopec UK et Uniper. Le pôle hydrogène de Flotta serait alimenté par l’électricité renouvelable produite par la ferme éolienne West of Orkney Windfarm.

« La décision de consacrer un investissement initial de 140 millions de livres pour soutenir la chaîne d'approvisionnement locale démontre notre engagement envers la région son industrie et ses habitants. Cet investissement permettra aux fournisseurs des Orcades, du Caithness et du reste de l’Écosse de bénéficier sans attendre de notre projet West of Orkney Windfarm. Il profitera aux infrastructures essentielles et leur permettra d’attirer d’autres projets et emplois dans le domaine de l’énergie verte », a poursuivi Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

"Notre entreprise est fière de son héritage écossais et nous nous efforçons de développer un projet éolien qui maximise les opportunités économiques pour l'Écosse. Cet investissement initial unique jouera un rôle important dans la croissance de la chaîne d'approvisionnement locale - et contribuera à assurer une transition énergétique plus inclusive autour des Orcades et de Caithness." a déclaré Mark Dooley, directeur du Green Investment Group.

"Nous travaillons depuis un certain temps avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et autres parties prenantes, afin d'établir une compréhension mutuelle entre leurs plans de croissance et les besoins de notre projet. Cela nous a permis d'élaborer des plans d'investissement ciblés qui peuvent être déclenchés lors de l'attribution du site et renforcés par notre fonds d'investissement dans la chaîne d'approvisionnement au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une approche "business as usual", mais d'un engagement dès le premier jour pour garantir que le parc éolien de l'ouest des Orcades soit un succès pour l'économie écossaise." a déclaré Mike Hay, directeur de RIDG.

TotalEnergies, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

TotalEnergies, les renouvelables et le Royaume-Uni

TotalEnergies est présent en Écosse depuis les années 1960 et reste à ce jour l’un des principaux producteurs de gaz naturel du plateau continental britannique. Depuis deux ans, la Compagnie s’engage résolument sur le marché britannique de l’éolien offshore. En 2020, elle a acquis une participation majoritaire dans Seagreen, plus grande ferme éolienne offshore d’Écosse, et a lancé Erebus et Valorous, deux projets d’éolien marin flottant au large du pays de Galles. En février 2021, TotalEnergies et son partenaire Green Investment Group ont remporté une concession pour développer un projet éolien offshore de 1,5 GW au large du Lincolnshire. En juillet 2021, TotalEnergies, Green Investment Group et RIDG ont répondu à l’appel d’offres ScotWind pour le site « N1 » et proposé de développer une ferme éolienne offshore d’une capacité de 2 GW, baptisée West of Orkney Windfarm.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

