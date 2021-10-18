Global Processing Services獲得逾3億美元投資，用於促進科技研發和全球成長

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的全球支付科技平臺Global Processing Services（簡稱“GPS”）今天宣佈從安宏資本（Advent International，簡稱「安宏」）和Viking Global Investors（簡稱“Viking”）獲得逾3億美元投資，並將接受這兩家公司的共同控制。其中安宏的投資將透過Advent Tech和安宏關係企業Sunley House Capital提供。

GPS的API優先(API-first)支付科技平臺為全球一流的金融科技公司、數位挑戰者銀行和嵌入式金融提供商提供創新發卡方案。其平臺曾幫助多家獨角獸公司擴大規模，並推動歐洲、亞太和中東地區大批知名金融科技公司的發展，其中包括Revolut、Curve、Starling Bank、Zilch、WeLab Bank和Paidy。透過採用單一的統一代碼庫並與超過95家發卡行整合，GPS使其客戶和合作夥伴能夠在48個國家啟動和擴大發卡方案。迄今為止，GPS已經發行了1.9億張實體和虛擬卡。去年，其雲端平臺上處理的交易量超過13億筆。

安宏資本董事Peter James評論道：「GPS提供的關鍵支付科技基礎設施讓全球金融科技革命成為可能。其快速、靈活的現代雲端平臺推動了一些極具創新性的使用案例，並使金融科技公司能夠透過單一的API實現全球化。」

「透過以客戶為中心的創新，GPS憑藉其極具吸引力的多元化全球客戶基礎，在全球主要市場默默確立了領先地位。我們期待和Viking一起支援GPS的領導團隊擴大其產品範圍，助其加速提升國際影響力。」

GPS執行長Joanne Dewar表示：「我們很高興能與安宏和Viking合作，他們在支付和金融科技領域擁有豐富經驗和輝煌業績，與我們一樣，對下一代全球支付體系有著共同的宏偉願景。」

「GPS一直身處全球金融科技大爆炸的核心，協助簡化全新數位支付時代進入全球軌道的途徑。我們致力於推動當今和未來關鍵市場的支付生態體系發展，包括數位銀行、先買後付、B2B虛擬卡、金融賦權等等，這筆投資將讓我們能夠加速推進我們的地理足跡和產品擴張計畫。」

安宏在支付和軟體業的業務成長方面擁有強勁的記錄，包括其最近對全球整合式支付領導者Planet和拉丁美洲金融科技基礎設施提供商Dock（由安宏關係企業Sunley House Capital與Viking共同投資）進行的投資。自2008年以來，安宏對全世界12家支付平臺公司累計投資了約50億美元。

Viking在投資私募和公開市場支付和軟體業方面有著悠久的歷史。Viking正透過其私募股權投資工具對GPS進行投資，這些工具目前管理著超過170億美元的資金。近期，Viking在支付領域的投資對象包括拉丁美洲金融科技基礎設施提供商Dock（與安宏共同投資），以及墨西哥數位支付和電商平臺Clip。

本次交易尚需達成慣例成交條件。

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關於Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS)是Revolut、Curve、Starling Bank、Zilch、WeLab Bank、Paidy等當今一流金融科技公司值得信賴和久經考驗的首選支付處理合作夥伴。迄今為止，GPS已經在超過48個國家發行了1.9億張實體和虛擬卡。去年，其API優先雲端平臺上處理了超過13億筆交易。

GPS高度靈活和可配置的平臺使控制權牢牢掌握在全球金融科技公司、數位銀行和嵌入式金融提供商手中，使他們能夠為持卡人提供豐富的功能。作為屢獲殊榮的發卡方處理商，GPS專注於推動費用管理、B2B支付、加密、借貸和信貸（包括「先買後付」的消費主張）、數位銀行、外匯、匯款、開放銀行等下一代支付市場的發展。

GPS經Visa和萬事達卡認證，可在全球處理和管理任何信用卡、轉帳卡或預付卡交易，並在倫敦、新堡、新加坡、雪梨和杜拜設有辦事處。其平臺具備達到一級銀行所要求的嚴格標準的能力，並與95家發卡行夥伴整合，為全球客戶群運行方案。

過去兩年的公司重要發展包括：

透過在新加坡建立新的區域卓越中心，以及在雪梨建立業務樞紐，成功擴張進入亞太地區，該地區擁有快速成長的客戶群，包括香港第一家本土虛擬銀行WeLab Bank，以及日本最大的先買後付服務提供者Paidy。

獲得GPS長期合作夥伴Visa的策略性投資，並在阿拉伯聯合大公國(UAE)成立新的區域卓越中心，並被選為阿聯在亞太、中東和北非地區的首選發卡方處理商之一。

GPS網站：www.globalprocessing.com

LinkedIn：Global Processing Services | LinkedIn

關於安宏資本

安宏資本成立於1984年，是全球規模最大且最富經驗的私募股權投資基金之一。自成立以來，安宏資本在42個國家完成了超過380項私募股權投資。截至2021年6月30日，公司管理的資產規模達680億歐元。公司在全球12個國家設立了15個辦事處，並擁有一支超過245名私募股權投資專業人士的全球團隊，遍佈北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲。公司專注於五個核心投資領域——商業和金融服務業；醫療保健；工業；零售、消費品與休閒；以及科技。安宏資本35年來致力於推動國際投資，一直與管理團隊積極合作，為其投資組合公司創造收入和利潤的永續成長。

網站：www.adventinternational.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/advent-international

關於Viking Global Investors LP

Viking成立於1999年，是一家全球投資管理公司，為投資人管理約480億美元的資金。公司在格林威治、紐約、香港、倫敦和舊金山設有辦事處，是經美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.vikingglobal.com。

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