Global Processing Services获得逾3亿美元投资，用于加速技术研发和全球增长

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的全球支付技术平台Global Processing Services（简称“GPS”）今天宣布从安宏资本（Advent International，简称“安宏”）和Viking Global Investors（简称“Viking”）获得逾3亿美元投资，并将接受这两家公司的共同控制。其中安宏的投资将通过Advent Tech和安宏关联公司Sunley House Capital提供。

GPS的API优先(API-first)支付技术平台为世界领先的金融科技公司、数字挑战者银行和嵌入式金融提供商提供了创新发卡方案。其平台曾帮助多家独角兽公司扩大规模，并推动着欧洲、亚太和中东地区大批知名金融科技公司的发展，其中包括Revolut、Curve、Starling Bank、Zilch、WeLab Bank和Paidy。通过采用单一的统一代码库并与超过95家发卡行进行整合，GPS使其客户和合作伙伴能够在48个国家启动和扩大发卡计划。迄今为止，GPS已经发行了1.9亿张实体和虚拟卡。去年，其云平台上处理的交易量超过13亿笔。

安宏资本董事Peter James评论道：“GPS提供的关键支付技术基础设施让全球金融科技变革成为可能。其快速、灵活的现代云平台推动了一些极具创新性的使用案例，并使金融科技公司能够通过一个单一的API实现全球化。”

“通过以客户为中心开展创新，GPS凭借其极具吸引力的多元化全球客户基础，在全球主要市场默默确立了领先地位。和Viking一道，我们期待支持GPS的领导团队扩大其产品范围，助其加速提升国际影响力。”

GPS首席执行官Joanne Dewar表示：“我们很高兴能与安宏和Viking合作，他们在支付和金融科技领域拥有丰富经验和辉煌业绩，与我们一样，对下一代全球支付体系有着共同的宏伟愿景。”

“GPS一直身处全球金融科技大爆炸的核心，帮助简化全新数字支付时代进入全球轨道的途径。我们致力于推动当今和未来关键市场的支付生态体系发展，包括数字银行、先买后付、B2B虚拟卡、金融赋权等等，这笔投资将让我们能够加速推进我们的地理足迹和产品扩张计划。”

安宏在支付和软件行业的业务增长方面有着强劲的记录，包括其最近对全球一体化支付领导者Planet和拉丁美洲金融科技基础设施提供商Dock（由安宏关联公司Sunley House Capital与Viking共同投资）进行的投资。自2008年以来，安宏对全世界12家支付平台公司累计投资了约50亿美元。

Viking在投资私有和公有市场支付和软件行业方面有着悠久的历史。Viking正通过其私募股权投资工具对GPS进行投资，这些工具目前管理着超过170亿美元的资本。近期，Viking在支付领域的投资对象包括拉丁美洲金融科技基础设施提供商Dock（与安宏共同投资），以及墨西哥数字支付和电商平台Clip。

本次交易尚需达成惯例成交条件。

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关于Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS)是Revolut、Curve、Starling Bank、Zilch、WeLab Bank、Paidy等当今领先金融科技公司值得信赖和久经考验的首选支付处理合作伙伴。迄今为止，GPS已经在超过48个国家发行了1.9亿张实体和虚拟卡。去年，其API优先云平台上处理了超过13亿笔交易。

GPS高度灵活和可配置的平台使控制权牢牢掌握在全球金融科技公司、数字银行和嵌入式金融提供商手中，使他们能够为持卡人提供丰富的功能。作为屡获殊荣的发卡方处理商，GPS专注于推动费用管理、B2B支付、加密、借贷和信贷（包括“先买后付”的消费主张）、数字银行、外汇、汇款、开放银行等下一代支付市场的发展。

GPS经Visa和万事达卡认证，可在全球范围内处理和管理任何信用卡、借记卡或预付卡交易，并在伦敦、纽卡斯尔、新加坡、悉尼和迪拜设有办事处。其平台具备达到一级银行所要求的严格标准的能力，并与95家发卡行伙伴进行了整合，为全球客户群管理计划。

过去两年的公司运营亮点包括：

通过在新加坡建立新的区域卓越中心并在悉尼建立业务枢纽，成功扩张进入亚太地区，该地区拥有快速增长的客户群，包括香港第一家本土虚拟银行WeLab Bank，以及日本最大的先买后付服务提供商Paidy。

获得GPS长期合作伙伴Visa的战略投资，并在阿拉伯联合酋长国(UAE)成立了新的区域卓越中心，并被选为阿联酋在亚太、中东和北非地区的首选发卡方处理商之一。

GPS网站：www.globalprocessing.com

LinkedIn：Global Processing Services | LinkedIn

关于安宏资本

安宏资本成立于1984年，是全球规模最大且最富经验的私募股权投资基金之一。自成立以来，安宏资本在42个国家完成了超过380项私募股权投资。截至2021年6月30日，公司资产管理规模达680亿欧元。公司在全球12个国家设立了15个办事处，并拥有一支超过245名私募股权投资专业人士的全球团队，遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。公司专注于五个核心投资领域——商业和金融服务业；医疗健康；工业；零售、消费品与休闲；以及技术。安宏资本35年以来致力于推动国际投资市场的发展，一直与被投资公司的管理团队积极合作，推动被投资公司收入和利润的可持续增长。

网站：www.adventinternational.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/advent-international

关于Viking Global Investors LP

Viking成立于1999年，是一家全球投资管理公司，为投资者管理着约480亿美元的资本。公司在格林威治、纽约、香港、伦敦和旧金山设有办事处，是经美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。如需了解更多信息，请访问www.vikingglobal.com。

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