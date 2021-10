Mindful Health Solutions obtient du financement de capital de croissance de Services financiers Innovation CIBC

SAN FRANCISCO & MENLO PARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer l’octroi d’un nouveau financement de capital de croissance à Mindful Health Solutions, un fournisseur de services en santé mentale de la Californie, axé sur les soins de la dépression résistante au traitement. Le financement permettra à la société d’accélérer sa croissance en s’installant dans de nouveaux emplacements aux États-Unis.

Comptant plus de 15 cliniques en Californie, Mindful Health Solutions, soutenue par Norwest Venture Partners, offre un service essentiel au bien-être émotionnel des patients et de leur famille. La société a été fondée en 2007 par le Dr Richard Bermudes, dont la vision est de donner aux patients un accès à des méthodes de traitement avancées, comme la stimulation magnétique transcrânienne (SMT) et le vaporisateur nasal Esketamine, tout en sensibilisant la collectivité à la santé mentale. Son équipe de cliniciens et son personnel ont consacré leur vie à la recherche, à l’éducation et au traitement des personnes atteintes d’un problème de santé mentale, en plus d’offrir les traitements fondés sur des données probantes les plus novateurs qui soient.

« La santé mentale touche un adulte sur cinq aux États-Unis, et la pandémie a rendu les services comme ceux offerts par Mindful Health Solutions, plus importants que jamais, a indiqué Youssef Kabbani, directeur en chef au bureau de Menlo Park de Services financiers Innovation CIBC. Nous sommes fiers de soutenir cette société dont l’objectif est d’élargir les voies du traitement de la dépression et de les rendre accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin. »

Ce financement permettra à Mindful Health Solutions de continuer à offrir des soins novateurs axés sur les patients dans l’esprit d’un établissement de recherche universitaire, tout en étendant sa présence dans de nouvelles régions et collectivités.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de la Banque CIBC, car nous pouvons ainsi étendre nos activités dans d’autres régions de la Californie et dans d’autres États, a déclaré Ryan Jessop, chef des services financiers, Mindful Health Solutions. Le fait de croître nous aide à réaliser notre mission d’offrir des soins de grande qualité aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale » a-t-il ajouté.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Mindful Health Solutions

À Mindful Health Solutions, nos psychiatres et cliniciens dévoués et compétents travaillent sans relâche pour veiller à ce que chaque patient qui franchit nos portes soit traité avec respect et compassion. Nous comprenons à quel point il peut être difficile de composer avec les difficultés de la vie quotidienne lorsqu’on souffre d’une maladie mentale ou d’une dépression clinique, et notre objectif est d’aider chaque patient à atténuer ces difficultés et à trouver un certain soulagement. Nous offrons des services de télémédecine et des consultations en personne. Nous aidons les patients qui ont besoin de médicaments et de psychothérapie, en plus d’offrir les traitements les plus avancés qui soient, y compris la SMT et le vaporisateur nasal Esketamine. Nous acceptons les assurances de tous les grands fournisseurs d’assurances. Pour en savoir plus, visitez le site de Mindful Health Solutions.

