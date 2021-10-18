Elliptic Labs与全球领先的智能电视制造商签署PoC协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --全球化AI软件公司及AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs (EuroNext Growth: ELABS.OL)，已与另一家全球顶级智能电视制造商签署第二份概念验证 (PoC) 协议。该项目将把Elliptic Labs的AI Virtual Smart Sensor Platform™ 引入这家智能电视OEM的产品组合中，通过AI Virtual Presence Sensor™ 和AI Virtual Gesture Sensor™ 为这些设备打造更多智能特性。

“这是我们与第二家智能电视制造商签署的概念验证协议，它表明我们的AI Virtual Smart Sensor Platform™为Elliptic Labs带来了智能手机和PC 行业之外更多市场机会，”Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示， “作为 Virtual Smart Sensors™ 领域公认的领导者，我们有能力通过我们的纯软件解决方案实现让所有电子设备更智能、更环保、更人性化的愿景。 我们在超声波、传感器融合和人工智能等方面强大的专业知识为新的硬件产品设计带来了创新的用户体验。”

智能电视是Elliptic Labs强大而灵活的AI Virtual Smart Sensor Platform全新的垂直领域。AI Virtual Smart Sensors真正可为这些智能电视设备打造像情境感知这样关键的创新型用户体验。例如，AI Virtual Presence Sensor能够使电视设备自主检测设备周围是否有用户存在，并在无人的情况下通过关闭屏幕来节省电量。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。