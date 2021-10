Ipsen intègre un nouveau programme à son portefeuille R&D de produits d’oncologie en phase pré-clinique grâce à une collaboration mondiale exclusive avec Accent Therapeutics, ciblant la protéine modificatrice d’ARN METTL3

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Avertissement : Destiné uniquement aux médias internationaux et à la communauté d’investisseurs

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) et Accent Therapeutics ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du programme METTL3 d’Accent.

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang et de la moelle osseuse difficile à traiter. Elle représente un tiers des nouveaux cas de leucémie aux États-Unis chaque année.1 À l’échelle mondiale, la prévalence de la LMA n’a cessé d’augmenter d’année en année depuis deux décennies.2 Les protéines modificatrices d’ARN (en anglais RNA modifying proteins, RMP) sont une classe de protéines qui contrôlent la biologie de l’ARN sous plusieurs aspects et représentent une nouvelle approche ciblée pour le traitement potentiel de divers cancers. L’enzyme METTL3 est une RMP qui a été validée en phase pré-clinique en tant que nouvelle cible thérapeutique pour traiter la LMA1,3. Cette collaboration allie l’expertise d’Accent Therapeutics dans les thérapies ciblant les RMP avec les compétences et l’expérience solides d’Ipsen dans le développement et la commercialisation de médicaments en oncologie. Ipsen figure parmi les 14 sociétés biopharmaceutiques les plus importantes au monde en oncologie.

Christelle Huguet, Vice Présidente Senior, Head of Research, External Innovation & Early Development chez Ipsen, a déclaré : « L’oncologie reste une orientation clé pour Ipsen dans le développement de notre portefeuille de produits en R&D. Nous sommes ravis de nous associer à Accent Therapeutics pour faire progresser le programme METTL3 et ainsi étendre notre présence en oncologie hématologique. Nos équipes sont fermement engagées à apporter des solutions là où les besoins médicaux non satisfaits restent élevés, y compris dans les cancers rares. Cette nouvelle collaboration avec Accent incarne pleinement la mission et la stratégie de croissance d’Ipsen. »

Shakti Narayan, PDG d’Accent Therapeutics, a déclaré : « Cette collaboration allie l’engagement d’Ipsen à développer et commercialiser des médicaments innovants en oncologie avec l’expertise de pointe d’Accent dans la modification d’ARN. Accent Therapeutics est résolu à développer son riche portefeuille de nouvelles thérapies ciblant la RMP et nous sommes très heureux de confier notre programme METTL3 à l’équipe innovante d’Ipsen pour apporter ce nouveau traitement expérimental aux patients qui en ont besoin. »

Selon les termes de l’accord, Ipsen versera à Accent Therapeutics jusqu’à 446 millions de dollars dont des paiements liés à l’atteinte de certaines étapes pré-cliniques, cliniques, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes (à un taux compris entre un pourcentage initial inférieur à 10% et un pourcentage maximum légèrement supérieur à 10%).

FIN

À propos du programme METTL3

L’une des modifications les plus répandues dans l’acide ribonucléique messager (ARNm) est la méthylation de l’adénine en position N6, produisant la N6-méthyladénosine (m6A). Cette modification est catalysée par la méthyltransférase composant le complexe enzymatique METTL3/METTL14. La m6A contribue sous plusieurs aspects à la stabilité et au renouvellement de l’ARNm, contrôle la transformation des oncogènes qui confèrent un avantage de croissance et un comportement migratoire, et constitue aujourd’hui une modification clé de l’ARNm impliquée dans les cancers hématologiques. L’inhibition de la METTL3 et/ou de la METTL14 favorise la différenciation et l’apoptose de la LMA et s’est avérée déterminante pour la croissance in vitro et in vivo de la LMA. Les petites molécules expérimentales inhibant la METTL3 développées par Accent Therapeutics visent à traiter des sous-types spécifiques de LMA présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladie Rare et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2020, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

À propos d’Accent Therapeutics

Accent Therapeutics est une société biopharmaceutique qui développe des thérapies ciblées par de petites molécules en oncologie, dans le domaine émergent de la modification d’ARN. Ce domaine de la biologie englobe les modifications chimiques post-transcriptionnelles de l’ARN, qui fournissent aux cellules un mécanisme unique de régulation des protéines essentielles à la croissance et à la différenciation cellulaires. En ciblant les protéines modificatrices d’ARN (RMP) impliquées dans le cancer avec des thérapies de précision, la société traduit une science extraordinaire en traitements révolutionnaires. Pour plus d’informations, consultez www.accenttx.com.

Avertissement Ipsen

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou non, et d’éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l’information disponible à ce jour. L’utilisation des termes ‘croit’, ‘envisage’ et ‘prévoit’ ou d’expressions similaires a pour but d’identifier des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes d’Ipsen quant aux événements futurs, y compris les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen. et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais pré cliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu’un produit recevra les homologations nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations du taux d’intérêt et du taux de change ; l’incidence de la réglementation de l’industrie pharmaceutique et de la législation en matière de soins de santé ; les tendances mondiales à l’égard de la maîtrise des coûts en matière de soins de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l’obtention d’une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l’instabilité financière de l’économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l’égard de l’efficacité des brevets d’Ipsen et autres protections concernant les produits novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets et/ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités d’Ipsen ainsi que sur ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un des partenaires d’Ipsen pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document de Référence 2020 d’Ipsen, disponible sur son site web (www.ipsen.com).

Références