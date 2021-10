Virgin Galactic inizia il periodo di potenziamento e di modifica del veicolo previsto; il volo di collaudo dell'Unity 23 è stato rimandato a nuova data per permettere il completamento di questo programma

LAS CRUCES, N.M.--(BUSINESS WIRE)--Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) (la “Società” o “Virgin Galactic”), una società aerospaziale e di viaggi spaziali integrata verticalmente, ha annunciato oggi che inizierà il programma di potenziamento programmato per VMS Eve e VSS Unity e che condurrà il volo di prova dello Unity 23 una volta completato questo lavoro.

Il programma di potenziamento è stato pensato per migliorare le prestazioni del veicolo e la capacità di volo dello VMS Eve e dello VSS Unity. Durante la preparazione per questo lavoro, Virgin Galactic ha eseguito collaudi e analisi di routine per aggiornare il proprio database delle proprietà dei materiali. Questi dati predicono le prestazioni dei materiali in determinate condizioni di carico e ambientali e vengono utilizzati per informare sui miglioramenti che verranno apportati alla progettazione e alla produzione a supporto di una maggiore frequenza di volo. Uno di questi recenti test di laboratorio ha segnalato una possibile riduzione dei margini di resistenza di alcuni materiali utilizzati per modificare specifiche giunzioni, che richiede ulteriori ispezioni fisiche.

Come da standard delle pratiche di collaudo e delle valutazione aerospaziali, le navicelle Virgin Galactic sono progettate in modo da resistere a forze che sono molto più elevate rispetto a quelle sperimentate nell'uso regolare, fornendo maggiori margini e livelli di sicurezza. Il programma di potenziamento è stato pensato per migliorare ulteriormente i margini che miglioreranno l'affidabilità e la durata e ridurranno i requisiti di manutenzione durante il servizio commerciale. Anche se questi nuovi dati dei collaudi di laboratorio non hanno avuto alcun impatto sui veicoli, i nostri protocolli di volo di prova hanno chiaramente definito i margini di resistenza, mentre ulteriori analisi permetteranno di valutare se è necessario lavoro aggiuntivo per mantenerli ai livelli stabiliti o superiori. Dato il tempo richiesto per questo lavoro, l'azienda ha determinato che il percorso più efficiente e conveniente per il servizio commerciale è quello di completare questo progetto in parallelo con il programma di potenziamento già previsto.

Dopo il periodo di potenziamento, la Società intende completare il programma di collaudo di VMS Eve and VSS Unity, incluso il volo di collaudo programmato con l'Aeronautica Militare Italiana, prima di cominciare con i voli commerciali.

Michael Colglazier, Chief Executive Officer di Virgin Galactic, ha detto: “Le nostre decisioni si basano su analisi dettagliate e approfondite e i nostri voli dipendono dai dati più accurati e completi disponibili. I veicoli Virgin Galactic sono progettati con significativi margini di sicurezza e offrono strati di protezione che superano di gran lunga i carichi sperimentati e previsti dei nostri voli. La riprogrammazione del nostro periodo di potenziamento e del volo Unity 23 mette in risalto le nostre procedure di sicurezza, offre il percorso più efficiente verso il servizio commerciale ed è il giusto approccio per la nostra azienda e i nostri clienti. Siamo molto riconoscenti alla Missione di Ricerca dell'Aeronautica Militare Italiana e grati per la loro continua collaborazione con noi in questo programma di volo di collaudo".

Questo aggiornamento di programma non è indipendente dalla recente indagine della Società riguardante un potenziale difetto del componente di un fornitore annunciato il 10 settembre 2021, che si è risolto positivamente. Anche se la parte in questione non si trova né sullo VMS Eve né sullo VSS Unity, seguendo i protocolli di sicurezza, Virgin Galactic ha effettuato ispezioni e analisi dettagliate che hanno confermato che tutte le parti sono conformi agli standard di qualità e di sicurezza ed che erano pronte per i voli. Il periodo di potenziamento inizierà circa un mese dopo la data prevista, mentre il servizio commerciale dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2022.

Tutti i materiali di stampa, incluse le immagini e le riprese possono essere scaricati dagli asset di stampa della Virgin Galactic.

Informazioni su Virgin Galactic Holdings

Virgin Galactic Holdings, Inc. è una società aerospaziale e di viaggi spaziali integrata verticalmente, pioniera del volo spaziale umano per privati ​​e ricercatori con i suoi veicoli aerei e spaziali avanzati. Sta sviluppando un sistema di volo spaziale progettato per connettere il mondo alla meraviglia e allo stupore creati dai viaggi spaziali e per offrire ai clienti un'esperienza trasformativa. Puoi trovare maggiori informazioni su https://www.virgingalactic.com/.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli in relazione a Virgin Galactic Holdings, Inc. (la "Società"), comprese dichiarazioni riguardanti i sistemi di volo spaziale della Società, i mercati e il programma di volo previsto. Queste dichiarazioni previsionali sono generalmente identificate da parole come "credere", "progetto", "aspettarsi", "anticipare", "stimare", "intendere", "strategia", "futuro", "opportunità", "pianificare". ”, “può”, “dovrebbe”, “volontà”, “vorrebbe” ed espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali sono previsioni, proiezioni e altre dichiarazioni su eventi futuri che si basano su aspettative e ipotesi attuali e, di conseguenza, sono soggette a rischi e incertezze. Molti fattori potrebbero far sì che gli eventi futuri effettivi differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa, inclusi, a titolo esemplificativo, i fattori, i rischi e le incertezze inclusi nell'emendamento n. 2 alla nostra relazione annuale sul modulo 10-K per il bilancio anno conclusosi il 31 dicembre 2020, in quanto tali fattori possono essere aggiornati di volta in volta nei nostri altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), accessibile sul sito Web della SEC all'indirizzo www.sec.gov www.sec.gov e la sezione Investor Relations del nostro sito web all'indirizzo www.virgingalactic.com. Questi documenti identificano e affrontano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero far sì che gli eventi ei risultati effettivi della Società differiscano sostanzialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state formulate. Si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali e, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, la Società non si assume alcun obbligo e non intende aggiornare o rivedere tali dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, future eventi, o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.