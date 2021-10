Mavenir et HCL collaborent sur l'intégration et la livraison de radios compatibles O-RAN

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels natifs du cloud qui s'exécutent sur n'importe quel cloud et transforme la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec HCL Technologies (HCL), une entreprise technologique mondiale leader avec une expertise en tests de systèmes de réseaux. Ce partenariat permet d'accélérer la disponibilité sur le marché des unités radio distantes (RRU) conformes à la division O-RAN 7.2, tout en établissant un modèle commercial pour répondre à la demande croissante et aux exigences évolutives des RRU O-RAN.

L'écosystème RRU d'aujourd'hui se développe pour offrir aux fournisseurs de services de communication (CSP) un choix nettement plus large de radios 2G, 3G, 4G, 5G, MIMO massive (mMIMO), ondes millimétriques (mmWave), petites cellules et intérieures. À son tour, le nombre de partenaires RRU avec lesquels Mavenir travaille continue de croître, chaque partenaire publiant de nouvelles radios sophistiquées, avec de nouveaux logiciels, différentes technologies radio, puissance de sortie, dimensions d'antenne et spectre pour répondre aux besoins évolutifs des clients d'O-RAN.

La collaboration réunit la plateforme de HCL pour les tests RRU tiers et les piles logicielles complètes d'unité centralisée (CU) et d'unité distribuée (DU) RAN de Mavenir. En conséquence, les fournisseurs de RRU auront la possibilité de travailler directement avec HCL pour évaluer leurs interfaces O-RAN et s'intégrer avec le logiciel CU/DU cloud natif compatible O-RAN de Mavenir.

En simplifiant les tests et la validation sur plusieurs profils d'interopérabilité O-RAN, la collaboration aidera les fournisseurs à accélérer la validation des variantes de fréquence et des offres RRU de plus en plus diversifiées exigées par le marché O-RAN.

Ce partenariat profitera à la fois aux fournisseurs de RRU et aux CSP, en soutenant l'expansion continue de l'écosystème radio et en aidant à établir un modèle commercial RRU autonome :

Les fournisseurs seront en mesure de valider rapidement leurs RRU compatibles O-RAN, au fur et à mesure qu'ils développent des portefeuilles de produits ciblés sur différents scénarios de déploiement.

Les CSP seront en mesure d'identifier plus facilement les options RRU compatibles O-RAN disponibles, pour des cas d'utilisation et des emplacements spécifiques.

« Nous répondons directement aux demandes des clients et partenaires pour accélérer l'intégration des nouveaux produits RRU. L'ampleur grandissante de l'industrie O-RAN exige maintenant un tel modèle. Et grâce à O-RAN et aux interfaces ouvertes, de nouveaux acteurs tels que HCL peuvent se positionner pour répondre efficacement aux besoins du marché », a déclaré Puneet Sethi, SVP/GM RAN Business Unit de Mavenir. « À mesure que de plus en plus de produits O-RAN RRU seront disponibles et que les partenaires RRU seront en mesure de répondre rapidement à leurs clients, les CSP du monde entier pourront tirer parti de la gamme complète de leurs actifs de spectre et bénéficier de l'écosystème RRU en accélération rapide ».

« Le partenariat Mavenir-HCL contribue à accélérer le marché O-RAN, en apportant une nouvelle gamme d'offres de produits aux CSP et aux entreprises. Cela ouvre la voie à un écosystème naissant, en accélérant l'innovation future dans des secteurs verticaux clés à l'échelle mondiale », a déclaré Rajiv Shesh, vice-président principal, services d'ingénierie et de R&D chez HCL. « HCL apporte plusieurs décennies d'expérience dans les tests de réseaux, une expertise 5G, des installations de laboratoire de pointe et des outils d'automatisation avancés pour valider l'interopérabilité entre Mavenir et les partenaires RRU. HCL fournit la visibilité et la capacité de reporting requises pour permettre aux opérateurs et aux entreprises de déployer les meilleures solutions Mavenir O-RAN ».

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

