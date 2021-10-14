多家營利和非營利性領導企業合作成立新科技平臺Novata，旨在簡化私募市場的ESG報告

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，全新的創新型公益企業與科技平臺Novata正式推出，旨在為包括私募股權公司在內的私募市場生態系統提供直覺式且有效的環境、社會和企業治理(ESG)衡量、資料蒐集和基準比較服務。在由福特基金會、標普全球(NYSE: SPGI)、Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE)和Omidyar Network組成的獨一無二的財團支持下，Novata為私募市場創建了獨立、公正且靈活的開放體系結構平臺，以更一致地報告ESG相關資料。根據來自普通合夥人和有限合夥人的第一手需求，Novata旨在提供經過審查的ESG報告架構，該架構以始終出現在主要ESG方法中的10大關鍵指標以及能提供更清晰ESG影響視野的安全科技平臺為重心。

Novata執行長Alex Friedman表示：「世界上大部分經濟活動都由私人公司驅動。他們對環境和社會影響所採取的方法，才能最終加速實現包容性資本主義的理想。我們提出的是前所未有的解決方案，因為它代表的是社會正義、金融資料和私募市場領域的一群營利性和非營利性領袖組織首次聯合起來，解決一直困擾著公開市場的ESG碎片化問題。」

Novata影響長兼方法論主管Lorraine Spradley Wilson補充道：「利用一套簡單有效的方法、科技支援的安全資料儲存庫，以及公正的基準比較工具，私人公司將能夠加強因應和預測不斷演變的投資人及社會優先事項。」

Novata的解決方案由三項核心元素組成：

精簡的ESG報告架構 。整合了在多種領先方法中始終出現的指標，可供私人公司立即加以利用。

。整合了在多種領先方法中始終出現的指標，可供私人公司立即加以利用。 安全的 輔助資料庫。 私人公司可以根據Novata的架構以及其他廣泛使用的方法進行報告，所有者和普通合夥人可控制對公司資料的存取權限。

私人公司可以根據Novata的架構以及其他廣泛使用的方法進行報告，所有者和普通合夥人可控制對公司資料的存取權限。 在私人和上市公司同行之間進行資料驅動的客觀基準比較。此外，報告工具還可協助私人企業從其資料中收集關鍵見解，易於向投資人、監管機構和其他利害關係者報告。

私募市場對ESG問題的關注不斷上升，例如，私募股權公司越來越注重為投資人有效量化社會影響。但是，ESG衡量對私募市場而言仍是一大挑戰，多數公司仍處於量化永續性和社會影響的早期階段。Novata正在率先開創使命驅動的科技平臺，幫助私募市場上的利害關係者（包括私人企業、貸款機構、供應商和投資人）避免那些導致公開市場極難對影響進行有效、客觀衡量的碎片化問題，同時為企業主和普通合夥人提供在各自ESG路徑中所需的靈活性。

以下財團成員和創始合夥人擔任Novata的核心顧問，幫助確保解決方案能夠隨著私募市場行業的成熟和擴張而持續進化。

福特基金會總裁Darren Walker表示：「福特基金會致力於支持在邁向更具包容性資本主義的道路上有助於取得積極進展的措施。Novata的解決方案使投資人能夠加強分配資本，更有效地考慮目的、包容性和永續性。在創造可惠及所有人的經濟的過程中，Novata的工具將發揮重要作用。」

標普全球執行長Doug Peterson表示：「全球經濟向淨零碳轉型需要公開和私募市場採取真正的合作與一致的方式來實現。標普全球很自豪能透過設立Novata，在ESG透明度和基準比較所急需的創新上進行投資。標普全球為未來市場提供助力，我們可以幫助私募市場所代表的領域增加透明度和證據，以便為它們的工作流程提供支援。此次投資代表我們在與私募股權行業合作方面向前邁進了一步，以專門打造的解決方案支援私募市場的ESG資訊揭露。」

Hamilton Lane副董事長兼策略性倡議總監Erik Hirsch表示：「在整個私募市場，ESG是一個複雜的問題，在解決時需要有細微的差別，而不能採用一體適用的方法。Novata是中立的解決方案，它允許私人公司（包括普通合夥人）根據對他們和投資人最有意義的指標來蒐集和衡量所有資料。Hamilton Lane認為，一流的資料和科技解決方案將繼續推動私募市場向前發展，我們很高興能與受人尊敬的管理團隊一起創立Novata。」

Omidyar Network執行長Mike Kubzansky表示：「私人公司及其投資人在我們的經濟中日益重要，將在促進更具包容性和永續的資本主義方面扮演關鍵角色。我們相信，Novata提供的解決方案將使私人公司、普通合夥人和有限合夥人加強管理他們對人類和地球的影響。」

測試版客戶將可在年底前存取Novata技術平臺。公司計畫於2022年初提供更廣泛的存取權限。

眾多一流的私募股權公司擔任Novata財團的顧問，包括Bridgepoint、Clearlake Capital Group、Kohlberg & Co.、KPS Capital Partners、Lindsay Goldberg、Summa Equity、Thomas H. Lee Partners和The Vistria Group。此外，Novata的多家普通合夥人顧問（The Vistria Group、Clearlake Capital Group和Kohlberg & Co.）都支持Novata並進行了投資，這些投資的所有收益都將捐贈給非營利組織。

Clearlake Capital Group及Clearlake影響倡議共同創辦人兼管理合夥人José E. Feliciano表示：「根據我們的切身體驗，市場對於採用更具整合性的方法衡量ESG資料存在迫切需求，並面臨因缺乏針對私募股權發起人獨特需求進行訂製的架構和適當工具而造成的挑戰。我們致力於負責任的投資原則，相信私募市場有責任加強管理和追蹤ESG表現，不僅為了產生豐厚的投資回報 ，還要對社會及其未來產生正面的影響。」

在設計解決方案的過程中，Novata還與眾多有限合夥人合作，因為ESG也日益成為他們關注的重要焦點。

紐約市主計長Scott M. Stringer表示：「私募股權資產是市場和全球經濟中快速成長的一部分，僅在過去10年就成長了150%以上。私募股權投資人需要有可靠的途徑來取得準確、重大且有意義的ESG資料，包括氣候變遷和多樣性、員工轉型和業務問責資料等等，這些都是真正的包容性資本主義的關鍵組成部分，可為我們的退休金受益人創造長期價值。」

如欲瞭解關於Novata的更多資訊，請瀏覽網站，也可在此觀看發佈影片。私人公司和普通合夥人可在網站上表達成為Novata早期客戶的意向。歡迎在LinkedIn上關注Novata，以及時瞭解公司新聞和觀點。

關於Novata

Novata是一家公益性公司，旨在提供相關報告指標、用於儲存資訊的輔助資料庫，以及用於分析並向關鍵利害關係者（包括有限合夥人和監管機構）報告的工具，幫助私募股權公司和私人公司駕馭ESG環境。Novata成立的初衷是為了幫助私募市場實現更具永續性和包容性的資本主義形式，並幫助私募市場避免在制定ESG標準方面的碎片化問題。Novata由福特基金會、標普全球、Hamilton Lane和Omidyar Network合作創立，並由其共同創辦人和獨立董事長提供額外資金，公司大部分股權由使命驅動的組織及其員工控制。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.novata.com/。

關於福特基金會

福特基金會是獨立的非營利性資助捐款組織。超過85年來，基金會與許多勇敢的人們一起在全球社會變革的最前線奮戰，堅持履行其加強民主價值、減少貧窮和不公、促進國際合作和推動人類成就的使命。基金會總部位於紐約，在拉丁美洲、非洲、中東和亞洲設有辦事處。

關於標普全球

標普全球(NYSE: SPGI)是全世界首屈一指的全球資本和大宗商品市場信用評等、基準和分析提供商，可提供ESG解決方案、深度資料和對關鍵業務因素的見解。160多年來，我們一直提供必要情報，以釋出機會、促進成長並加速進步。我們的業務部門包括標普全球評等、標普全球市場情報、標普道瓊指數和標普全球普氏能源資訊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.spglobal.com。

關於Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE)是首屈一指的私募市場投資管理公司，為世界各地的成熟投資人提供創新的解決方案。該公司專注於私募市場投資已有30年的歷史，目前在北美、歐洲、亞太和中東地區的辦事處擁有大約475名專業人員。截至2021年6月30日，Hamilton Lane管理和監督的資產約為7,570億美元，其中包括約920億美元的可自由支配資產和約6,650億美元的諮詢資產。Hamilton Lane專注於建立靈活的投資計畫，為客戶提供全方位的私募市場策略、產業和地域選擇。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hamiltonlane.com，或者在LinkedIn上關注Hamilton Lane：https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/。

關於Omidyar Network

Omidyar Network由慈善家Pam和Pierre Omidyar創立，是一家社會變革企業，自2004年以來已為創新型營利性公司和非營利組織提供超過10億美元資金。Omidyar Network致力於重新構想關鍵體系及其治理理念，並建立更包容、更公平的社會，使每個人都能擁有自身發展所需的社會、經濟和民主權力。

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