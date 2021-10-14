多家营利和非营利性领导企业合作组建新技术平台Novata，旨在简化私营市场的ESG报告

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，全新的创新型公益企业与技术平台Novata正式发布，旨在为包括私募股权公司在内的私营市场生态系统提供直观有效的环境、社会和企业治理(ESG)测量、数据收集和基准比较服务。在由福特基金会、标普全球(NYSE: SPGI)、Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE)和Omidyar Network组成的独一无二的财团支持下，Novata为私营市场搭建了独立、公正、灵活的开放体系结构平台，以更一致地报告ESG相关数据。根据来自普通合伙人和有限合伙人的第一手需求，围绕始终出现在领先ESG方法中的10大关键指标以及能提供更清晰ESG影响视图的安全技术平台，Novata旨在提供一个经过审查的ESG报告框架。

Novata首席执行官Alex Friedman表示：“世界上大部分经济活动都由私营公司驱动。只有依靠他们就环境和社会影响所采取的方法，才能帮助最终加速实现包容性资本主义的理想。我们提出的是前所未有的解决方案，因为它标志着社会正义、金融数据和私营市场领域的一群营利性和非营利性领袖组织首次联合起来，解决一直困扰着公开市场的ESG碎片化问题。”

Novata首席影响官兼方法论主管Lorraine Spradley Wilson补充道：“利用一套简单有效的方法，一个由技术支持的安全数据存储库以及无偏向的基准比较工具，私营公司可更好地满足和预测不断变化的投资者及社会性优先事项。”

Novata的解决方案由三项核心元素组成：

一个 精简的ESG报告框架 。整合了在多种领先方法中始终出现的指标，可供私营公司立即加以利用。

。整合了在多种领先方法中始终出现的指标，可供私营公司立即加以利用。 一个安全的 贡献数据库。 私营公司可以根据Novata的框架以及其他广泛使用的方法进行报告，所有者和普通合伙人可控制对公司数据的访问权限。

私营公司可以根据Novata的框架以及其他广泛使用的方法进行报告，所有者和普通合伙人可控制对公司数据的访问权限。 在私营和上市公司同行之间进行数据驱动的客观基准比较。此外，报告工具还可帮助私营企业从其数据中收集关键见解，并轻松地向投资者、监管机构和其他利益相关方报告。

私营市场对ESG问题的关注度不断上升，例如，私募股权公司越来越注重为投资者有效量化项目的社会影响。但是，ESG测量对私营市场仍是一大挑战，多数公司仍处于量化可持续性和社会影响的早期阶段。Novata正在率先打造一个使命驱动的技术平台，帮助私营市场上的利益相关方（包括私营企业、贷款机构、供应商和投资者）避免那些导致公开市场极难对影响进行有效、客观测量的碎片化问题，同时为企业主和普通合伙人提供在各自ESG实现路径中所需的灵活性。

以下财团成员和创始合伙人担任Novata的核心顾问，帮助确保解决方案能够随着私营市场行业的成熟和扩张而持续发展。

福特基金会总裁Darren Walker表示：“福特基金会致力于支持在实现更具包容性资本主义道路上有助于取得积极进展的举措。Novata的解决方案使投资者能够更好地分配资本，更有效地考虑到目的、包容性和可持续性。在构建惠及所有人的经济的过程中，Novata的工具将发挥重要作用。”

标普全球首席执行官Doug Peterson表示：“全球经济向净零碳的过渡需要公共和私营市场采取真正的合作与一致的方式来实现。标普全球很自豪通过设立Novata，在ESG透明度和基准比较所急需的创新上进行投资。标普全球助力未来市场，我们可以帮助私营市场所代表的领域增加透明度和证据，以便为它们的工作流程提供支持。此次投资代表着我们在与私募股权行业合作方面向前迈进了一步，通过一项专门构建的解决方案支持针对私营市场的ESG披露。”

Hamilton Lane副董事长兼战略倡议总监Erik Hirsch表示：“在整个私营市场，ESG是一个复杂的问题，在解决时需要有细微的差别，而不能采用一刀切的方法。Novata是一项中立的解决方案，它允许私营公司（包括普通合伙人）根据对他们和投资者最有意义的指标来收集和测量所有数据。Hamilton Lane认为，一流的数据和技术解决方案将继续推动私营市场向前发展，我们很高兴能受人尊敬的管理团队一起创立Novata。”

Omidyar Network首席执行官Mike Kubzansky表示：“私营公司及其投资者在我们的经济中日益重要，将在促进更具包容性和可持续的资本主义方面发挥关键作用。我们相信，Novata提供的解决方案将使私营公司、普通合伙人和有限合伙人更好地管理他们对人类和地球的影响。”

测试版客户将可在年底前访问Novata技术平台。公司计划于2022年初提供更广泛的访问权限。

众多领先的私募股权公司担任Novata财团的顾问，包括Bridgepoint、Clearlake Capital Group、Kohlberg & Co.、KPS Capital Partners、Lindsay Goldberg、Summa Equity、Thomas H. Lee Partners和The Vistria Group。此外，Novata的多家普通合伙人顾问（The Vistria Group、Clearlake Capital Group和Kohlberg & Co.）支持Novata并进行了投资，这些投资的所有收益都将捐赠给非营利组织。

Clearlake Capital Group及Clearlake影响倡议联合创始人兼管理合伙人José E. Feliciano表示：“根据我们的切身体验，市场对于采用更具整合性的方法测量ESG数据存在迫切需求，并面临因缺乏针对私募股权发起人独特需求进行定制的框架和适当工具而造成的挑战。我们致力于负责任的投资原则，相信私营市场有责任更好地管理和跟踪ESG表现，不仅为了产生丰厚的投资回报 ，还要对社会及其未来产生积极的影响。”

在设计解决方案过程中，Novata还与众多有限合伙人进行了合作，因为ESG也日益成为他们关注的重要焦点。

纽约市主监察官Scott M. Stringer表示：“私募股权资产是市场和全球经济中快速增长的一部分，仅在过去10年就增长了150%以上。私募股权投资者需要对准确、重大且有意义的ESG数据进行可靠访问，包括气候变化和多样性、员工转型和业务问责数据等等，所有这些都是真正的包容性资本主义的关键组成部分，可为我们的养老金受益人创造长期价值。”

如需了解关于Novata的更多信息，请访问其网站，也可在此观看发布视频。私营公司和普通合伙人可通过网站提交成为Novata早期客户的意向。欢迎在LinkedIn上关注Novata，以及时了解公司新闻和观点。

关于Novata

Novata是一家公益性公司，旨在通过提供相关报告指标、用于存储信息的贡献数据库以及用于分析并向关键利益相关方（包括有限合伙人和监管机构）报告的工具，帮助私募股权公司和私营公司驾驭ESG环境。Novata成立的初衷是为了帮助私营市场实现更具可持续性和包容性的资本主义形式，并帮助私营市场避免在制定ESG标准方面的碎片化问题。Novata由福特基金会、标普全球、Hamilton Lane和Omidyar Network合作创立，并由其联合创始人和独立董事长提供额外资金，公司大部分股权由使命驱动的组织及其员工控制。如需了解更多信息，请访问https://www.novata.com/。

关于福特基金会

福特基金会是一家独立的非营利性资助捐款组织。超过85年来，基金会与许多勇敢的人们一起奋战在世界社会变革的最前沿，坚持履行其加强民主价值观、减少贫穷和不公、促进国际合作和推动人类成就的使命。基金会总部位于纽约，在拉丁美洲、非洲、中东和亚洲设有办事处。

关于标普全球

标普全球(NYSE: SPGI)是全世界首屈一指的面向全球资本和大宗商品市场的信用评级、基准和分析提供商，可提供ESG解决方案、深度数据和对关键业务因素的见解。160多年来，我们一直致力于提供必要情报，解锁机会，促进增长，加速进步。我们的下属业务部门包括标普全球评级、标普全球市场情报、标普道琼斯指数和标普全球普氏能源资讯。如需了解更多信息，请访问www.spglobal.com。

关于Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE)是一家领先的私募市场投资管理公司，为世界各地的成熟投资者提供创新的解决方案。该公司专注于私募市场投资已有30年的历史，目前在北美、欧洲、亚太和中东地区的办事处拥有大约475名专业人员。截至2021年6月30日，Hamilton Lane管理和监管的资产约为7,570亿美元，其中包括约920亿美元的可自由支配资产和约6,650亿美元的咨询资产。Hamilton Lane专注于建立灵活的投资计划，为客户提供全方位的私募市场策略、行业和地域选择。如需了解更多信息，请访问www.hamiltonlane.com，或者在LinkedIn上关注Hamilton Lane：https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/。

关于Omidyar Network

Omidyar Network由慈善家Pam和Pierre Omidyar创立，是一家社会变革企业，自2004年以来已为创新型营利性公司和非营利组织提供超过10亿美元资金。Omidyar Network致力于重新构想关键系统及其治理理念，并建立更包容、更公平的社会，使每个人都能拥有自身发展所需的社会、经济和民主权力。

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