Visa Installments進軍澳洲，以全新方式提供「先買後付」服務

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球數位支付領域的領導者Visa (NYSE: V)今日宣佈，公司與澳洲超大型金融機構澳新銀行(ANZ)及商戶支付服務提供者Quest合作，在澳洲擴大Visa Installments服務。Visa解決方案讓澳洲購物者能夠透過其現有的ANZ信用卡，在結帳時無需額外的步驟，便可享用備受歡迎的「先買後付」(BNPL)消費金融服務。

早在2017年，Visa的金融科技計畫便已促進全球分期付款業務的成長。借助Visa Installments Solution，Visa如今將為已經存在於合格消費者的錢包和手機中的卡片帶來BNPL消費金融服務的靈活性，以便他們在店內或線上結帳時使用。

Visa Installments Solution為Visa網路內的發卡機構和收單機構提供基礎科技，以便為其客戶提供BNPL功能。這表示金融機構可利用信用卡持卡人已經核准的信用額度，以任何適用於其客戶的方式，為他們添加BNPL這項特色服務。同樣的，Visa網路內的收單機構亦可以為所有接受Visa支付的零售商啟動接受分期付款的功能。這一解決方案最初於2019年試行，目前已經擴展至美國、加拿大、馬來西亞、俄羅斯以及現在的澳洲。

當符合條件的購物者在店內終端裝置或參與商戶的線上購物時使用其ANZ Visa信用卡，他們可於購物過程中在螢幕上選擇還款條款。一流的商戶支付科技提供商Quest將與Visa合作，讓商家能夠快速、無縫地接受Visa Installments——擁有整合了Quest POS軟體的商戶無需更改任何軟體，便可啟用這一解決方案。

借助Visa Installments Solution，參與這一服務的貸方可提供更加靈活的償還計畫——從3個月到24個月不等，在某些情況下沒有利息，而客戶可以在其現有的銀行應用程式中直接查看分期付款的購物清單、餘額和償還資訊。

該解決方案勢將受到澳洲消費者的歡迎，最近的Visa調查發現，90%的參與者表示很有可能使用其發卡行提供的分期付款方案，85%的受訪者稱分期付款將改善自己與其發卡服務商之間的關係1。

Visa澳洲、紐西蘭和南太平洋集團地區經理Julian Potter表示：「在澳洲，透過消費者現有可信的金融機構提供BNPL消費金融服務存在著大量的需求。我們十分自豪能夠就Visa Installment的首次推出，與我們的長期夥伴ANZ攜手合作。Visa Installments在網路層完全是從零開始打造，將部署於實體店面以及各大電子商務通路，而且消費者或企業無需任何新措施。如今，澳洲信用卡也可以享受『先買後付』服務了。」

ANZ銀行卡與個人貸款業務負責人Mike Shurlin表示：「我們始終在尋找能為我們的客戶帶來真正價值的產品和服務，能夠分期付款是眾多客戶想要的重要功能。Visa Installments滿足有關該服務的靈活性、安全性和便利性的所有要求，讓我們能夠為信用卡客戶提供更多選擇性，並創造更好的體驗。」

Shurlin先生還表示：「在過去，我們已經與Visa就多個客戶解決方案進行合作，包括廣泛的行動支付和忠誠度解決方案，而且我們擁有共同的專注點：為我們的客戶提供簡單、靈活和安全的支付服務。我們期待與Visa合作，為客戶帶來這一令人振奮的新支付方案。」

Quest中小企業與替代支付服務負責人Luke Fuller表示：「Quest十分高興與Visa合作，透過我們值得信賴的支付終端系列，提供分期付款服務，而這些終端已經得到眾多澳洲知名零售品牌的採用。在我們的全通路支付門戶解決方案採用這一服務之後，零售商將能夠在線上和實體店為其客戶提供分期付款選項。」

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最具創新性、最可靠和最安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有先進的全球支付處理網路VisaNet，能夠在全世界提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的不懈努力是互聯商務能夠惠及全球各地的所有民眾、並在各類裝置上得以迅速成長的催化劑，亦是無現金未來的夢想得以實現的驅動力。在世界從類比向數位轉變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html和@VisaNews。

關於澳新銀行

澳新銀行是澳洲四大銀行之一，也是紐西蘭和太平洋地區首屈一指的銀行集團，就市值而言已躋身全球百大銀行。ANZ的歷史可追溯至1835年，在全球32個市場發展業務，涵蓋澳洲、紐西蘭、亞洲、太平洋、中東、歐洲和美洲。ANZ致力於為800多萬零售、商業和機構客戶提供一系列銀行與金融產品和服務，並在全球擁有超過3.9萬名員工。ANZ的策略是專注於改善客戶的財務狀況；聘用樂於傾聽、學習和適應的員工；為他們提供一流的工具和洞察；同時專注於能夠為客戶帶來真正價值的少數產品和服務，並在一開始就把它們做好。

關於Quest支付系統

Quest總部位於墨爾本，是澳洲人持有的科技公司，致力於為本土和國際企業和金融機構提供各種不同的創新全通路支付解決方案。作為澳洲首屈一指的全方位服務支付解決方案供應商，Quest致力於提供一系列澳洲本土設計和生產的支付終端硬體。利用其20餘年的開發專長，公司能夠提供符合大眾市場需求及訂製型解決方案。Quest的解決方案資產組合包括工作檯面、無人和行動支付終端硬體、軟體、禮品卡和線上支付解決方案、EMV智慧卡、無接觸、傳播以及交易路徑解決方案，以及訂製式硬體和軟體設計、職業諮商和製造服務。

1 有關分期付款的研究由Visa委託，並由UX Army於2020年9月在澳洲信用卡持卡人中進行。

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