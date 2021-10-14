Visa Installments进军澳大利亚，通过全新方式提供“先买后付”服务

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球数字支付领域领军企业Visa (NYSE: V)今日宣布，公司携手澳大利亚超大型金融机构澳新银行(ANZ)及商户支付服务提供商Quest，在澳大利亚拓展Visa Installments服务。Visa解决方案能够让澳大利亚购物者通过其现有的ANZ信用卡，在结账时无需额外的步骤便可享用备受欢迎的“先买后付”(BNPL)消费金融服务。

早在2017年，Visa的金融科技计划便开始助力全球分期还款业务的增长。借助Visa Installments Solution，Visa如今将为已经存在于合格消费者的钱包和手机中的卡片带来BNPL消费金融服务的灵活性，以便他们在店内或在线结账时使用。

Visa Installments Solution为Visa网络内的发卡机构和收单机构提供基础技术，以向其客户提供BNPL功能。这意味着金融机构可利用信用卡持卡人已经获批的信用额度，以任何适用于其客户的方式，为他们添加BNPL这项特色服务。同样，Visa网络内的收单机构亦可以激活这一功能，支持所有接受Visa支付的零售商进行分期还款。这一解决方案最初于2019年试运行，目前已经拓展至美国、加拿大、马来西亚、俄罗斯以及现在的澳大利亚。

当符合条件的购物者在店内终端或线上参与商户店面购物使用其ANZ Visa信用卡时，他们可于购物过程中在屏幕上选择还款条款。领先的商户支付科技提供商Quest将与Visa合作，让商家能够快速、无缝地接受Visa Installments——拥有整合了Quest POS机软件的商户无需更改任何软件便可启用这一解决方案。

借助Visa Installments Solution，参与这一服务的出借人可提供更加灵活的偿还计划——从3个月到24个月不等，在某些情况下没有利息，而客户可以在其现有的银行应用中直接查看其分期还款的购物清单、余额和偿还信息。

该解决方案势将受到澳大利亚消费者的欢迎，最近的Visa调查发现，90%的参与者表示很有可能使用其发卡行提供的分期还款方案，85%的受访者称分期还款将改善自己与其发卡服务商之间的关系1。

Visa澳大利亚、新西兰和南太平洋集团地区经理Julian Potter表示：“在澳大利亚，通过消费者现有可信的金融机构提供BNPL消费金融服务存在着大量的需求。我们十分自豪能够就Visa Installment的首次推出，与我们的长期合作伙伴ANZ携手合作。Visa Installments完全是在网络层从零开始打造，将被部署于实体店面以及各大电子商务渠道，而且消费者或企业无需任何新措施。如今，澳大利亚信用卡也可以享受‘先买后付’服务了。”

ANZ银行卡与个人贷款业务负责人Mike Shurlin表示：“我们始终在寻找能给我们的客户带来真正价值的产品和服务，能够进行分期还款是众多客户想要的一项重要功能。Visa Installments满足有关该服务的灵活性、安全性和便利性的所有要求，能够让我们为信用卡客户提供更多可选择性，并打造更好的体验。”

Shurlin先生还表示：“在过去，我们已经与Visa就多个客户解决方案进行了合作，包括广泛系列的移动支付和忠诚度解决方案，而且我们拥有共同的专注点：为我们的客户提供简单、灵活和安全的支付服务。我们期待与Visa合作，为客户奉上这一令人振奋的新支付方案。”

Quest中小企业与替代支付服务负责人Luke Fuller表示：“Quest十分高兴与Visa合作，通过我们值得信赖的支付终端系列，提供分期还款服务，而这些终端已经得到了众多澳大利亚知名零售品牌的采用。在我们的全渠道支付门户解决方案采用这一服务之后，各大零售商将能够在线上和实体店为其客户提供分期还款选项。”

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最具创新性、最可靠和最安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有先进的全球支付处理网络VisaNet，能够在世界范围内提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的不懈努力是互联商务能够惠及全球各地的所有民众、并在各类设备上得以迅速发展的催化剂，亦是无现金未来梦想得以实现的驱动力。在世界从模拟向数字转变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html和@VisaNews。

关于澳新银行

澳新银行是澳大利亚排名前四的银行之一，也是新西兰和太平洋地区首屈一指的银行集团，就市值而言已跻身全球百强银行。ANZ的历史可追溯至1835年，在全球32个市场开展业务，涵盖澳大利亚、新西兰、亚洲、太平洋、中东、欧洲和美洲。ANZ致力于为800多万零售、商业和机构客户提供一系列银行与金融产品和服务，并在全球拥有超过3.9万名员工。ANZ的策略是专注于改善客户的财务状况；聘用乐于倾听、学习和适应的员工；为他们提供一流的工具和洞见；同时专注于能够给客户带来真正价值的少数产品和服务，并在一开始就把它们做好。

关于Quest支付系统

Quest总部位于墨尔本，是澳大利亚人持有的科技公司，致力于向本土和国际企业和金融机构提供各种不同的创新全渠道支付解决方案。作为澳大利亚领先的全服务支付解决方案供应商，Quest致力于提供一系列澳大利亚本土设计和生产的支付终端硬件。利用其20余年的开发专长，公司能够提供满足大众市场需求及定制式的解决方案。Quest的解决方案资产组合包括工作台面、无人和移动支付终端硬件、软件、礼品卡和线上支付解决方案、EMV智能卡、无接触、传播以及交易路径解决方案，以及定制式硬件和软件设计、职业咨询和制造服务。

1 有关分期还款的研究由Visa委托，并由UX Army于2020年9月在澳大利亚信用卡持卡人中开展。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。