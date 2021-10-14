澳洲開放大學利用Rimini Street經過實務檢驗的稅收、法律和法規專長來滿足最新的政府要求

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業軟體產品和服務提供者、為甲骨文和SAP軟體產品提供領先協力廠商支援服務的供應商、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，澳洲領先的線上高等教育市場澳洲開放大學（Open Universities Australia，簡稱OUA）選擇Rimini Street來幫助打造並交付有關報告新增和現有學生資料的法規更新，以遵守澳洲政府新實施的高等教育學生資訊收集(TCSI)規定。Rimini Street自2017年以來一直為OUA的PeopleSoft應用程式提供支援服務。根據對Rimini Street出色支援服務的體驗，OUA請求Rimini Street的稅務、法律和法規事務(TLR)團隊來幫助應對並遵守甲骨文PeopleSoft校園解決方案應用程式中的稅務、法律和法規規定。

TLR法規遵循服務：一個能應對不斷變化的法規要求的解決方案

2018年2月，澳洲政府實施了新的學生資料報告規定。TCSI是一項澳洲政府倡議，同時也是澳洲教育、技能和就業部的一項聯合專案，旨在改革學生資訊的收集方式。TCSI的規定現在要求大學在收到相關資訊的7天內報告所有學生的招生詳情，包括申請、費用、個人資訊和權利。Rimini Street的TLR團隊負責承擔法規報告更新的開發工作，讓OUA團隊能夠專注於此專案的其他方面。

針對報告與法規遵循需求提供企業級TLR支援服務

該公司的TLR團隊由數百名經驗豐富的全職員工組成，包括國家研究專家、產品負責人、業務分析師、軟體開發人員、品質保證工程師和文件專員，他們負責從研究到交付的整個Rimini Street TLR更新事務。此團隊幫助Rimini Street的客戶（從中型企業到全球財星500大企業和政府機構）保持他們的企業軟體在全球26,000多個司法管轄地的法規遵循與更新。2020年，Rimini Street的全球稅收、法律和法規變更事務年增率成長了40%，TLR團隊當年在50多個國家實施了超過8.8萬項單獨變更。

澳洲開放大學專案經理Dan Cliffe表示：「過去，學生資料報告是在普查資訊發布之後才完成的，而現在必須近乎即時地完成，我們需要提供有關學生貸款的準確情況，並確保不會超限。Rimini Street擁有一個清晰的計畫，與我們合作開發一個靈活、可設定的解決方案，以滿足我們的法規遵循要求。該公司為我們的企業軟體提供支援已經有很多年了，在此關鍵專案上，他們提供了與PeopleSoft應用程式支援服務相同的超快回應的專家諮詢方法。整個流程都很棒，他們滿足了有關最後期限的所有要求。」

Rimini Street集團副總裁兼大洋洲區域總經理Daniel Benad表示：「高等教育機構必須適應不斷變化的招生模式，澳洲的這些新法規遵循要求意味著在報告方面必須提供更即時、更透明的資料，才能滿足政府的規定要求。我們的稅務、法律和法規事務團隊與澳洲開放大學合作，及時建置並交付了能滿足這些政府規定的解決方案。如今，我們的專家TLR團隊負責為126個國家的近1,000家客戶應對TLR更新事務，其中多數都能先於廠商計畫交付。」

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關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,200家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的若干風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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