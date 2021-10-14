Cepton加入高通智慧城市加速器計畫，利用其智慧雷射雷達技術專業知識幫助實現更高水準的安全、智慧和互聯

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧雷射雷達解決方案的創新供應商Cepton Technologies, Inc.今天宣布，該公司已加入高通智慧城市加速器計畫(Qualcomm® Smart Cities Accelerator Program)。

高通智慧城市加速器計畫將相關技術和企業聚集在一起，進行合作、創新並加速全球智慧城市和智慧互聯空間的普及。Cepton認為，公司加入該生態系統與高通公司的願景相一致，即為快速成長的城市環境帶來高效率、安全和先進的技術。Cepton加入該計畫的目標是在智慧城市和智慧互聯空間領域與高通智慧城市加速器計畫的生態系統成員一起合作，推動採用雷射雷達解決方案的使用。

透過高通物聯網服務套件，Cepton以及其智慧空間的關鍵合作夥伴The Indoor Lab計畫與高通公司展開合作，利用採用雷射雷達的人群分析系統（該系統既能保障隱私又能最佳化空間利用），來提供「智慧場館即服務」。

憑藉其高精度、3D感知能力和24/7全天候可用性，雷射雷達可用於實現廣泛的應用，幫助建構更安全、更智慧、更互聯的環境。歸功於資料的匿名性，雷射雷達可最大限度保護人們的隱私，同時收集有用的資訊，來幫助推動在智慧城市和智慧空間中做出明智的決策。Cepton一直與全球合作夥伴合作，幫助利用智慧雷射雷達解決方案來改造交通基礎建設、公共場館和大型商業設施。例如，Cepton與The Indoor Lab合作，於2020年在奧蘭多國際機場的一個航廈部署了一套採用雷射雷達的人群分析解決方案。作為試點專案，該解決方案能夠提供匿名的腳步追蹤資料，幫助維護人員展開具有針對性的清潔工作，同時幫助旅客避開擁擠區域。

Cepton執行長裴軍博士表示：「我們很自豪能夠透過高通智慧城市加速器計畫加入高通的技術創新企業網路，我們正在努力使用我們的雷射雷達技術來幫助推動智慧基礎建設的未來發展。截至目前，我們的技術已成功用於道路和鐵路交叉口的即時交通和行人監測、自由流量電子收費系統、關鍵基礎建設安全，以及人群分析。透過加入高通智慧城市加速器計畫的生態系統，我們期待我們的技術能在全球更加普及。」

The Indoor Lab共同創辦人兼產品長Patrick Blattner表示：「與Cepton的合作夥伴關係對我們非常寶貴，幫助The Indoor Lab成為採用雷射雷達的分析領域的市場領導者。在上周舉行的第3屆高通智慧城市加速年度活動上，我們自豪地展示了我們的解決方案，以及該方案在全球高通智慧城市加速計畫生態系統中的廣泛應用。」

高通公司智慧城市全球負責人兼業務發展資深總監Sanjeet Pandit表示：「熱烈歡迎Cepton成為致力於尖端技術的高通智慧城市加速器計畫的成員。我們期待各方共同努力，為各種不同的城市環境帶來尖端的智慧雷射雷達解決方案和應用，同時期待各成員公司攜手合作，透過我們的『高通物聯網服務套件』來提供『智慧場館即服務』。」

關於Cepton Technologies, Inc.

Cepton為汽車業（自動駕駛/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間、智慧工業應用等一系列市場提供採用雷射雷達的先進智慧解決方案。Cepton採用MMT®的雷射雷達專利技術使得製造可靠、可擴展且高性價比的雷射雷達產品成為可能，為各類智慧應用提供高解析度、長距離的3D感知能力。

Cepton成立於2016年，專注於高性能、高品質的雷射雷達的大眾市場商業化。公司由資深業界專家創立並領導，管理團隊在先進雷射雷達和成像技術領域擁有超過二十年的集體經驗。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在德國、加拿大、日本、印度和中國設有辦事處，以服務快速成長的全球客戶群。有關Cepton的更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上關注該公司。

Qualcomm是Qualcomm Incorporated的商標或註冊商標。

高通智慧城市加速器計畫是高通技術公司和/或其子公司的一個專案。

高通物聯網服務套件是高通技術公司和/或其子公司的產品。

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