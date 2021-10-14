Cepton加入高通智慧城市加速器计划，利用其智能激光雷达技术专业知识帮助实现更高水平的安全、智能和互联

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能激光雷达解决方案的创新提供商Cepton Technologies, Inc.今天宣布，该公司已加入高通智慧城市加速器计划(Qualcomm® Smart Cities Accelerator Program)。

高通智慧城市加速器计划将相关技术和企业聚集在一起，进行合作、创新并加速全球智慧城市和智慧互联空间的普及。Cepton认为，公司加入该生态系统与高通公司的愿景相一致，即为快速增长的城市环境带来高效、安全和先进的技术。Cepton加入该计划的目标是在智慧城市和智慧互联空间领域与高通智慧城市加速器计划的生态系统成员一起合作，推动基于激光雷达的解决方案的使用。

通过高通物联网服务套件，Cepton以及其智慧空间的关键合作伙伴The Indoor Lab计划与高通公司展开合作，利用基于激光雷达的人群分析系统（该系统既能保障隐私又能优化空间利用），来提供“智慧场馆即服务”。

凭借其高精度、3D感知能力和24/7全天候可用性，激光雷达可用于实现广泛的应用，帮助构建更安全、更智能、更互联的环境。得益于数据的匿名性，激光雷达可最大限度保护人们的隐私，同时收集有用的信息，来帮助推动在智慧城市和智慧空间中做出明智的决策。Cepton一直与全球合作伙伴合作，帮助利用智能激光雷达解决方案来改造交通基础设施、公共场馆和大型商业设施。例如，Cepton与The Indoor Lab合作，于2020年在奥兰多国际机场的一个航站楼部署了一套基于激光雷达的人群分析解决方案。作为试点项目，该解决方案能够提供匿名的脚步追踪数据，帮助维护人员开展具有针对性的清洁工作，同时帮助旅客避开拥挤区域。

Cepton首席执行官裴军博士表示：“我们很自豪能够通过高通智慧城市加速器计划加入高通的技术创新企业网络，我们正在努力使用我们的激光雷达技术来帮助推动智能基础设施的未来发展。截至目前，我们的技术已成功用于道路和铁路交叉口的实时交通和行人监测、自由流电子收费系统、关键基础设施安全，以及人群分析。通过加入高通智慧城市加速器计划的生态系统，我们期待我们的技术能在全球范围内更加普及。”

The Indoor Lab联合创始人兼首席产品官Patrick Blattner表示：“与Cepton的合作伙伴关系对我们非常宝贵，帮助The Indoor Lab成为基于激光雷达的分析领域的市场领导者。在上周举行的第3届高通智慧城市加速年度活动上，我们自豪地展示了我们的解决方案，以及该方案在全球高通智慧城市加速计划生态系统中的广泛应用。”

高通公司智慧城市全球负责人兼业务发展高级总监Sanjeet Pandit表示：“热烈欢迎Cepton成为致力于前沿技术的高通智慧城市加速器计划的成员。我们期待各方共同努力，为各种不同的城市环境带来前沿的智能激光雷达解决方案和应用，同时期待各成员公司携手合作，通过我们的‘高通物联网服务套件’来提供‘智慧场馆即服务’。”

关于Cepton Technologies, Inc.

Cepton为汽车行业（自动驾驶/辅助驾驶）、智慧城市、智慧空间、智慧工业应用等一系列市场提供基于激光雷达的先进智能解决方案。Cepton基于MMT®的激光雷达专利技术使得制造可靠、可扩展且高性价比的激光雷达产品成为可能，为各类智能应用提供高分辨率、长距离的3D感知能力。

Cepton成立于2016年，专注于高性能、高质量的激光雷达的大众市场商业化。公司由资深行业专家创建并领导，管理团队在先进激光雷达和成像技术领域拥有超过二十年的集体经验。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在德国、加拿大、日本、印度和中国设有办事处，以服务快速增长的全球客户群。有关Cepton的更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注该公司。

Qualcomm是Qualcomm Incorporated的商标或注册商标。

高通智慧城市加速器计划是高通技术公司和/或其子公司的一个项目。

高通物联网服务套件是高通技术公司和/或其子公司的产品。

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