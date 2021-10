DriveWealth faz parceria com a GBM para fechar a lacuna da riqueza e fornecer acesso econômico ao mercado acionário dos EUA para novos investidores no México

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--DriveWealth, LLC, pioneira em investimentos fracionários e financiamento incorporado, anunciou hoje uma parceria com o Grupo Bursátil Mexicano (GBM), a principal plataforma de investimento e firma corretora que está transformando o cenário de investimento com a missão de democratizar o investimento no México. Através da tecnologia de negociação fracionária em tempo real da DriveWealth e a infraestrutura de corretagem baseada em API, os investidores mexicanos ganharão acesso econômico e expandido para investir em ações dos EUA.

Anteriormente, o acesso ao investimento dos Estados Unidos era reservado para indivíduos de alto patrimônio líquido no México, com apenas 298,000 contas de corretagem no país no final de 2019, de acordo com a National Banking and Securities Commission (CNBV). Hoje, a GBM tem mais de dois milhões de contas. Agora, os clientes poderão investir em uma base equivalente em dólares (ou seja, ações fracionárias) através da ferramenta Trading USA da empresa, impulsionada pela DriveWealth, permitindo que os investidores habituais tenham acesso ao investimento em títulos dos EUA.

“A missão da DriveWealth é abrir as portas para que mais investidores em todo o mundo tenham acesso aos mercados dos EUA através de investimentos integrados", disse Bob Cortright, fundador e diretor executivo da DriveWealth. "Nossa parceria com a GBM ajudará a remover as tradicionais barreiras ao investimento nos mercados dos EUA para a população mexicana e marcará uma etapa adicional para nós à medida que progredimos em nossa missão de democratizar o investimento na região da América Latina, seguindo nossa recente parceria com a plataforma de investimento baseada no Chile, a Racional”.

“Nossos clientes têm manifestado constantemente seu desejo de investir no mercado de ações dos Estados Unidos, que antes era acessível apenas aos cidadãos mexicanos mais ricos", disse Pedro de Garay, co-diretor executivo da GBM. "Graças à nossa parceria com a DriveWealth, o mercado americano está agora facilmente acessível a todos os membros da população mexicana, criando novas oportunidades para que os cidadãos melhorem sua riqueza financeira através do comércio de ações fracionárias”.

Sobre a DriveWealth

A DriveWealth, pioneira na negociação de ações fracionárias e investimentos incorporados, é uma empresa de tecnologia visionária que capacita mais de 100 parcerias ao redor do mundo a envolver seus clientes, colocando os mercados na palma de suas mãos. Acreditamos que o futuro é fracionário, transacional e móvel. Cada dispositivo móvel deve ser uma porta de acesso a produtos, serviços, consultoria e assistência de investimento e poupança para cidadãos mundiais de todas as idades, classes de riqueza e níveis de especialização financeira. O incomparável suporte de consultoria e a plataforma de tecnologia de força industrial com base na nuvem da DriveWealth permitem que as parcerias ofereçam experiências de investimento de marca para estimular a aquisição, fidelidade, retenção e crescimento da receita de clientes. O compromisso da DriveWealth com a evolução e inovação contínuas a torna a parceria de escolha a fim de impulsionar o futuro dos investimentos. Para mais informações, acesse drivewealth.com ou conecte conosco no Twitter @DriveWealth.

