Le DT Technology Group s'associe à Virtuozzo pour accélérer sa transformation en un catalyseur de plateforme numérique de premier plan

SCHAFFHAUSEN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Virtuozzo, un leader mondial de la virtualisation à haute efficacité et des solutions logicielles hyperconvergentes, a annoncé aujourd'hui que sa collaboration avec le DT Technology Group a accéléré la transition de DT qui, d'importante entreprise de télécommunications, est devenue un catalyseur de plateforme numérique de premier plan. En utilisant l’Infrastructure hybride Virtuozzo, DT a déployé un cloud public ainsi que de nouvelles sources de revenus via les services DevOps, tout en réduisant de 30 % son coût total de possession.

De plus en plus, les entreprises cherchent à tirer parti des solutions numériques pour transformer leurs activités. Simultanément, les projets SmartCity ne montrent aucun signe de ralentissement. Cependant, la croissance continue de la connectivité 5G et des applications IdO s'accompagne de nouveaux défis en matière de conception d'infrastructure : l'intégration de l'informatique IA, des applications Cloud Native, de l'informatique GPU, de la modernisation des applications et des ressources DevOps. L'infrastructure réseau de support doit être suffisamment robuste pour s'adapter à la demande, tandis que l'écosystème de développement logiciel qui l'entoure doit atteindre une maturité suffisante pour permettre aux entreprises ainsi qu'aux sociétés petites et moyennes de tirer parti des tendances technologiques à des fins commerciales.

S'appuyant sur ses racines d'intégration de systèmes TIC et de télécommunications, DT a cherché à répondre à ces deux besoins en construisant une infrastructure de niveau entreprise et prête pour la 5G, ainsi qu'en mettant en place une équipe de développeurs de logiciels numériques qualifiés. À la fin des années 2010, la société a lancé sa plateforme Cloud et sa suite de solutions logicielles numériques via des partenariats avec un hyperscaler et un fournisseur de solutions de virtualisation propriétaires, puis a rapidement cherché à les remplacer… ce qu’elle a fait avec un seul partenaire : Virtuozzo.

« Une opportunité commerciale unique se présente à nous. Nous comprenons les exigences en matière d'infrastructure derrière les plateformes de classe opérateur et tirons parti de cette expertise pour créer des plateformes numériques transparentes et extensibles orientées entreprise », a déclaré Tolga Dinçar, PDG du DT Technology Group. « Nos choix de partenaires initiaux, cependant, ont limité ce que nous pouvions offrir aux clients car ils étaient compliqués à utiliser, inflexibles et assez coûteux. L'infrastructure hybride Virtuozzo a immédiatement résolu tous ces problèmes. »

Un cloud public pour les temps modernes

DT utilise l'infrastructure hybride Virtuozzo basée sur OpenStack pour héberger une infrastructure robuste compatible 5G prenant en charge le cloud public, les centres de données Edge et les besoins OnPrem. L'infrastructure cloud s'adapte facilement et s'appuie notamment sur les centres de données locaux pour répondre aux exigences de souveraineté des données. De plus, pilotées par le système hyperconvergé de Virtuozzo, ses capacités inhérentes incluent la prise en charge de diverses solutions avancées, depuis les services VDI riches en graphiques jusqu’à l'analyse de données massives s’appuyant sur l'IA et des calculs intensifs.

Un partenaire de plateforme numérique pour la communauté DevOps

Pour aider les entreprises à capitaliser sur sa solide infrastructure, DT utilise également le logiciel de Virtuozzo pour fournir des solutions numériques. Cette offre comprend des services consultatifs ainsi que le développement de plateformes numériques, telles que la conception d'architecture de microservices, pour les clients intersectoriels. L’offre dépend fortement des fonctionnalités principales de la Virtuozzo Hybrid Infrastructure :

Sécurité et continuité des opérations

Environnement et outils Kubernetes prêts pour la production

Modèles de licence flexibles (tarification PAYG)

Évolutivité immédiate, vers le haut ou vers le bas

Stockage en tant que service

Agnostique du fournisseur de matériel

« Virtuozzo est spécialement conçu pour aider les entreprises comme DT à faire passer leurs modèles commerciaux et ceux de leurs clients des dépenses d'investissement aux dépenses d'exploitation, en aidant à réduire les coûts tout en bénéficiant des avantages de la transformation numérique hyperconvergée et basée sur le cloud », a déclaré Alex Fine, PDG de Virtuozzo. « Nous constatons une adoption accrue de notre technologie par des fournisseurs de services avisés qui s'efforcent de fournir des services Cloud alternatifs : des services qui rivalisent avec ceux des hyperscalers en termes de diversité, de performances et de capacités, tout en étant plus simples, plus flexibles et beaucoup plus rentables à utiliser. À cette fin, DT optimise l'infrastructure hybride Virtuozzo dans une mesure incroyable. Nous sommes ravis de voir ce qu'ils ont accompli à ce jour et fiers de faire partie de leur constante évolution. »

À propos du DT Technology Group

Avec son siège à Istanbul, le DT Technology Group (www.dt.net.tr) est un facilitateur de plateforme numérique international desservant la Turquie et d'autres régions du monde. Depuis sa création en 2006, DT est passé du statut d'intégrateur de systèmes TIC à celui de société de télécommunications responsable de milliers d'installations d'infrastructures de réseaux d'opérateurs pour les réseaux 2G à 5G. En 2018, la société a regroupé son expérience pour créer une offre de cloud public multirégionale orientée entreprise, prête pour la 5G.

À propos de Virtuozzo

Virtuozzo (www.virtuozzo.com) figure parmi les principaux fournisseurs de virtualisation hybride, de stockage et de solutions logicielles d’activation de cloud, à l’échelle mondiale. La plateforme en libre-service, hyperconvergée et définie par logiciel, ainsi que les capacités de gestion des ressources, de la Société, permettent aux fournisseurs d’hébergement et de services d’offrir aux clients finaux des services de cloud public et privé. Virtuozzo est un pionnier du secteur, qui a développé la première technologie de conteneurs disponible sur le marché il y a 21 ans. La société fournit des solutions logicielles et des services à plus de 750 prestataires de services, FLI et entreprises à travers le monde, afin de créer des centaines de milliers d’environnements virtuels, qui exécutent des charges de travail essentielles dans le cloud. En tant qu’acteur majeur au sein de la communauté open source, Virtuozzo parraine et/ou contribue à de nombreux projets open source, parmi lesquels KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ, CRIU et le noyau Linux.

