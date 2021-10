Temenos sélectionné par Green Dot pour l'élaboration et la gestion de la plateforme de traitement nuagique de banque numérique et fintech

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciel bancaire, annonce que Green Dot Corporation (NYSE: GDOT) a retenu The Temenos Banking Cloud comme plateforme de choix pour gérer ses partenaires de services de banque numérique directe et de plateforme bancaire ("BaaS"), permettant des expériences bancaires et de paiement enrichies, sécurisées et optimisées pour leurs clients, ainsi qu'une croissance évolutive.

La plateforme nuagique performante et évolutive de Temenos gérera la pile technologique de Green Dot, permettant aux partenaires du fournisseur de plateforme bancaire en tant que service (BaaS) d'intégrer des services financiers – y compris comptes de crédit, de paiement, de prêts et de dépôt à vue et autres fonctions – à leurs écosystèmes. The Temenos Banking Cloud soutiendra également les plus de 33 millions d'utilisateurs de ses canaux bancaires numériques de détail et directs aux consommateurs.

"Nous avons sélectionné Temenos pour être notre partenaire de plateforme en raison de ses capacités nuagiques ouvertes, hyper efficientes et sécurisées, qui soutiennent notre objectif de proposer des solutions évolutives d'exception à nos clients et partenaires", déclare Dan Henry, président et chef de la direction de Green Dot. "Il s'agit d'un élément critique de notre mission, qui consiste à assurer une connexion optimale entre les utilisateurs et leur argent, aussi bien directement via notre banque numérique que par le biais de produits tels que GO2bank, ou encore via nos partenaires."

Max Chuard, CEO, Temenos, déclare: "Chez Temenos, nous ambitionnons d'autonomiser l'écosystème bancaire, dans lequel les institutions financières et les entreprises créent des opportunités permettant aux particuliers d'atteindre leurs ambitions. Green Dot reste à l'avant-garde de nouvelles méthodes pour soutenir les Américains n'ayant qu'un accès limité aux services bancaires, grâce à ses propres produits financiers et à sa stratégie de finance intégrée via ses services de plateforme bancaire destinés aux plus grandes marques mondiales. La plateforme bancaire nuagique ouverte de Temenos stimulera l'innovation et la croissance, alors que Green Dot continue de construire son écosystème et de développer sa plateforme de banque numérique et sa clientèle. Nous sommes ravis de collaborer avec Green Dot pour rendre l'expérience bancaire plus humaine et accessible à tous."

Jacqueline White, présidente – Amériques, Temenos, déclare: "Green Dot est une société technologique qui s'engage pour une connexion optimale des utilisateurs à leur argent. Nous sommes fiers que Green Dot a choisi The Temenos Banking Cloud pour accélérer son impressionnant bilan de croissance, d'innovation et d'impact social. Nous sommes heureux d'observer une solide demande sur le marché américain pour tous nos produits, alors que nous continuons d'aider les institutions financières à générer de la valeur pour leurs clients."

– Fin –

À propos de Green Dot

Green Dot Corporation (NYSE: GDOT) est une société holding de technologies financières et une banque accréditée, qui s'engage à fournir des solutions éprouvées de gestion d'argent et de paiement à ses clients et partenaires, connectant ainsi les utilisateurs à leur argent. La technologie exclusive de Green Dot lui permet d'élaborer des produits et des fonctionnalités permettant de relever les défis financiers les plus complexes des particuliers et des entreprises, transformant ainsi la manière dont ils gèrent et déplacent de l'argent, et rendant l'autonomisation financière accessible à tous.

Green Dot offre un vaste ensemble de services financiers aux particuliers et aux entreprises, y compris les cartes de débit, de contrôle, de crédit, prépayées et de salaire, ainsi que des services de traitement d'argent, de remboursement d'impôt, de dépôt en espèces et de décaissements. Sa plateforme phare de banque numérique GO2bank offre aux particuliers une expérience mobile simple et accessible pour les aider à consolider durablement leur situation financière. L'activité de services de plateforme bancaire de la société permet à un nombre croissant des principales marques grand public et technologiques au monde de déployer des solutions de traitement d'argent personnalisées, fluides et créatrices de valeur pour leurs clients.

Créé en 1999, Green Dot a directement fourni ses services à plus de 33 millions de clients, ainsi qu'à plusieurs millions d'autres par le biais de ses partenaires. Constitué de plus de 90 000 points de distribution, soit plus que toutes les autres agences bancaires réunies aux États-Unis, le Green Dot Network permet à la société de fonctionner avant tout en tant que "banque sans agence". Green Dot Bank est une filiale de Green Dot Corporation et un membre de la FDIC. Pour de plus amples renseignements sur les produits et services de Green Dot, veuillez visiter www.greendot.com.

1 Green Dot Bank évolue également sous les noms de marques déposées suivants: GO2Bank, GoBank et Bonneville Bank. Tous ces noms de marques déposées sont utilisés par une seule banque assurée par la FDIC, Green Dot Bank. Les dépôts réalisés auprès de ces marques sont des dépôts auprès de Green Dot Bank et sont agrégés dans le cadre d'une assurance-dépôts, conformément aux limites autorisées.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.temenos.com.

