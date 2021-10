Inspira Technologies choisit GlobalLogic pour le développement logiciel de son système extracorporel d’assistance respiratoire précoce fonctionnant à la manière d’un « poumon artificiel »

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic Inc., société du groupe Hitachi, et leader en ingénierie numérique, a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par Inspira Technologies pour développer une plateforme numérique optimisée par des algorithmes et alimentant le dispositif ART — un système extracorporel d’assistance respiratoire précoce, destiné aux patients en insuffisance respiratoire, tels que les patients atteints de COVID-19. Ce projet souligne la profonde expertise de GlobalLogic en matière de création de logiciels de catégorie II et III pour les dispositifs médicaux devant répondre à des contraintes réglementaires strictes.

Inspira Technologies a créé le dispositif ART, une nouvelle approche extracorporelle d’assistance respiratoire précoce à flux faible, afin de répondre aux besoins d’une importante population de patients dont l’état de santé continue de se détériorer après une ventilation non invasive. En l’état actuel des choses, le seul traitement disponible pour ces patients, après une ventilation non invasive, réside dans une ventilation mécanique hautement invasive. Le dispositif ART recourt à une approche de flux hémoprotecteur, destinée à rééquilibrer les niveaux de saturation en oxygène chez des patients conscients et qui respirent, minimisant ainsi potentiellement la nécessité d’une ventilation mécanique. Le dispositif ART est conçu pour enrichir ~200 cc de sang à n’importe quel moment, ce qui élève les niveaux de saturation en oxygène en l’espace d’une minute.

GlobalLogic soutiendra Inspira dans le développement des algorithmes de la plateforme de contrôle ART, responsables de la surveillance et de la gestion du rééquilibrage précoce des niveaux de saturation en oxygène des patients. Ces algorithmes activeront et contrôleront également des technologies brevetées et des données collectées à partir de capteurs avancés, qui mesurent la saturation en oxygène, la température sanguine, l’hémoglobine, les niveaux d’hématocrite, ainsi que la tension artérielle et le flux sanguin. Inspira Technologies observe que le dispositif ART pourrait potentiellement minimiser la nécessité de respirateurs mécaniques pour les patients hypoxémiques, tels que ceux atteints de COVID. Par ailleurs, GlobalLogic dirigera les tests de vérification relatifs à ces systèmes.

« Les logiciels jouent un rôle de plus en plus crucial dans l’efficacité globale des dispositifs médicaux d’aujourd’hui. Ils améliorent également l’engagement du patient et l’utilisation par le personnel médical de ces technologies », a déclaré Shashank Samant, président-directeur général de GlobalLogic. « Depuis près de vingt ans, nous travaillons avec des fabricants de dispositifs médicaux de renommée mondiale, ainsi qu’avec des startups au sein des actuels pôles d’innovation en technologies médicales. Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de jouer un rôle aussi crucial dans la mise sur le marché d’une nouvelle technologie de rupture, le dispositif ART. C’est particulièrement vrai dans la période critique actuelle, qui connaît un important besoin en options de traitement avancées. »

GlobalLogic jouit de profondes compétences axées sur les principales capacités des dispositifs médicaux : performances des dispositifs ; collecte et analyse des données ; ainsi qu'expériences intuitives pour le personnel médical et les patients. Spécificité du dispositif ART, les contributions d’ingénierie de GlobalLogic permettront à Inspira Technologies de produire un poumon artificiel numériquement optimisé, tout en fournissant au personnel médical des statistiques vitales pour les patients, nécessaires pour contrôler facilement l’amélioration et l’efficacité.

« Il était impératif que nous trouvions un partenaire réunissant à la fois des capacités spécialisées en matière de technologies médicales et l’envergure nécessaire pour répondre à nos objectifs de conception, et nous sommes déterminés à proposer sur le marché une technologie hautement nécessaire — comblant un manque critique dans les options actuelles de traitements médicaux pour les patients en insuffisance respiratoire, dont la santé continue de se détériorer à l’issue d’un traitement par dispositifs de ventilation non invasive. Notre décision de nous associer avec GlobalLogic a été motivée par sa capacité démontrée dans l’univers des dispositifs médicaux, ainsi que par sa faculté à répondre à des contraintes agressives de délai de commercialisation au moyen de solutions fiables », a expliqué Dagi Ben-Noon, PDG d’Inspira Technologies.

Le dispositif ART est actuellement en cours de développement, et la soumission réglementaire du dispositif ART ECLS est prévue pour la fin de l’année 2022.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l’ingénierie des produits numériques. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d’ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : santé et sciences de la vie, communications, services financiers, automobile, technologie, médias et divertissement, fabrication et semi-conducteurs. GlobalLogic est une société du Groupe Hitachi.

Inspira Technologies OXY B.H.N. Ltd.

Inspira Technologies est une société de dispositifs médicaux innovante, qui opère dans le secteur des soins respiratoires. Inspira développe le dispositif ART, un système extracorporel rentable d’assistance respiratoire précoce, destiné à fonctionner à la manière d’un « poumon artificiel » chez les patients dont la respiration est détériorée. Le dispositif ART est conçu pour utiliser une approche de flux hémoprotecteur, destinée à rééquilibrer les niveaux de saturation chez des patients conscients et qui respirent, minimisant ainsi potentiellement le besoin de ventilation mécanique des patients. Le produit de la Société n’a pas encore été testé ni utilisé chez l’être humain, et n’a pas été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de la Société : https://inspira-technologies.com/.

