Original Penguin by Munsingwear® anuncia parceria plurianual com o Grupo Aste

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Original Penguin by Munsingwear®, uma marca de vestuário americana e divisão da Perry Ellis International, anuncia acordo de parceria com o Grupo Aste para relançar a marca no mercado brasileiro, com lançamento previsto para a primavera de 2022.

A Original Penguin concederá os direitos ao Grupo Aste, que controlará a distribuição e licenciamento da marca no Brasil, com foco em produtos de estilo de vida, assim como categorias de desempenho que incluem o golfe, o tênis e o pickleball. A oportunidade faz parte de um plano estratégico desenvolvido para a América Latina, que inclui uma expansão robusta das lojas físicas tradicionais da Original Penguin, contas de atacado e comércio eletrônico.

“Estamos entusiasmados com essa expansão de nossa distribuição global no maior país da América do Sul com um parceiro de varejo tão importante como o Grupo Aste. Esta iniciativa representa a evolução de uma marca de herança do estilo de vida americana autêntico, que atrai um novo consumidor diversificado”, disse Oscar Feldenkreis, presidente e diretor executivo (CEO) da Perry Ellis International.

“Estamos muito felizes em realizar esta nova jornada com a Original Penguin e a Perry Ellis International. Acreditamos honestamente no poder das verdadeiras conexões e identificação, e esta parceria apenas reforça os nossos valores comuns e a forte crença no potencial do mercado de estilo de vida brasileiro”, declarou Felipe Ernani, vice-presidente do Grupo Aste.

A Aste atualmente gerencia e trabalha com outras marcas importantes no Brasil, incluindo a Kipling, New Balance, Diesel, Coach, UGG, Caterpillar, Jansport e Allbags entre outras.

Sobre a Original Penguin® by Munsingwear®

Em 1955, a Munsingwear de Minneapolis - uma empresa de roupas íntimas e suprimentos militares - ironicamente se tornou o padrão do esporte suburbano com o lançamento da primeira camisa de golfe icônica da América - uma ORIGINAL PENGUIN®. Conhecida por suas roupas exclusivas, bem-humoradas e detalhadas, a Original Penguin oferece uma diversidade completa de roupas masculinas e infantis, acessórios e perfumes. A Original Penguin também tem dois sites de comércio eletrônico dedicados: www.originalpenguin.com e www.originalpenguin.co.uk.

Sobre a Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. é um designer, distribuidor e licenciador com liderança em uma ampla linha de roupas masculinas e femininas, acessórios e perfumes. A coleção de camisas sociais e casuais, roupas esportivas de golfe, suéteres, calças sociais, calças casuais e shorts, jeans, roupas esportivas, vestidos e roupas de banho masculinas e femininas está disponível em todos os principais níveis de distribuição de varejo. A empresa, através de suas subsidiárias integrais, possui um portfólio de marcas reconhecidas, tanto a nível nacional quanto internacional, que incluem: a Perry Ellis®, Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® e Farah®. A empresa, por meio de uma ou mais de suas subsidiárias, aumenta sua lista de marcas com o licenciamento de marcas registradas de terceiros, que incluem: a Nike® para roupas de banho e Callaway®, PGA TOUR® e Jack Nicklaus® para roupas de golfe. Informações adicionais sobre a empresa estão disponíveis em http://www.pery.com.

Sobre o Grupo Aste

Com mais de 50 anos de história, o Grupo Aste detém a gestão e distribuição de algumas das mais desejadas marcas internacionais do segmento de acessórios, vestuário e calçado no Brasil. Nossas atividades são desenvolvidas através do varejo, atacado e e-commerce para atender à demanda e atualização do mercado de estilo de vida brasileiro. Distribuidor orgulhoso das marcas Caterpillar, Coach, Diesel, JanSport, Kipling, New Balance, Targus e UGG, estamos presentes nas principais cidades do país. O portfólio de negócios também inclui a Allbags, uma bandeira de varejo multimarcas criada em 2007 por Augusto Ernani, o fundador do Grupo, para promover o alcance dos segmentos volta às aulas e viagens. Você pode saber mais sobre a Aste e nossas marcas distribuídas em www.grupoaste.com.br.

