Global Processing Services lève plus de 300 millions de dollars pour accélérer le développement technologique et la croissance mondiale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Processing Services (« GPS »), la principale plateforme technologique mondiale de paiement, a annoncé aujourd'hui avoir levé plus de 300 millions de dollars auprès d'Advent International (« Advent ») et de Viking Global Investors (« Viking »), qui co-contrôleront tous deux la société. L'investissement d'Advent sera financé par Advent Tech et Sunley House Capital, une filiale d'Advent.

La plateforme technologique de paiement API-first de GPS permet la mise en place de programmes innovants de cartes bancaires pour les principales FinTechs, banques numériques et fournisseurs de services financiers intégrés du monde entier. Cette plateforme a contribué à l'évolution de nombreuses licornes et équipe une large gamme de FinTechs de premier plan en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, dont Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank et Paidy. Grâce à une base de code unique et unifiée, GPS permet à ses clients et à ses partenaires de lancer et de développer des programmes de cartes bancaires dans 48 pays, pris en charge par l'intégration de plus de 95 émetteurs. À ce jour, GPS a émis plus de 190 millions de cartes physiques et virtuelles, et a traité l'année dernière plus de 1,3 milliard de transactions sur sa plateforme cloud.

« GPS offre une infrastructure technologique clé pour les paiements, propice à la révolution mondiale des FinTechs. Sa plateforme cloud agile, résiliente et moderne a permis de créer certaines des utilisations les plus innovantes et aux fintechs de se mondialiser grâce à une API unique », a signalé Peter James, directeur chez Advent International.

« L'innovation orientée client de GPS a établi lentement mais sûrement à la société une position de leader sur les marchés clés du monde entier avec une base client attrayante, diversifiée et mondiale. Avec Viking, nous nous réjouissons de prendre en charge l'équipe de direction de GPS afin d'élargir l'offre de produits de la société et d'accélérer son envergure internationale ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Advent et Viking, tous deux riches d'une grande expérience et d'excellents antécédents dans le domaine des paiements et des technologies financières, et qui partagent notre vision audacieuse de la nouvelle génération de paiements mondiaux », a déclaré Joanne Dewar, directrice générale de GPS.

« GPS se trouve au cœur de l'explosion mondiale des FinTechs, en simplifiant l'accès aux rails mondiaux de la nouvelle ère des paiements numériques. Cet investissement nous permettra de dynamiser notre empreinte géographique et nos plans d'expansion de produits, car nous encourageons l'écosystème des paiements dans les principaux verticaux d'aujourd'hui et de demain, notamment la banque numérique, Buy Now Pay Later, les cartes virtuelles B2B, l'autonomisation financière, et bien plus encore ».

Advent a de solides antécédents en matière de croissance des entreprises dans les secteurs des paiements et des logiciels, notamment avec son récent investissement dans Planet, le leader mondial des paiements intégrés, et dans Dock, le fournisseur d'infrastructures de technologies financières en Amérique latine, où la filiale d'Advent, Sunley House Capital, a co-investi en parallèle avec Viking. Dans le monde entier depuis 2008, Advent a investi environ 5 milliards de dollars dans 12 entreprises de plateformes de paiement.

Viking possède une histoire de longue date en matière d'investissement dans les paiements et les logiciels, aussi bien sur les marchés privés que publics. Viking investit dans GPS à partir de ses véhicules de capital-investissement, qui gèrent actuellement plus de 17 milliards de dollars. Parmi les récents investissements en matière de paiements, citons Dock, le fournisseur d'infrastructures de technologies financières en Amérique latine, dans lequel il a co-investi parallèlement à Advent, et Clip, la plateforme mexicaine de paiements et de commerce numériques.

La transaction sera soumise aux conditions de clôture habituelles.

- fin -

À propos de Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS) est le partenaire de confiance, ayant de solides antécédents en matière de traitement des paiements des principales FinTechs actuelles, notamment Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank et Paidy. GPS a émis à ce jour plus de 190 millions de cartes bancaires physiques et virtuelles, activées dans plus de 48 pays, et a traité l'année dernière plus de 1,3 milliard de transactions sur sa plateforme cloud API-first.

La plateforme extrêmement flexible et configurable de GPS permet aux FinTechs mondiales, aux banques numériques et aux fournisseurs de systèmes embarqués de la finance d'exercer un contrôle très strict, ce qui leur permet d'offrir une richesse fonctionnelle au titulaire de la carte. Il s'agit d'un processeur émetteur primé à maintes reprises qui équipe les segments de paiement de nouvelle génération, notamment la gestion des dépenses, les paiements B2B, les crypto-monnaies, les prêts et le crédit (y compris les propositions de Buy Now Pay Later), la banque numérique, les devises, les transferts de fonds, l'open banking et bien plus encore.

GPS, certifié par Visa et Mastercard, traite et gère toute transaction par carte de crédit, de débit ou prépayée dans le monde entier, depuis ses bureaux à Londres, Newcastle, Singapour, Sydney et Dubaï. Sa plateforme est équipée pour répondre aux normes strictes exigées par les banques de niveau 1. Elle s'intègre à 95 partenaires émetteurs et exploite des programmes pour une base client dans le monde entier.

Les points forts de l'entreprise au cours des deux dernières années comprennent :

Expansion dans la région Asie-Pacifique grâce à l'ouverture d'un nouveau centre d'excellence régional à Singapour et d'un hub à Sydney, doté d'une base client à croissance rapide, avec notamment WeLab Bank, première banque virtuelle locale à Hong Kong, et Paidy, l'acteur le plus important de Buy Now Pay Later au Japon.

Participation d'un investissement stratégique sécurisé de Visa, partenaire de longue date de GPS, et création d'un nouveau centre d'excellence régional aux Émirats arabes unis (EAU), après avoir été sélectionné comme l'un de ses centres de traitement monétique privilégiés dans les régions Asie-Pacifique et MENA.

Site Web : www.globalprocessing.com

LinkedIn : Global Processing Services | LinkedIn

À propos d'Advent International

Fondé en 1984, Advent International est l'un des investisseurs dans les fonds de Private Equity les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 380 Private Equity dans 42 pays, et au 30 juin 2021, elle possédait 68 milliards d'euros d'actifs sous gestion. 15 bureaux répartis dans 12 pays ont permis à Advent de mettre en place une équipe mondialement intégrée, composée de plus de 245 professionnels de l'investissement en Private Equity en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société est orientée investissement dans cinq secteurs clés : services commerciaux et financiers, soins de santé, secteur industriel, commerce de détail, consommation et loisirs, et technologie. Après 35 ans consacrés à l'investissement international, Advent s'engage à travailler avec les équipes de direction pour produire une croissance stable des bénéfices des sociétés de son portefeuille. Pour de plus informations, visitez le

site Web : www.adventinternational.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/advent-international

À propos de Viking Global Investors LP

Fondée en 1999, Viking est une société de gestion mondiale d'investissements qui gère environ 48 milliards de dollars de capitaux de ses investisseurs. Elle possède des bureaux à Greenwich, New York, Hong Kong, Londres et San Francisco et est enregistrée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission à titre de conseil en investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.vikingglobal.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.