Global Processing Services arrecada mais de US$ 300 milhões para acelerar o desenvolvimento tecnológico e o crescimento global

A Global Processing Services ("GPS"), a principal plataforma do mundo em tecnologia de pagamento, anunciou hoje que arrecadou mais de US$ 300 milhões da Advent International ("Advent") e da Viking Global Investors ("Viking"), que controlam conjuntamente a empresa. O investimento da Advent será financiado por meio da Advent Tech e da Sunley House Capital, afiliada da Advent.

A primeira plataforma global de tecnologia API de pagamento da GPS habilita programas inovadores de cartão para as principais fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado do mundo. Sua plataforma ajudou a escalar várias empresas unicórnio e alimentar uma série de fintechs proeminentes na Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, entre elas a Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank e Paidy. Por meio de uma única base de código unificada, a GPS permite que seus clientes e parceiros lancem e escalem programas de cartão em 48 países, compatível com mais de 95 emissores. Até o momento, ela emitiu mais de 190 milhões de cartões físicos e virtuais e, no ano passado, processou mais de 1,3 bilhão de transações em sua plataforma baseada em nuvem.

“A GPS fornece uma infraestrutura de tecnologia de pagamentos essencial, possibilitando a revolução global das fintechs. Sua plataforma ágil, resiliente e moderna impulsiona alguns dos casos de uso mais inovadores e permite que as fintechs se globalizem por meio de uma única API”, comentou Peter James, diretor da Advent International.

“Por meio de sua inovação centrada no cliente, a GPS estabeleceu discretamente uma posição de liderança nos principais mercados do mundo inteiro, com uma base de clientes atraente, diversificada e global. Junto com a Viking, esperamos apoiar a equipe de liderança da GPS para expandir a oferta de produtos da empresa e acelerar seu alcance internacional.”

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Advent e a Viking, com sua profunda experiência e trajetória em pagamentos e tecnologia financeira, compartilhando nossa visão ousada para a próxima geração de pagamentos globais”, disse Joanne Dewar, CEO da GPS.

“A GPS tem estado no centro da explosão mundial das fintechs, simplificando o acesso aos trilhos globais da nova era de pagamentos digitais. Este investimento nos permitirá impulsionar nossa pegada geográfica e planos de expansão de produtos à medida que fomentamos o ecossistema de pagamentos nos principais setores verticais de hoje e amanhã, incluindo banco digital, ‘Buy Now, Pay Later’ [compras a prazo], cartões virtuais B2B, capacitação financeira e muito mais.”

A Advent possui um forte histórico de crescimento de negócios nas indústrias de pagamento e software, incluindo um recente investimento na Planet, líder mundial em pagamentos integrados, e na Dock, fornecedora de infraestrutura de tecnologia financeira da América Latina – onde a afiliada da Advent, Sunley House Capital, investiu conjuntamente com a Viking. No mundo todo, desde 2008, a Advent já investiu cerca de US$ 5 bilhões em 12 empresas de plataforma de pagamentos.

A Viking conta com um longo histórico de investimento em pagamentos e software, tanto no mercado privado quanto no público. A Viking está investindo na GPS a partir de seus veículos de private equity, que atualmente administram mais de US$ 17 bilhões. Os investimentos recentes em pagamentos incluem a Dock, provedora latino-americana de infraestrutura de tecnologia financeira, onde investiu conjuntamente com a Advent, e a Clip, a plataforma mexicana de comércio e pagamentos digitais.

A transação estará sujeita às condições habituais de desfecho.

Sobre a Global Processing Services (GPS)

A Global Processing Services (GPS) é uma parceira confiável e comprovada de processamento de pagamentos das principais fintechs da atualidade, incluindo Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank e Paidy. Até o momento, a GPS emitiu mais de 190 milhões de cartões físicos e virtuais, habilitados em mais de 48 países, e no ano passado processou mais de 1,3 bilhão de transações em sua primeira plataforma API baseada na nuvem.

A plataforma altamente flexível e configurável da GPS coloca o controle firmemente nas mãos das fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado do mundo, permitindo-lhes oferecer uma funcionalidade rica ao titular do cartão. Trata-se de um processador de emissores premiado que capacita segmentos de pagamento de próxima geração, incluindo gestão de despesas, pagamentos B2B, criptografia, empréstimos e crédito (incluindo propostas de compras a prazo), banco digital, câmbio, remessa, banco aberto e muito mais.

A GPS é certificada pela Visa e Mastercard para processar e gerenciar qualquer transação de cartão de crédito, débito ou pré-pago a nível global, com escritórios em Londres, Newcastle, Singapura, Sydney e Dubai. Sua plataforma está equipada para atender aos rígidos padrões exigidos pelos bancos de Nível 1, integrando-se com 95 parceiros emissores, e opera programas para uma base de clientes no mundo inteiro.

Os destaques da empresa nos últimos dois anos incluem:

Expansão para a Ásia-Pacífico a partir do estabelecimento de um novo centro regional de excelência em Singapura junto com um hub em Sydney, com uma base de clientes em rápido crescimento, incluindo o WeLab Bank, primeiro banco virtual localmente desenvolvido em Hong Kong, e o Paidy, o maior “Buy Now Pay Later” no Japão.

Garantia do investimento estratégico da Visa, um parceiro de longo prazo da GPS, e estabelecimento de um novo centro regional de excelência nos Emirados Árabes Unidos (EAU), tendo sido selecionada como um de seus processadores emissores preferidos na Ásia-Pacífico e na região do MENA.

Site: www.globalprocessing.com

LinkedIn: Global Processing Services | LinkedIn

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores mundiais de private equity. A empresa investiu em mais de 380 investimentos de capital privado em 42 países e, em 30 de junho de 2021, tinha € 68 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 245 profissionais de investimentos de private equity na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa se centra em investimentos em cinco setores principais, incluindo negócios e serviços financeiros; cuidados de saúde; industrial; comércio varejista, consumo e lazer; e tecnologia. Após 35 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent continua comprometida com a parceria com equipes de gestão para gerar receita sustentada e crescimento de ganhos para as empresas de seu portfólio. Para mais informações, acesse:

Site: www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Sobre a Viking Global Investors LP

Fundada em 1999, a Viking é uma empresa global de gestão de investimentos que administra aproximadamente US$ 48 bilhões de capital para seus investidores. Ela conta com escritórios em Greenwich, Nova York, Hong Kong, Londres e São Francisco e está registrada como consultora de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Para mais informações, acesse www.vikingglobal.com.

