Elliptic Labs与黑鲨再联手两款全新智能手机搭载 AI Virtual Smart Sensor™

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球化AI软件公司及AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)与一流的游戏智能手机制造商黑鲨再次携手，将Elliptic Labs的AI Virtual Smart Sensor Platform™技术融入黑鲨的最新款游戏智能手机。黑鲨4S和4S Pro智能手机凭借Elliptic Labs的 AI Virtual Proximity Sensor™打造的INNER BEAUTY® 实现接近检测功能。黑鲨4S Pro采用骁龙888+ 5G移动平台，黑鲨4S采用骁龙870 5G移动平台，二者均由Elliptic Labs另一合作伙伴高通提供驱动。在此之前, Elliptic Labs已宣布签署该合同.

“Elliptic Labs的AI Virtual Smart Sensor Platform™一直在进行扩张，一直在谋求与更加多样化的智能手机平台进行融合，如这次与黑鲨游戏智能手机的合作。”Elliptic Labs 的首席执行官 Laila Danielsen女士表示，“我们与黑鲨和高通等全球合作伙伴共同证明了 Elliptic Labs 的AI Virtual Smart Sensors为智能手机行业带来的持续性的高价值。我们是全球领先的AI Virtual Smart Sensors软件供应商，因为我们的技术一直是市场上最强大、最具创新性、且最经济高效的传感器解决方案，也是高端OEM的唯一合理选择”

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。