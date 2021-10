Éolien flottant aux États-Unis : TotalEnergies et Simply Blue Group lancent la coentreprise TotalEnergies SBE US

PARIS & PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), compagnie multi-énergies mondiale, et Simply Blue Group, pionnier de l’éolien flottant, ont annoncé la création de la coentreprise TotalEnergies SBE US pour contribuer à l’essor de l’éolien flottant aux États-Unis.

TotalEnergies SBE US combinera l’expertise en projets offshore de TotalEnergies, le savoir-faire de Simply Blue Group dans l’éolien flottant, et l’expérience d’une équipe de développeurs américains aux liens forts avec États et communautés locales. Ce partenariat transformera le potentiel éolien encore inexploité des eaux profondes américaines en projets qui fourniront de l'électricité verte à des millions de foyers.

« Nous visons une capacité de production installée de 100 gigawatts d’énergies renouvelables d’ici 2030, dont une partie proviendra de l’éolien flottant. Nous sommes ravis de voir ce partenariat avec Simply Blue contribuer à la réalisation de cet objectif. », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Nous sommes convaincus du fort potentiel de l’éolien flottant pour fournir les États côtiers américains en électricité verte. Nous comptons mettre à profit notre expertise dans l’offshore, notamment éolien, pour contribuer au développement accéléré de cette nouvelle filière. »

« L’éolien flottant est la nouvelle frontière de l’énergie éolienne aux États-Unis, où près des deux tiers des ressources se trouvent dans des eaux profondes qui nécessitent des structures flottantes », a déclaré Sam Roch-Perks, CEO de Simply Blue. « Ce partenariat avec TotalEnergies rassemble l'envergure, l'expertise et l'expérience internationale nécessaires pour développer de manière responsable cette technologie sur toutes les côtes américaines. »

« L’éolien en mer est aujourd’hui une réalité. Pour lui permettre de se déployer pleinement, il faut voir grand et installer cette technologie en eaux profondes. », a déclaré Stephanie McClellan, Chief of Strategy & Policy de TotalEnergies SBE US et fondatrice de la Special Initiative on Offshore Wind. « TotalEnergies SBE US va accélérer le développement de l’éolien flottant aux États-Unis et aider les États et le gouvernement fédéral à atteindre leurs objectifs de développement durable. »

TotalEnergies développe actuellement des projets d’éolien offshore d’une capacité totale de plus de 6 GW à travers le monde, dont plus de 40 % dans l’éolien flottant, notamment avec le projet Bada en Corée du Sud, d’une capacité de plus de 2 GW. Simply Blue Group dispose de plus de 3,2 GW d'énergie éolienne offshore en développement au large de l'Irlande et du Royaume-Uni.

À propos du marché américain de l’éolien offshore

En mars 2021, l’administration Biden a fixé un objectif de 30 GW d’éolien en mer déployé aux États-Unis d’ici 2030. Les eaux profondes situées au large des États de Californie, de l’Oregon, de Hawaii, du Golfe du Mexique, et de la Côte Est renferment un potentiel estimé à 35 GW qui pourrait être développé d’ici 2040 avec des éoliennes sur structure flottantes. En sus de permettre l’accès à des eaux plus profondes, développer des champs d’éoliennes flottantes présente de nombreux avantages: les vents sont plus forts et plus constants loin des côtes, ce qui permet des rendements plus élevés, et les éoliennes ne peuvent être vues depuis la côte. Le nombre de projets éoliens flottants en développement à travers le monde a plus que triplé en 2020 pour dépasser 25 GW, selon le ministère américain de l'Énergie, et leur coût baisse rapidement. Aux États-Unis, le prestigieux National Renewable Energy Laboratory considère qu’environ 60 pour cent des ressources éoliennes en mer ne sont exploitables qu’avec des structures flottantes.

TotalEnergies, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de TotalEnergies SBE US

TotalEnergies SBE US est une coentreprise de TotalEnergies et Simply Blue Group dédiée au développement et à la réalisation de fermes éoliennes flottantes servant les états côtiers des Etats Unis en électricité. L’équipe TotalEnergies SBE US est formée de développeurs américains expérimentés et directement en lien avec les États et communautés locales, qui se consacrent désormais à l’essor de l’éolien flottant avec le soutien de TotalEnergies, un leader mondial résolument engagé pour le développement des énergies renouvelables.

À propos de Simply Blue Group

Simply Blue Group, société ayant son siège à Cork (Irlande), est un leader du développement de l’économie bleue, spécialisé dans le remplacement des carburants fossiles par des énergies propres tirées des océans. La société développe plusieurs projets innovants en harmonie avec le milieu marin dans l’éolien flottant, l’énergie houlomotrice et l’aquaculture à faible impact environnemental. Son portefeuille de projets dans l’éolien flottant représente une capacité de plus de 9 GW, dans les eaux irlandaises et britanniques principalement. Simply Blue s’engage à créer de nouvelles opportunités économiques pour les communautés locales, et à développer des projets éoliens qui coexistent harmonieusement avec la pêche durable et la conservation des écosystèmes marins. Pour tout complément d’information : https://simplybluegroup.com et http://www.simplybluegroup.com/USA. Twitter : @SimplyBlueUS

