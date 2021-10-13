卓品智慧科技與圖拉科技達成策略合作協議

中國江蘇無錫和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中國車輛設備製造商卓品智慧科技無錫有限公司(E-Quality Tec, Inc.)和美國推進效率軟體公司圖拉科技公司(Tula Technology, Inc.)簽署策略協議，雙方將就以下三個主要目標展開初步合作：

快速部署全整合技術，幫助中國中型和重型柴油車製造商同時大幅減少二氧化碳和氮氧化物排放，以符合中國重型汽車排放國VI標準

在卓品智慧科技的EQ16量產系列控制器中嵌入圖拉科技的柴油Dynamic Skip Fire ® (DSF，汽缸休止)控制軟體和診斷程式

(DSF，汽缸休止)控制軟體和診斷程式 為客戶提供新的減排技術選擇，同時提升兩家公司在中國柴油車市場上的競爭地位

卓品智慧科技執行長李大明表示：「卓品智慧科技和圖拉科技均致力於幫助實現中國汽車業2030年碳達峰和2060年碳中和目標。雙方的合作關係基於資源分享和雙贏理念，以最大限度發揮兩家公司的技術優勢。經過深入盡職調查，我們確認圖拉科技的技術在節省燃料和減少排放方面具有顯著優勢，可符合國VI以及未來更嚴格的排放標準。我們相信，卓品智慧科技和圖拉科技之間的合作將取得1 + 1 > 2的效果。在中國交通運輸業持續升級轉型的背景下，此次合作也讓我們能夠為客戶提供更好的選擇和服務。」

圖拉科技總裁兼執行長R. Scott Bailey表示：「我們非常高興與卓品智慧科技展開合作，相信透過結合雙方的優勢技術，將能夠大幅減少氮氧化物和二氧化碳排放，同時提升商用車的燃油效率。兩家公司攜手合作，為中國柴油車市場上所有公司符合日益嚴格的排放標準開闢了一條康莊大道。節能減排對中國乃至整個世界都極其重要，圖拉科技很自豪能在這方面助一臂之力。」

關於卓品智慧科技

卓品智慧科技無錫有限公司是中國首屈一指的商用車動力系統電子控制器和解決方案提供商，由江蘇省創新企業家李大明於2017年8月創立。公司具備豐富的產品化經驗，開發週期短，回應速度快，維護服務完善，由此打造出核心競爭優勢。公司與玉柴機器集團、雲內動力集團、東風卡車、三一重工、全柴集團、卡特彼勒、柏格華納等國內外知名商用車及零部件製造商長期保持穩定合作關係。

卓品智慧科技在柴油機電控市場擁有穩固的地位，積極開發動力系統全系列電控產品。卓品智慧科技致力於完成包括無人駕駛電控在內的商用車電控產品及外包服務市場佈局。公司的使命是透過卓越的工程師團隊為客戶創造價值。

關於圖拉科技公司

總部位於美國加州矽谷的圖拉科技公司提供屢獲殊榮的創新軟體控制，以促進包括汽油、柴油、替代燃料、混合動力和電動汽車在內的各種交通工具的推進效率和排放最佳化。圖拉的創新文化造就了突破性的技術和強大的全球專利組合，擁有超過378項已頒發和正在申請的專利。圖拉科技是由紅杉資本(Sequoia Capital)、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽車投資(GM Ventures)、柏格華納(BorgWarner)和Franklin-Templeton聯合投資的私有公司。如需瞭解更多資訊，請造訪www.tulatech.com。

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