卓品智能与图拉科技达成战略合作

中国江苏无锡和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--近日，卓品智能科技无锡有限公司和美国推进效率软件公司图拉科技为实现以下目标而签署战略合作协议：

• 快速部署完整的集成技术，使中国的中重型柴油车制造商能够应对国六重型汽车排放标准同时减少二氧化碳和氮氧化物的目标；

• 在卓品智能的EQ16 国六控制器中嵌入图拉科技的柴油动态停缸 (DSF®) 控制和诊断软件；

• 为客户提供新的减排技术，这也将提高两家公司在中国柴油车市场的竞争地位。

卓品智能CEO李大明表示，卓品智能和图拉科技聚焦汽车碳排放关键领域“碳达峰 碳中和”的目标，基于“资源共享、合作共赢”的原则，充分发挥各方相关产业优势，在国六及未来的排放升级过程中，图拉的技术对于节能和减排有明显的优势，相信卓品智能和图拉科技的合作一定会产生“1+1>2”的效果，在中国汽车产业转型过程中，为客户更好的赋能。

图拉科技总裁兼CEO R. Scott Bailey表示，图拉非常高兴与卓品智能合作，并相信我们的技术结合在一起将有助于显著减少氮氧化物和二氧化碳排放，同时提高商用车的燃油效率。这项合作协议将有助于为中国的柴油车市场开创一条前进的道路，以满足日益严格的排放标准。图拉能为中国和我们的地球能有一个更好的未来贡献力量而自豪。

卓品智能简介

卓品智能科技无锡有限公司（简称卓品智能）是国内领先的商用车动力总成电控产品和解决方案提供商。由江苏省双创人才李大明在2017年8月创立，公司拥有丰富的产品化经验，开发效率高，响应速度快，维护服务完善，全力助推客户产品转型升级，引领行业发展。目前，已与玉柴、云内、东风商用车、三一集团、全柴、卡特彼勒、博格华纳等一流商用车及零部件厂商展开合作。

卓品智能，从柴油机电控市场开始，积极开发动力总成全系列电控产品，并致力于完成包括无人驾驶电控在内的商用车电控产品及外包服务市场布局。为打造世界一流品牌，实现可持续发展而努力。

图拉科技简介

总部位于美国加州硅谷的图拉科技公司提供屡获殊荣的创新软件控制，以优化包括汽油、柴油、替代燃料、混合动力和电机驱动的各种交通工具的推进效率和排放。图拉的创新文化造就了突破性的技术和全方位的全球专利保护，已发布和正在申请的专利超过378项。图拉科技的投资人包括：红杉资本、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽车、博格华纳和富兰克林邓普顿基金集团。更多信息请访问 www.tulatech.com。