CMA CGM et BigCommerce : un partenariat pour développer des solutions en ligne de bout en bout pour des milliers d'entreprises

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--BigCommerce (Nasdaq : BIGC), plateforme ouverte SaaS (logiciel en tant que service) de premier plan, qui propose ses services aussi bien aux acteurs en croissance qu'aux marques établies, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, et sa filiale NewOxatis, acteur de référence des sites de commerce en ligne, annoncent ce jour un partenariat stratégique qui permettra à des milliers de clients de NewOxatis de créer des plateformes digitales de dimension mondiale conçues par BigCommerce. Ce partenariat, associé au produit « NewOxatis powered by BigCommerce », donne aux clients de NewOxatis accès à une technologie de pointe et à des partenariats pour leur permettre de proposer à leurs clients une expérience multicanale attrayante.

« Grâce à ce partenariat avec un leader mondial tel que Big Commerce et aux expertises complémentaires au sein du Groupe, nous pouvons assurer pour nos clients le développement de solutions e-commerce et de marketing digital, et gérer également l’intégralité de la chaîne logistique», explique Michael Miramond, Chief Digital Officer du Groupe CMA CGM et Directeur Général de NewOxatis. « Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté du Groupe CMA CGM d’accélérer l’innovation et la digitalisation de son industrie en proposant une offre digitale de bout en bout à ses clients. ».

La pandémie de Covid-19 a entraîné une forte hausse des achats en ligne qui a fortement accéléré le développement des marchés d'e-commerce de la zone Euro — pour la seule Europe, il est prévu que les ventes d'e-commerce atteindront 541 milliards de dollars US1 en 2021. De fait, les entreprises de B2B et de B2C désireuses de mettre sur pied ou de développer leur présence digitale pourront faire appel aux 20 années d'expertise de NewOxatis et aux capacités natives et au riche écosystème d'e-commerce de BigCommerce pour digitaliser leur activité avec une plateforme évolutive et fonctionnellement riche.

« Notre coentreprise avec le Groupe CMA CGM et NewOxatis représente la prochaine étape d'une série de partenariats importants qui démontrent le développement de notre présence dans l'ensemble de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le succès de notre solution Powered by BigCommerce et notre position incomparable pour favoriser le développement de ce secteur d'activité », déclare Brent Bellm, Directeur Général de BigCommerce. « L'engagement de BigCommerce en faveur d'un développement de la clientèle de NewOxatis s'appuie sur la mise en commun de nos technologies, la réunion de notre plateforme Open SaaS et la position de CMA CGM d'acteur mondial de référence du transport maritime et de la logistique donnant aux entreprises les moyens de mettre sur pied et de développer leurs activités en ligne ».

Ce partenariat permettra par ailleurs de répondre aux besoins des entreprises en misant sur l’intégration complète de leurs systèmes d’information avec leur nouveau canal de vente en ligne : ERP et logiciels de gestion de catalogue (PIM), CRM et outils marketing. Il proposera enfin la création complète de nouveaux sites de vente en ligne et des services de marketing digital, comme le référencement (SEO) ou encore la publicité avec Google Ads, afin d’optimiser la présence en ligne de leurs clients, de leur permettre d’atteindre de nouvelles cibles et d’accroître leurs ventes.

Déterminé à offrir des solutions de transport et de logistique répondant aux besoins de ses clients à travers le monde, le Groupe CMA CGM accélère l’innovation et la digitalisation. En investissant dans la R&D et les solutions IoT, d’intelligence artificielle et de blockchain, le Groupe développe des solutions plus innovantes et plus sécurisées, facilitant l’expérience des utilisateurs, qu’ils soient clients ou collaborateurs.

« Dans un monde où les détaillants adoptent de plus en plus une stratégie digitale volontariste, il est essentiel de posséder et de tenir à jour un site de vente en ligne. De fait, la hausse significative de ces coûts constitue un défi majeur pour les fournisseurs de solutions SaaS », déclare Russell Klein, Chief Commercial Officer de BigCommerce. « Grâce à notre produit ‘Powered by’, les sociétés de SaaS peuvent proposer à leurs clients des capacités de pointe et une plateforme innovante créée et entretenue par BigCommerce, un atout essentiel sur un marché qui se caractérise par une concentration croissante entre les mains d'un nombre réduit d'acteurs solidement capitalisés ».

1 « Statista Digital Market Outlook: Europe » Statista. juin 2021.

A propos de CMA CGM

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 542 navires, le Groupe a transporté en 2020 près de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Une démarche de progrès continu qui se traduit par des résultats concrets, avec une baisse de 4% des émissions totales de CO₂ du Groupe en 2020.

A travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde, dont 2 400 à Marseille où est situé son siège social.cmacgm-group.com

A propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq : BIGC) est une plateforme ouverte SaaS (logiciel en tant que service) de premier plan, qui permet aux entreprises de toutes tailles de créer et de développer des activités en ligne innovantes. Fournisseur de référence de solutions SaaS ouvertes, BigCommerce fournit aux entreprises des fonctionnalités de pointe adaptées à leurs besoins, simples et conviviales. La société est présente dans 150 pays et dans de nombreux secteurs d'activité. Plusieurs dizaines de milliers d'entreprises de B2B et de B2C font appel à BigCommerce pour créer des sites de vente en ligne attrayants et riches, notamment Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, Sony, Vodafone et Woolrich. BigCommerce dont le siège est à Austin, au Texas, dispose de bureaux à San Francisco, à Sydney et à Londres. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site www.bigcommerce.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

BigCommerce® est une marque déposée de BigCommerce Pty. Ltd. Les marques tierces et les marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.