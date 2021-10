GLORY collabore avec HRS Hospitality & Retail Systems pour effectuer l’intégration entre les solutions de recyclage des espèces au point de vente CASHINFINITYTM et le logiciel Oracle MICROS Simphony

BASINGSTOKE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Glory Global Solutions, leader mondial des solutions technologiques en matière d’espèces, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat avec HRS Hospitality & Retail Systems pour proposer une intégration complète « prête à l’emploi » entre ses solutions de recyclage des espèces au point de vente et la plateforme POS cloud en tête du marché mondial, Oracle MICROS Simphony. HRS Hospitality & Retail Systems est un partenaire Oracle et le partenaire mondial le plus important au monde de la société dans le secteur des services d’accueil, fournissant des solutions informatiques dans le monde entier, à plus de 9 500 clients qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants: services d’accueil, aliments et boissons, et commerce de détail.

L’annonce d’aujourd’hui signifie que la mise en œuvre des solutions CASHINFINITY de Glory pour automatiser le traitement des paiements en espèces sera simplifiée pour les clients d’Oracle MICROS Simphony dans plus de 100 pays. Une fois connecté, aucun autre travail de développement n’est requis. L’intégration fournit une fonctionnalité opérationnelle et gestionnaire complète, y compris des rapports d’inventaire des espèces.

Hagen Höhl, vice-président des Marchés de détail EMOA chez Glory, se réjouit de ce nouveau partenariat et des opportunités qu’il représente. Il a déclaré: « Nous sommes ravis de travailler avec HRS Hospitality & Retail Systems pour fournir l’intégration de nos recycleurs d’espèces au point de vente. Dans l’ensemble du secteur des services d’accueil, les espèces demeurent une méthode importante de paiement. L’intégration de nos solutions CASHINFINITY rend possible d’améliorer grandement l’efficacité des processus de gestion de caisse des sites qui utilisent la plateforme Oracle MICROS Simphony POS. »

En automatisant le traitement des espèces au point de vente, les solutions CASHINFINITY de Glory permettent au personnel de se concentrer sur l’expérience client au lieu de compter des espèces. Les freintes de stock sont moins nombreuses et les faux billets facilement détectés. Ces solutions minimisent également les erreurs grâce à l’exactitude du dénombrement et réduisent le temps passé pour les rapprochements entre le début et la fin de la journée.

Expliquant pourquoi avoir décidé de collaborer avec Glory pour ce projet, Wolfgang Emperger, vice-président des Ventes et Marketing EMOA chez HRS Hospitality & Retail Systems, a fait savoir: « Où que vous regardiez, les espèces continuent de jouer un rôle important dans le marché des paiements. En travaillant avec Glory, nous sommes en mesure de proposer aux clients d’Oracle MICROS Simphony une manière rentable et efficace de traiter ces paiements et d’optimiser ainsi l’expérience du client final. »

À propos de GLORY

En tant que leader mondial de solutions technologiques de traitement des espèces, nous fournissons aux secteurs de la finance, de la vente au détail, de la restauration à service rapide, des centres de traitement de valeurs et du gaming la confiance nécessaire pour leur assurer la protection de leurs liquidités, dans une démarche constante de consolidation des activités.

Nos technologies d’automatisation du traitement des espèces et nos services d’ingénierie des procédés aident les entreprises dans plus d’une centaine de pays à optimiser le traitement, le mouvement et la gestion des liquidités. Nous tissons des liens personnels avec chacun de nos clients pour veiller à répondre aux défis et objectifs qui lui sont propres, en vue d'accroître le rendement du personnel, de réduire les frais de fonctionnement et d'assurer une expérience client plus gratifiante.

Employant plus de 11 000 professionnels et disposant de sites de R&D et de production dans le monde entier, GLORY s'appuie sur un riche passé de plus de 100 ans tourné vers le client et porté par les technologies.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.glory-global.com ou suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/glory_global.

À propos de HRS Hospitality & Retail Systems :

L’entreprise HRS Hospitality & Retail Systems a été créée en 1990 dans le but de fournir une expérience client de niveau supérieur, à la fois pour les sociétés de l’industrie des services et leurs clients. Maintenant, HRS propose des solutions de gestion innovantes aux hôtels, restaurants, chaînes de détail, stades, spas et clubs de remise en forme. HRS possède un portefeuille impressionnant de produits et services; à savoir : analyse avant-projet, fourniture de matériel informatique et logiciels, conseils stratégiques en informatique, mise en œuvre et intégration des solutions, formation et conseils en matière de personnel, appui technique 24/7, plus un vaste éventail de services client professionnels. L’entreprise s’est forgée une excellente réputation en raison de sa prestation de services de haute qualité et sa forte présence mondiale. HRS est devenue non seulement un prestataire de solutions informatiques, mais également un contributeur proactif au secteur des services d’accueil.

HRS est une marque commerciale de HRS Hospitality & Retail Systems.

Oracle et Java sont des marques enregistrées d’Oracle et/ou de ses entités affiliées. D’autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

La marque CASHINFINITY et sa représentation graphique associée sont chacune une marque commerciale enregistrée de GLORY LTD. au Japon, dans l’Union européenne, aux États-Unis, et dans d’autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.