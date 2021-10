Blackstone e Hipgnosis Song Management lanciano un partenariato da 1 miliardo di dollari per gli investimenti in canzoni, brani registrati, IP e royalty in campo musicale

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) e Hipgnosis Song Management Ltd ("HSM") oggi annunciano una nuova collaborazione, con il supporto di fondi gestiti da Blackstone, che erogherà una cifra iniziale di circa 1 miliardo di dollari USA per l'acquisizione di diritti musicali e la gestione di cataloghi.

Hipgnosis Song Management, fondata da Merck Mercuriadis e precedentemente nota come The Family (Music) Ltd, è tra le principali società di consulenza del settore ed è focalizzata sugli asset musicali. È il consulente di investimento di Hipgnosis Songs Fund Ltd (LSE: SONG), il maggior investitore, quotato nel Regno Unito, nel campo dei cataloghi e dei diritti d'autore, con asset lordi per circa 2,2 miliardi di dollari.

Merck Mercuriadis, CEO di Hipgnosis Song Management, ha commentato: " Hipgnosis Song Management ha trasformato chiaramente i brani musicali in una classe di asset. Questo nuovo partenariato con Blackstone ci offrirà la solidità finanziaria necessaria per gli investimenti in canzoni di successo e per espandere il nostro team di gestione dei brani, portando un ulteriore grado di sofisticatezza a HSM. Ci consentirà di creare maggior valore per le parti interessate, tra cui cantautori e azionisti di SONG. Considerando la solidità della nostra pipeline, riteniamo che l'impegno iniziale sia solo la premessa di una collaborazione a lungo termine tra Blackstone e Hipgnosis, che includerà anche un investimento congiunto con SONG".

Qasim Abbas, direttore generale senior di Blackstone Tactical Opportunities, ha dichiarato: " Questa partnership sottolinea il valore continuativo e a lungo termine che osserviamo nel contenuto creativo nel segmento dell'intrattenimento in generale, grazie alla visione e al dinamismo di Merck. L'industria della musica ha precorso i tempi dell'economia dello streaming, in rapida crescita, e apre la via a nuovi modi di consumare il contenuto. Vogliamo iniziare al più presto a collaborare con Merck e con il suo team, per proseguire nel loro viaggio entusiasmante e tutelare l'eredità dei cantautori che ci affidano i loro contenuti".

Nell'ambito di questa collaborazione, Blackstone acquisirà una partecipazione in HSM e ne sosterrà l'espansione delle infrastrutture e delle funzioni commerciali, in particolare lo sviluppo di nuova competenza nella gestione musicale, di capacità nel segmento data science e in soluzioni tecnologiche. Questo dovrebbe consentire a HSM di accrescere ulteriormente il valore dei diritti che acquisisce, lavorando a stretto contatto con cantautori, artisti e produttori.

SONG dovrebbe beneficiare dell'investimento di Blackstone in materia di capacità gestionali di HSM e avrà il diritto di investire congiuntamente in future acquisizioni in catalogo, parallelamente alla nuova partnership Blackstone–HSM.

Andrew Sutch, presidente di SONG, ha affermato: " La partnership del nostro consulente di investimento, Hipgnosis Song Management, con Blackstone evidenzia il successo con cui Merck ha trasformato brani e diritti musicali in una classe di asset, dalla creazione e debutto in Borsa di SONG, tre anni fa. Questo nuovo partenariato offrirà a SONG nuove opportunità di investimento congiunto; prevediamo inoltre che l'investimento continuativo in Hipgnosis Song Management migliorerà i rendimenti per i nostri investitori".

I consulenti di Blackstone per la transazione sono stati Goldman Sachs, FTI, Kirkland & Ellis e Deloitte. RBC, Capstan Capital Partners e Stephenson Harwood hanno svolto il ruolo di consulenti di Hipgnosis Song Management.

Informazioni su Blackstone

Blackstone è il maggior gestore di asset alternativi al mondo. Puntiamo a creare un impatto economico positivo e valore a lungo termine per i nostri investitori, le società in cui investiamo e le comunità in cui lavoriamo, e questo collaborando con persone straordinarie e utilizzando capitali flessibili per aiutare le aziende a risolvere problemi. I nostri 684 miliardi di dollari di asset in gestione includono veicoli di investimento focalizzati su private equity, settore immobiliare, debito pubblico e capitali propri, scienze della vita, capitali per la crescita, credito opportunistico non-investment grade, asset fisici e fondi secondari, il tutto su base globale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.blackstone.com. Seguire Blackstone su Twitter@Blackstone.

Informazioni su Hipgnosis Song Management Ltd

Hipgnosis Song Management Ltd, in precedenza The Family (Music) Ltd è il consulente di investimento di Hipgnosis Songs Fund Ltd (SONG). Le due realtà sono state fondate da Merck Mercuriadis, ex manager di musicisti di fama mondiale come Elton John, Guns N' Roses, Morrissey, Iron Maiden e Beyoncé, e cantautori di successo come Diane Warren, Justin Tranter e The-Dream. Questo consulente di investimento ha formato un comitato consultivo di cui fanno parte esperti di grande successo del settore musicale, tra cui premiate personalità delle comunità di artisti, cantautori, editori, giuristi, esperti di finanza, di musica registrata e di gestione musicale, tutti accomunati da un'approfondita conoscenza dell'editoria musicale. I membri del comitato consultivo di Hipgnosis Song Management Ltd includono Nile Rodgers, The-Dream, Giorgio Tuinfort, Starrah, David A. Stewart, Poo Bear, Bill Leibowitz, Ian Montone e Rodney Jerkins.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.