Latécoère et Devialet développent la toute première édition de Phantom adaptée à l’aéronautique

Latécoère, partenaire de « rang 1 » des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, et Devialet, entreprise leader d'ingénierie acoustique opérant à l'intersection du luxe et de la technologie de pointe, ont développé ensemble le premier système haute-fidélité pour l’aéronautique afin de considérablement améliorer la qualité du son dans les avions.

Le système développé par Latécoère et Devialet promet une expérience sonore hors du commun. Le spécialiste de l’acoustique propose une version adaptée de son modèle iconique Phantom, Phantom II Custom, qui sera estampillé spécifiquement pour Latécoère. Tandis que l’équipementier aéronautique apporte son expertise pour son intégration et sa certification dans un environnement de vol, mais aussi le rendre compatible avec la technologie LiFi développée par Latécoère et le moniteur intelligent 4k. Latécoère est le distributeur exclusif de ce produit qui sera proposé au marché de l’aviation d’affaires dès 2022.

L’équipement complet vise à apporter un niveau de qualité audio supérieur et révolutionnaire pour améliorer significativement l’expérience du passager dans l’avion et accompagner l’importance croissante du divertissement dans les transports privés. « Je suis heureux et fier que Latécoère propose un produit de haute qualité à ses clients, issu d’une collaboration riche avec une entreprise française d’excellence reconnue à travers le monde comme Devialet. Notre obsession commune est d’offrir à nos clients le meilleur service possible et des équipements embarqués toujours plus innovants. Avec ce premier système son haute-fidélité à installer dans les avions, nous offrons à nos clients une expérience nouvelle et unique. Cette collaboration est aussi l’incarnation de la force d’innovation des entreprises françaises ! » se réjouit Thierry Mootz, CEO de Latécoère.

Franck Lebouchard, CEO de Devialet ajoute « Ce partenariat avec Latécoère permet à Devialet de rentrer dans le monde de l’aéronautique en certifiant un modèle adapté de Phantom II. Nous sommes convaincus que Phantom offre une expérience sonore immersive exceptionnelle dans un environnement de mobilités, grâce à ses innovations capables de fournir une distorsion quasi nulle et des basses profondes pour une restitution de son la plus pure possible. Il s'agit d'une opportunité précieuse pour Latécoère de fournir la solution Hi-Fi ultime à des clients exigeants. »

Cet équipement est présenté en avant-première sur le stand Latécoère du salon NBAA, événement international entièrement dédié à l’aviation d’affaires, qui se tient du 12 au 14 octobre 2021 à Las Vegas, Nevada.

Á propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités:

Aérostructures (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA): câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 132 745 925 € divisé en 530 983 700 actions d’un nominal de 0,25 €, est coteé sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN: FR0000032278 - Reuters: LAEP.PA - Bloomberg: LAT.FP

Á propos de Devialet

Devialet est une entreprise d’ingénierie acoustique, opérant à l'intersection du luxe et de la technologie de pointe. Sa mission est de redéfinir la place du son dans nos vies en offrant des expériences sonores uniques et impactantes ​​à travers des produits iconiques.

Le succès de Devialet repose sur les 200 brevets déposés qui sous-tendent plusieurs innovations radicales dans le domaine du son, intégrées à tous les produits Devialet, notamment les amplificateurs Expert Pro, les enceintes Phantom et les écouteurs sans fil Devialet Gemini

En associant une qualité sonore inégalée à un design élégant et moderne, les ingénieurs de Devialet sont engagés à constamment innover pour repousser les limites de ce qui peut être réalisé en ingénierie acoustique.

Devialet a également étoffé son portefeuille d’activités de licences parallèlement à ses propres produits, en offrant à ses partenaires technologiques des solutions d’ingénierie acoustique sur mesure qui puisent dans son savoir-faire technologique.