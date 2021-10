Blackstone et Hipgnosis Song Management lancent un partenariat d'un milliard de dollars pour investir dans les chansons, la musique enregistrée, la propriété intellectuelle musicale et les droits d'auteur.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE : BX) et Hipgnosis Song Management Ltd (« HSM ») annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat, pris en charge par des fonds gérés par Blackstone, qui apportera une somme initiale d'environ 1 milliard de dollars pour acquérir des droits musicaux et gérer des catalogues.

Hipgnosis Song Management, fondée par Merck Mercuriadis, anciennement connue sous le nom de The Family (Music) Ltd, est l'une des principales sociétés de conseil dans ce secteur orientée vers les actifs musicaux. Elle agit comme conseiller en investissement de Hipgnosis Songs Fund Ltd (LSE : SONG), le plus grand investisseur britannique de catalogues musicaux et de droits d'auteur, avec des actifs bruts d'environ 2,2 milliards de dollars.

Merck Mercuriadis, CEO de Hipgnosis Song Management, a déclaré : « Hipgnosis Song Management a clairement établi les chansons comme étant une catégorie d'actifs. Ce nouveau partenariat avec Blackstone nous apportera la solidité financière nécessaire pour investir dans des chansons à grand succès, ainsi que pour développer notre équipe de gestion de chansons et apporter davantage de sophistication à HSM. Ceci nous permettra de créer une plus grande valeur pour nos parties prenantes, notamment nos auteurs-compositeurs et nos actionnaires de SONG. Compte tenu de la solidité de notre pipeline, nous estimons que l'engagement initial ne sont que les prémices d'un partenariat à long terme entre Blackstone et Hipgnosis, qui comprendra également un co-investissement avec SONG ».

Qasim Abbas, directeur général senior de Blackstone Tactical Opportunities, a déclaré : « Ce partenariat souligne la valeur durable à long terme que nous constatons dans le contenu créatif du secteur du divertissement au sens large, en s'inspirant de la vision et du dynamisme de Merck. L'industrie musicale a été un précurseur de l'économie à croissance rapide du streaming et ouvre la voie à de nouvelles façons de consommer les contenus. Nous nous réjouissons de collaborer avec Merck et son équipe pour poursuivre leur aventure passionnante et sauvegarder l'héritage des auteurs-compositeurs qui nous confient leurs contenus ».

Dans le cadre de ce partenariat, Blackstone acquerra une participation dans HSM et soutiendra l'expansion de ses infrastructures et de ses fonctions commerciales, notamment le développement de nouvelles compétences en matière de gestion des chansons, de capacités en science des données et de solutions technologiques. Cela devrait permettre à HSM d'accroître encore la valeur des droits qu'elle acquiert, en collaborant étroitement avec les auteurs-compositeurs, les artistes et les producteurs.

SONG devrait bénéficier de l'investissement de Blackstone en matière de moyens de gestion de HSM et aura le droit de co-investir dans de futures acquisitions de catalogues, parallèlement au nouveau partenariat Blackstone-HSM.

Andrew Sutch, président de SONG, a déclaré : « Le nouveau partenariat de Hipgnosis Song Management, notre conseiller en investissement, avec Blackstone souligne le succès avec lequel Merck a établi les chansons et les droits musicaux en tant que catégorie d'actifs depuis la fondation et l'entrée en bourse de SONG, il y a trois ans de cela. Ce nouveau partenariat offrira de nouvelles possibilités de co-investissement dans SONG, et nous pensons que l'investissement continu dans Hipgnosis Song Management améliorera les rendements auprès de nos investisseurs ».

Blackstone a été conseillé dans cette transaction par Goldman Sachs, FTI, Kirkland & Ellis et Deloitte. Hipgnosis Song Management a été conseillé par RBC, Capstan Capital Partners et Stephenson Harwood.

À propos de Blackstone

Blackstone est le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Nous cherchons à générer une économie à impact positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, pour les entreprises dans lesquelles nous investissons et pour les communautés au sein desquelles nous travaillons. Pour y parvenir, nous faisons appel à des personnes extraordinaires et à des capitaux flexibles qui vont permettre aux entreprises de résoudre leurs problèmes. Nos 684 milliards de dollars d'actifs sous gestion comprennent des véhicules d'investissement orientés vers le capital-investissement, l'immobilier, la dette publique et les capitaux propres, les sciences de la vie, le capital de croissance, le crédit opportuniste, le crédit non investment grade, les actifs réels et les fonds secondaires, dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter@Blackstone.

À propos de Hipgnosis Song Management Ltd

Hipgnosis Song Management Ltd, anciennement The Family (Music) Ltd, est le conseiller en investissement de Hipgnosis Songs Fund Ltd (SONG). Tous deux ont été fondés par Merck Mercuriadis, ancien manager d'artistes de renommée mondiale, parmi eux, Elton John, Guns N' Roses, Morrissey, Iron Maiden et Beyoncé, et d'auteurs-compositeurs à succès tels que Diane Warren, Justin Tranter et The-Dream. Le conseiller en investissement a réuni un conseil consultatif composé d'experts très compétents de l'industrie musicale, dont des membres primés des communautés d'artistes, d'auteurs-compositeurs, de l'édition, du droit, de la finance, de la musique enregistrée et de la gestion musicale, tous dotés d'une connaissance approfondie de l'édition musicale. Citons les membres du conseil consultatif d'Hipgnosis Song Management Ltd : Nile Rodgers, The-Dream, Giorgio Tuinfort, Starrah, David A. Stewart, Poo Bear, Bill Leibowitz, Ian Montone et Rodney Jerkins.

