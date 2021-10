Blackstone en Hipgnosis Song Management lanceren partnerschap van $ 1 miljard om te investeren in songs, opgenomen muziek, muziek-IP en royalty's

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) en Hipgnosis Song Management Ltd ('HSM') kondigen vandaag een nieuwe samenwerking aan, ondersteund door fondsen beheerd door Blackstone, die in eerste instantie ongeveer $ 1 miljard zullen opleveren om muziekrechten te verwerven en catalogi te beheren.

Hipgnosis Song Management, opgericht door Merck Mercuriadis en voorheen bekend als The Family (Music) Ltd, is een van de toonaangevende adviesbureaus in de sector gericht op muziekactiva en is beleggingsadviseur van Hipgnosis Songs Fund Ltd (LSE: SONG), de grootste Britse beursgenoteerde investeerder in muziekcatalogi en royalty's met bruto-activa van ongeveer $ 2,2 miljard.

Merck Mercuriadis, CEO van Hipgnosis Song Management, stelde: “ Hipgnosis Song Management heeft songs stevig verankerd als een activaklasse. Deze nieuwe samenwerking met Blackstone zal zorgen voor financiële kracht om te investeren in bewezen songs en gaat ons songmanagementteam laten groeien en HSM voorzien van extra verfijning, waardoor we meer waarde kunnen creëren voor onze belanghebbenden, waaronder onze songwriters en aandeelhouders in SONG. Gezien de kracht van onze pijplijn, zien we de eerste verbintenis als slechts het begin van een langdurige samenwerking tussen Blackstone en Hipgnosis, die ook een co-investering met SONG omvat.”

Qasim Abbas, Senior Managing Director, Blackstone Tactical Opportunities, verklaarde: " Deze samenwerking onderstreept de duurzame waarde op lange termijn die we zien in creatieve inhoud in de bredere entertainmentindustrie, voortbouwend op de visie en dynamiek van Merck. De muziekindustrie heeft een voortrekkersrol gespeeld in de snelgroeiende streaming-economie en ontsluit nieuwe manieren om content te consumeren. We kijken ernaar uit om met Merck en zijn team samen te werken om hun opwindende traject voort te zetten en het erfgoed van de songwriters te beschermen die ons hun content toevertrouwen.”

Als onderdeel van het partnerschap neemt Blackstone een eigendomsbelang in HSM en ondersteunt het de uitbreiding van zijn infrastructuur en zakelijke functies, inclusief de ontwikkeling van nieuwe expertise op het gebied van songbeheer, datawetenschapscapaciteiten en technologische oplossingen. Dit moet HSM in staat stellen de waarde van de gekochte rechten verder te vergroten, in nauwe samenwerking met songwriters, artiesten en producenten.

SONG zal naar verwachting profiteren van de investering van Blackstone in de managementcapaciteiten van HSM en zal het recht hebben om samen met het nieuwe Blackstone-HSM-partnerschap mee te investeren in toekomstige catalogusaanwinsten.

Andrew Sutch, voorzitter van SONG, merkte op: " Het nieuwe samenwerkingsverband van onze investeringsadviseur Hipgnosis Song Management met Blackstone laat zien hoe succesvol Merck songs en muziekrechten heeft gevestigd als een activaklasse sinds de oprichting en beursnotering van SONG drie jaar geleden. Deze nieuwe samenwerking zal SONG nieuwe co-investeringsmogelijkheden bieden, en we verwachten dat voortdurende investeringen in Hipgnosis Song Management het rendement voor onze investeerders zullen verbeteren.”

Blackstone werd bij de transactie geadviseerd door Goldman Sachs, FTI, Kirkland & Ellis en Deloitte. Hipgnosis Song Management werd geadviseerd door RBC, Capstan Capital Partners en Stephenson Harwood.

Over Blackstone

Blackstone is 's werelds grootste alternatieve vermogensbeheerder. We streven ernaar een positieve economische impact en langetermijnwaarde te creëren voor onze investeerders, de bedrijven waarin we investeren en de gemeenschappen waarin we werken. Dit doen we door buitengewone mensen en flexibel kapitaal in te zetten om bedrijven te helpen bij het oplossen van problemen. Ons beheerd vermogen van $ 684 miljard omvat investeringsvehikels gericht op private equity, onroerend goed, staatsschulden en aandelen, life sciences, groeiaandelen, opportunistische kredieten zonder investment grade, reële activa en secundaire fondsen, allemaal op wereldwijde basis. Meer informatie is beschikbaar op www.blackstone.com. Volg Blackstone op Twitter@Blackstone.

Over Hipgnosis Song Management Ltd

Hipgnosis Song Management Ltd, voorheen The Family (Music) Ltd, is de beleggingsadviseur voor Hipgnosis Songs Fund Ltd (SONG). Beide zijn opgericht door Merck Mercuriadis, voormalig manager van wereldwijd succesvolle opnameartiesten zoals Elton John, Guns N' Roses, Morrissey, Iron Maiden en Beyoncé, en hit-songwriters zoals Diane Warren, Justin Tranter en The-Dream. De beleggingsadviseur heeft een adviesraad samengesteld van zeer succesvolle experts in de muziekindustrie, waaronder bekroonde leden van de gemeenschappen van artiesten, songwriters, uitgeverijen, juridische zaken, financiële zaken, opgenomen muziek en muziekbeheer, allemaal met diepgaande kennis van muziekuitgeverij. Leden van de adviesraad van Hipgnosis Song Management Ltd zijn onder meer Nile Rodgers, The-Dream, Giorgio Tuinfort, Starrah, David A. Stewart, Poo Bear, Bill Leibowitz, Ian Montone en Rodney Jerkins.

