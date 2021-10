CrossLend émet une obligation ESG « investment grade » pour Bikeleasing et la MEAG en tant qu'actif numérique

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--La FinTech CrossLend, basée à Berlin, a émis une obligation pour permettre des investissements dans des contrats de location de vélos. La transaction est le résultat d'une collaboration entre Bikeleasing, fournisseur de location de vélos électriques connaissant une croissance très rapide, la MEAG, gestionnaire d'actifs, ERGO, investisseur et CrossLend, qui structure et exploite le registre des actifs numériques. Scope a qualifié l'obligation d’« investment grade » et a confirmé dans un deuxième avis que l'impact environnemental de l'obligation émise est conforme aux Principes applicables aux obligations vertes de L’ICMA.

La transaction reflète plusieurs tendances du marché. Afin d’atteindre les objectifs d'une société climatiquement neutre, il est nécessaire d’investir considérablement pour remplacer des biens tels que des voitures ou des appareils de chauffage qui, en considérant une durée de vie normale, pourraient encore fonctionner pendant des années. Parallèlement, des produits innovants et coûteux sont proposés dans le cadre de modèles tarifaires à la carte pratiques qui contiennent un produit de prêt et nécessitent un refinancement. Cela signifie que des initiateurs très innovants tels que Bikeleasing utilisent un modèle de financement qui concurrence les banques, voire comble les lacunes si les produits bancaires classiques ne répondent pas aux exigences des clients. Les conditions particulières dues à la fréquence des prêts et au degré de fragmentation associé aux tickets uniques pour ces prêts nécessitent un lien de transaction numérique et contrôlé par les données avec les investisseurs traditionnels du marché des capitaux. En conséquence, CrossLend a structuré et émis une obligation via son registre d'actifs numériques qui est conforme aux Principes applicables aux obligations vertes de l’ICMA.

« Le cheminement de l'économie et de la société vers des technologies respectueuses du climat nécessite des investissements sans précédent dans un laps de temps relativement court. En réalité, la banque d'investissement non numérique ne parvient pas à suivre le dynamisme des fournisseurs de produits innovants comme Bikeleasing. Nous sommes très fiers qu'avec notre technologie d'investissement numérique, nous puissions combler un fossé entre les produits agiles et transformateurs et les marchés des capitaux et permettre à des institutions établies telles que la MEAG et ERGO d'investir avec facilité afin d’accompagner le changement écologique », déclare Oliver Schimek, PDG de CrossLend GmbH.

Thomas Bayerl, responsable Illiquid Assets Debt à la MEAG, déclare : « En tant que gestionnaire d'actifs, nous travaillons dans un environnement où les critères de transformation numérique et de durabilité jouent un rôle croissant dans le développement des actifs de placement. La plateforme de gestion et le registre des actifs numériques de CrossLend ont permis à notre client ERGO d'accéder à ce système aujourd'hui. Cette transaction peut servir d'exemple réussi d'autres options de mise en œuvre dans différentes industries. »

Paul Sinizin, co-fondateur et PDG de Bikeleasing, commente : « Bikeleasing a connu une croissance extrêmement rapide et nous apercevons encore un grand potentiel de marché inexploité devant nous. Pour notre croissance, nous avons besoin d'une option de financement flexible et évolutive. La coopération avec une plateforme technologique telle que CrossLend nous permet de minimiser nos dépenses opérationnelles pour les activités de marché des capitaux grâce à des processus automatisés et industrialisés. »

À propos de CrossLend

CrossLend est une Fintech qui propose un ensemble de technologies pour les transactions de crédit. Son objectif est de rendre le système mondial de crédit et d'investissement plus efficace, plus transparent et plus rentable. Encadrée par la BaFIN et la CSSF, CrossLend est appuyée par un éventail d’investisseurs en fonds propres de renom d'Europe et des États-Unis, notamment Mouro Capital (anciennement Santander InnoVentures), Lakestar, CME Ventures, Earlybird, le Digital Impact Fund d'ABN AMRO et le Luxembourg Future Fund (FEI et SNCI).

