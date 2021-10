Cognite conclut un nouveau contrat avec bp pour la fourniture d’une unique couche de données consolidées destinée aux opérations de forage de bp

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cognite, société de premier plan dans le domaine de l’innovation industrielle, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un contrat pluriannuel avec bp (NYSE : BP) pour l’utilisation de la solution de DataOps industriel de Cognite, Cognite Data Fusion™, afin de permettre à ses ingénieurs et spécialistes du domaine d’accéder plus facilement à des données contextualisées, dans le but d’améliorer l’efficience et la durabilité de ses opérations de forage.

« Chez bp, nous sommes heureux d’étendre notre partenariat stratégique avec Cognite, afin de nous concentrer sur l’optimisation grâce à des données contextualisées », déclare Ahmed Hashmi, vice-président principal des services Numérique, production et entreprise de bp. « Notre collaboration via l’utilisation de Cognite Data Fusion dans le cadre de notre programme de livraison de puits permettra aux planificateurs de forages, ingénieurs et équipes d’exploitation des sites pétroliers d’optimiser la conception des forages et les flux de travail d’exécution. Ceci permettra de placer un plus grand accent sur des livraisons sûres, une qualité de conception améliorée, ainsi qu’une efficience accrue. »

« bp ne cesse de repenser les énergies grâce à des solutions numériques audacieuses, et nous sommes heureux d’y apporter notre contribution, Cognite Data Fusion offrant une unique couche de données consolidées de forage pour améliorer les efficiences et la durabilité », déclare François Laborie, président de Cognite pour l’Amérique du Nord. « Cognite et bp sont toutes deux déterminées à transformer l’industrie via l’innovation numérique. »

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise industrielle mondiale de logiciels en tant que service (software-as-a-service, SaaS), dont les activités sont basées sur une vision claire : fournir rapidement aux sociétés industrielles des données contextualisées, fiables et accessibles pour aider à conduire la transformation numérique à grande échelle des secteurs à forte concentration de capitaux à travers le monde. Notre plateforme principale de DataOps industriel, Cognite Data Fusion™, permet aux utilisateurs de données industrielles et de domaines de collaborer rapidement et en toute sécurité pour concevoir, mettre en œuvre et développer des solutions et applications d’IA industrielles offrant à la fois rentabilité et durabilité. Retrouvez-nous sur www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter @CogniteData ou sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cognitedata.

