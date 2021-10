SmartStream Air stellt Fisher & Paykel Appliances neue Technologie für KI-basiertes Datenabgleichsverfahren bereit

LONDON--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM®), meldet heute, dass Fisher & Paykel Appliances, ein weltweit in mehr als 50 Ländern aktiver Hersteller von Haushaltsgeräten, einen Vertrag mit SmartStream Air abgeschlossen hat. Vertragsinhalt ist die Bereitstellung einer cloud-nativen KI-Technologie für den Kontenabgleich für die Finanzabteilung des Unternehmens.

Als führender Haushaltsgerätehersteller mit Hauptsitz in Neuseeland beauftragte Fisher & Paykel Appliances SmartStream damit, die vom Unternehmen eingesetzten Tools für das Datenmanagement- und den Datenabgleich zu evaluieren. SmartStream Air ist unabhängig von strukturierten Datenformaten, setzt für die Nutzung des Systems keinerlei IT-Kenntnisse voraus und wird den Datenabgleich in der Finanzabteilung zügig automatisieren. Die KI-Lösung lässt sich mühelos in die bereits vorhandenen Systeme von Fisher & Paykel Appliances integrieren und ermöglicht so zusätzliche Analysen der abgeglichenen Daten. Die Lösung wird durch die Anbindung an Tools anderer Anbieter, die bereits intern im Unternehmen eingesetzt werden, darüber hinaus Business Intelligence bereitstellen.

Die Software von SmartStream Air kann auf einfache Weise an zahlreichen Standorten als „Software as a Service“ (SaaS) bereitgestellt werden. Dies war ein ausschlaggebender Entscheidungsfaktor bei der Auftragsvergabe, da Fisher & Paykel Appliances beabsichtigt, das Produkt zunächst in Neuseeland, anschließend an verschiedenen Standorten im asiatisch-pazifischen Raum und schließlich weltweit einzuführen. Das Unternehmen war auf der Suche nach einer Lösung, die das derzeit genutzte manuelle Abgleichverfahren automatisiert und verbessert, um das weltweit wachsende Geschäftsvolumen zu unterstützen.

Das Proof-of-Concept-Verfahren für SmartStream Air konnte deutlich schneller als für drei weitere in die engere Wahl gezogene Abgleichlösungen anderer Anbieter abgeschlossen werden. Da es sich um eine KI-basierte, cloud-native Self-Service-Anwendung handelt, die unabhängig von strukturierten Datenformaten und Datenabgleichstypen ist und bei der nur wenig Konfigurationsaufwand anfällt, konnte die Lösung sofort in Betrieb genommen werden. Mit ihr ließ sich von Anfang an eine höhere Produktivität erzielen, um den Anforderungen des wachsenden Geschäftsvolumens von Fisher & Paykel gerecht zu werden.

Nicole Adamson, Senior Corporate Controller von Fisher & Paykel, äußert sich dazu folgendermaßen: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SmartStream. Es liegt in unserem Interesse, mit den neuesten Technologien Schritt halten zu können und unsere internen Prozesse und unsere Produktivität ständig zu optimieren. Wir mussten uns von unseren manuellen Abläufen verabschieden und ein automatisiertes Datenabgleichsverfahren einführen, welches operative Risiken minimiert und gleichzeitig kosteneffizienter für ein größeres Volumen aufgerüstet werden kann. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit SmartStream Air die richtige Wahl getroffen haben, um dieses Ziel zu erreichen.“

Victoria Harverson, Global Head of Business Development von SmartStream Air, merkt dazu Folgendes an: „Es ist uns eine große Freude, dass Fisher & Paykel nun Kunde von SmartStream Air ist. Diese Partnerschaft ist sehr wichtig, da sie zum einen unsere wachsende Präsenz in Neuseeland unterstreicht und zum anderen eine neue Beziehung zu einem Kunden aus dem Fertigungssektor darstellt. SmartStream Air eignet sich ideal für diese Art von Betriebsmodell und zeigt, wie einfach und kostengünstig es für die Finanzabteilung eines Unternehmens sein kann, Risiken schnell zu kontrollieren und eine greifbare Investitionsrendite zu erzielen, indem sie die neuesten KI-basierten Self-Service-Tools einsetzt.“

Mit SmartStream Air können Benutzer die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz voll ausschöpfen, um auf eigenständige Weise Datenabgleichsverhalten zu entwickeln und zu erlernen, wodurch typische Datenabgleichsaufgaben auf neue Weise umgesetzt und auf wenige Sekunden verkürzt werden. Die schnelle Markteinführung und die Skalierbarkeit waren ebenfalls entscheidende Faktoren, da SmartStream Air so konzipiert ist, dass es noch am selben Tag in Betrieb genommen werden kann und für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt ist.

Über Fisher & Paykel

Fisher & Paykel Appliances entwickelt seit 1934 Produkte und hat sich zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen entwickelt, dessen Produkte in mehr als 50 Ländern in aller Welt erhältlich sind.

Unsere Entwicklungstradition basiert seit jeher auf dem Pioniergeist und auf einer Unternehmenskultur der Neugierde. Wir haben unser Unternehmen in seiner langjährigen Geschichte stets mit dem Blick auf die Zukunft aufgebaut. Dabei verlieren wir nie die Grundlagen der nachhaltigen Konstruktion aus den Augen. Wir sind davon überzeugt, dass Technologie immer bei den Menschen ansetzen sollte, die sie nutzen. Aus diesem Grund stellen wir herkömmliche Konstruktionsprinzipien für Haushaltsgeräte in Frage und entwickeln Produkte, die die wahren menschlichen Bedürfnisse erfüllen.

Unsere kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen stützen sich auf eine Unternehmenskultur der offenen Innovation, Zusammenarbeit und Neugier. Diese Kultur zielt darauf ab, Erkenntnisse und Ideen zu gewinnen, die unsere Kunden ansprechen und Respekt gegenüber unserer Umwelt zeigen.

www.fisherpaykel.com

Über SmartStream

