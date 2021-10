Bentley Systems i SMRT Trains rozpoczynają współpracę w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności usług metra w Singapurze

EXTON, Pensylwania i SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury oraz firma SMRT Trains, pionierski operator Mass Rapid Transit (MRT) – systemu metra w Singapurze, pomyślnie ukończyły wdrożenie "Predykcyjnego systemu wspomagania decyzji" (PDSS) dla najstarszych linii MRT w Singapurze: Północ-Południe i Wschód-Zachód. System PDSS firmy SMRT Trains, oparty na rozwiązaniu AssetWise Linear Analytics firmy Bentley, przyczynia się do poprawy niezawodności dwóch linii na 282 kilometrach torów i pomógł SMRT Trains osiągnąć poziom ponad miliona kilometrów bezawaryjnej pracy (MKBF). MKBF to miara niezawodności stosowana przez przewoźników kolejowych na całym świecie, gdzie awaria jest definiowana jako opóźnienie usługi przekraczające pięć minut.

Bazując na sukcesie wdrożenia PDSS na liniach Północ-Południe i Wschód-Zachód, firma SMRT Trains rozpoczęła implementację tego rozwiązania na linii Circle Line (CCL) w Singapurze.

Wielu właścicieli-operatorów dużych sieci metra w miastach Azji i Pacyfiku koncentruje się na poprawie niezawodności w celu zapewnienia nieprzerwanych usług pasażerom. Stąd firmy Bentley Systems and Strides Engineering (wcześniej SMRT Services, oddział SMRT Corporation, zapewniający realizację szeregu usług inżynieryjnych na stacjach), ogłosiły podpisanie protokołu ustaleń w celu wspólnego wprowadzenia na rynek rozwiązania do konserwacji predykcyjnej dla kolei w regionie Azji i Pacyfiku. Ta umowa ustanawia między nimi partnerstwo, które łączy ekspertyzę technologiczną z możliwościami eksploatacyjnymi z zakresu kolei w celu wparcia operatorów kolei miejskich i metra. Zgodnie z warunkami protokołu obie organizacje wprowadzą na rynek rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej dla kolei, które wizualizuje wszystkie informacje o majątku trwałym oraz zarządza, monitoruje i analizuje jego kondycję. Firma Bentley Systems będzie nadal sprzedawać, wdrażać i wspierać swoje rozwiązanie AssetWise, podczas gdy Strides Engineering będzie wprowadzać na rynek i realizować swoje doświadczenie w tej dziedzinie oraz dodatkowe aplikacje do konserwacji torów.

Firma SMRT Trains zostanie zaprezentowana podczas serii webinarów Infrastructure Spotlight Series w listopadzie, w ramach konferencji Year in Infrastructure 2021 firmy Bentley Systems, prezentującej postępy w przechodzeniu na technologię cyfrową. Szczegóły dotyczące rejestracji na tę sesję będą dostępne wkrótce na yii.bentley.com. Zarejestruj się, żeby dowiedzieć się dlaczego firma SMRT Trains jest innowatorem wartym uwagi.

Lam Sheau Kai, prezes SMRT Trains, powiedział: „Wykorzystywanie technologii i podejmowanie działań zapobiegawczych to dwa bardzo ważne elementy planu, który pomoże nam poprawić i utrzymać niezawodność na liniach kolejowych obsługiwanych przez SMRT Trains. PDSS łączy oba te komponenty, a udana implementacja tego narzędzia na liniach Północ-Południe i Wschód-Zachód dała nam ogromną pewność co do użycia go na naszych pozostałych liniach”.

Komentując nowe partnerstwo, Gan Boon Jin, prezes Strides Engineering, powiedział: „Współpraca Strides Engineering z Bentley Systems w zakresie PDSS jest dowodem na silne partnerstwo w zakresie łączenia niekwestionowanych możliwości eksploatacyjnych w dziedzinie kolei ze sprawdzoną wiedzą technologiczną. PDSS usprawni i zoptymalizuje podejmowanie decyzji w zakresie konserwacji. Z niecierpliwością czekamy na udostępnienie najlepszych praktyk i efektów PDSS innym przewoźnikom kolejowym w regionie.”

Kaushik Chakraborty, wiceprezes oddziału Bentley Asia South, powiedział: „Jesteśmy niezwykle zadowoleni i zaszczyceni mogąc współpracować ze Strides Engineering w realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest rozwój infrastruktury. Dzięki naszym połączonym zdolnościom i doświadczeniu w branży umożliwimy operatorom kolei i metra w regionie poprawę niezawodności infrastruktury służącej obywatelom i rezydentom”.

O firmie SMRT Trains

SMRT Trains Ltd to pierwszy i największy dostawca usług kolejowych w Singapurze. Jako spółka zależna SMRT Corporation Ltd, realizujemy usługi kolejowe na liniach Północ-Południe, Wschód-Zachód i Circle Line, na nowej linii Thomson-East Coast oraz na linii lekkiej kolei tranzytowej Bukit Panjang Light Rail Transit, a także zarządzamy nimi.

Nasze kluczowe wartości to: szacunek, uczciwość, obsługa i bezpieczeństwo oraz doskonałość. Firma SMRT Trains dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej i wygodnej usługi.

O firmie Strides Engineering

Zaawansowane innowacyjne technologie i rozwiązania cyfrowe

Strides Engineering, oddział SMRT Corporation Limited, ma rozległe i udokumentowane doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanych innowacyjnych technologii oraz rozwiązań i usług cyfrowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu pasażerom.

O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) jest firmą zajmującą się inżynierią infrastruktury. Dostarczamy innowacyjne oprogramowanie, które rozwija światową infrastrukturę – wspierając zarówno globalną gospodarkę, jak i środowisko. Nasze wiodące w branży rozwiązania są używane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i zespołów budynków, oraz górnictwa i obiektów przemysłowych. Nasza oferta obejmuje aplikacje oparte na MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do zarządzania wydajnością majątku trwałego i sieci, wiodące na rynku portfolio oprogramowania geologicznego Seequent oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 800 milionów USD w 172 krajach.

