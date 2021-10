A Bentley Systems e a SMRT Trains colaboram para melhorar a segurança e a confiabilidade dos serviços de metrô em Cingapura

EXTON, Pensilvânia e CINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia e infraestrutura, e a SMRT Trains, operadora pioneira de Mass Rapid Transit (MRT) em Cingapura, concluíram com êxito a implementação de um Sistema de Apoio à Decisão Preditiva (PDSS) para as linhas Norte-Sul e Leste-Oeste de Cingapura, as linhas de MRT mais antigas do país. O PDSS da SMRT Trains, baseado no AssetWise Linear Analytics da Bentley, contribui para melhorar a confiabilidade das duas linhas em 282 quilômetros de trilhos e ajudou a SMRT Trains a atingir mais de 1 milhão de quilômetros entre falhas (MKBF). MKBF é uma medida de confiabilidade usada por operadores de trens em todo o mundo, onde uma falha é definida como um atraso de serviço de mais de cinco minutos.

Com base no sucesso da implementação do PDSS nas linhas Norte-Sul e Leste-Oeste, a SMRT Trains iniciou a implementação da solução PDSS na Circle Line (CCL) em Cingapura.

Com muitos proprietários-operadores de grandes redes de metrô nas cidades da Ásia-Pacífico focados em melhorar a confiabilidade para fornecer serviços ininterruptos aos passageiros, a Bentley Systems e a Strides Engineering, anteriormente SMRT Services, um braço comercial da SMRT Corporation que fornece uma variedade de serviços de engenharia baseados em estações, anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) para comercializar em conjunto uma solução de manutenção preditiva ferroviária na região Ásia-Pacífico. O MOU estabelece uma parceria entre as duas empresas, que combina forte experiência em tecnologia e capacidades operacionais ferroviárias para ajudar os operadores ferroviários e metropolitanos urbanos. Sob os termos do MOU, ambas as organizações comercializarão uma solução de manutenção preditiva ferroviária que visualiza todas as informações de ativos ferroviários e gerencia, monitora e analisa as condições ferroviárias. A Bentley Systems continuará a vender, implementar e dar suporte à sua solução AssetWise, enquanto a Strides Engineering comercializará e fornecerá sua experiência de domínio e aplicações complementares para manutenção de trilhos.

A SMRT Trains será apresentada em um webinar da Infrastructure Spotlight Series em novembro, como parte das apresentações da Bentley Systems no Year in Infrastructure 2021, destacando os avanços em transformação digital. Os detalhes do registro estarão disponíveis em breve para esta sessão em yii.bentley.com para saber mais sobre como a SMRT Trains é um inovador a ser assistido.

Lam Sheau Kai, presidente da SMRT Trains, disse: “Aproveitar a tecnologia e tomar ações preventivas são dois componentes muito importantes no plano para nos ajudar a melhorar e manter a confiabilidade ferroviária para as linhas de trem que a SMRT Trains opera. O PDSS representa os dois componentes, e sua implementação bem-sucedida para as linhas Norte-Sul e Leste-Oeste nos deu muita confiança para escalá-lo para o resto de nossas linhas.”

Comentando sobre a nova parceria, Gan Boon Jin, presidente da Strides Engineering, disse: “A colaboração da Strides Engineering com a Bentley Systems no PDSS demonstra uma parceria firme na combinação de domínio forte e capacidades operacionais ferroviárias com experiência tecnológica comprovada. O PDSS aprimorará e otimizará a tomada de decisões na manutenção ferroviária. Estamos ansiosos para trazer as melhores práticas e resultados do PDSS para outros operadores de trens na região.”

Kaushik Chakraborty, vice-presidente da Bentley Asia South, disse: “Estamos extremamente felizes e honrados em fazer parceria com a Strides Engineering para promover nosso objetivo comum de avançar a infraestrutura. Com nossos pontos fortes combinados e experiência no setor, capacitaremos os operadores ferroviários e metropolitanos da região a melhorar a confiabilidade da infraestrutura que atende cidadãos e residentes.”

Sobre a SMRT Trains

A SMRT Trains Ltd é a primeira e maior provedora de serviços ferroviários em Cingapura. Como subsidiária da SMRT Corporation Ltd, gerenciamos e operamos serviços de trem na Linha Norte-Sul e Leste-Oeste, na Circle Line, na nova Thomson-East Coast Line e no Bukit Panjang Light Rail Transit.

Definimos nossos valores fundamentais como Respeito, Integridade, Serviço e Segurança e Excelência. A SMRT Trains está comprometida em fornecer um serviço seguro, confiável e confortável.

Sobre a Strides Engineering

Tecnologias inovadoras avançadas e soluções digitais

A Strides Engineering, um braço comercial da SMRT Corporation Limited, tem experiência profunda e comprovada na exploração de tecnologias inovadoras avançadas, bem como soluções e serviços digitais para oferecer segurança, confiabilidade e conforto aos passageiros.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresa de software de engenharia e infraestrutura. Fornecemos software inovador para aprimorar a infraestrutura mundial – sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos para o projeto, construção e operações de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campi, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas incluem aplicações baseadas em MicroStation para modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, o principal portfólio de software de geociências da Seequent e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.000 colegas e gera receitas anuais de mais de US$ 800 milhões em 172 países.

