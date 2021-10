Bentley Systems et SMRT Trains s’allient pour améliorer la sécurité et la fiabilité des services ferroviaires du métro de Singapour

EXTON, Pa. et SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, et SMRT Trains, opérateur pionnier des transports en commun rapides de Singapour, ont achevé avec succès la mise en œuvre d'un système prédictif d'aide à la prise de décision (PDSS) pour les lignes Nord-Sud et Est-Ouest de Singapour, soit les plus anciennes lignes de métro du pays. Le système prédictif de SMRT Trains, basé sur l'outil AssetWise Linear Analytics de Bentley, contribue à améliorer la fiabilité des deux lignes sur 282 kilomètres de voies, et a permis à SMRT Trains d'atteindre une distance moyenne entre pannes (MKBF) de plus d'un million de kilomètres. Le MKBF est un indicateur de fiabilité utilisé par les opérateurs ferroviaires du monde entier selon lequel une défaillance est définie comme un retard de service de plus de cinq minutes.

Au vu du succès de la mise en œuvre du système prédictif d'aide à la prise de décision sur les lignes Nord-Sud et Est-Ouest, SMRT Trains a initié le déploiement de la solution sur la Circle Line (CCL) de Singapour.

Alors que de nombreux propriétaires-exploitants de grands réseaux de métro urbains de la région Asie-Pacifique se concentrent sur l'amélioration de la fiabilité de leur réseau pour fournir des services ininterrompus aux usagers, Bentley Systems et Strides Engineering, anciennement SMRT Services, une branche commerciale de SMRT Corporation qui fournit une gamme de services d'ingénierie axée sur les gares, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord en vue de commercialiser conjointement une solution prédictive de maintenance ferroviaire dans la région Asie-Pacifique. Le protocole d'accord établit un partenariat entre les deux sociétés et rassemble leurs expertises technologiques reconnues et leurs capacités opérationnelles ferroviaires pour venir en aide aux exploitants de réseaux ferroviaires et de métros urbains. Selon les termes du protocole d'accord, les deux organisations commercialiseront une solution de maintenance prédictive ferroviaire qui visualise toutes les informations relatives aux actifs ferroviaires et gère, surveille et analyse l'état des rails. Bentley Systems continuera à vendre, à mettre en œuvre et à prendre en charge sa solution AssetWise, tandis que Strides Engineering commercialisera et fournira son expérience dans le domaine et ses applications complémentaires pour la maintenance des voies.

SMRT Trains vous sera présenté dans un webinaire de la série Infrastructure Spotlight en novembre, dans le cadre de l'événement Year in Infrastructure 2021 de Bentley Systems, cérémonie au cours de laquelle les progrès en matière de passage au numérique sont mis à l'honneur. Les informations concernant les inscriptions à cette séance seront bientôt disponibles sur le site internet yii.bentley.com. Restez informés si vous voulez en savoir plus sur ce qui fait de SMRT Trains une entreprise novatrice à ne pas perdre de vue.

Lam Sheau Kai, président de SMRT Trains, a déclaré : « Tirer parti de la technologie et prendre des mesures préventives sont deux piliers essentiels du plan qui nous aidera à améliorer et à entretenir la fiabilité des lignes exploitées par SMRT Trains. Le système prédictif d'aide à la prise de décision représente ces deux éléments à la fois, et sa mise en œuvre fructueuse pour les lignes Nord-Sud et Est-Ouest nous donne une confiance absolue pour son déploiement sur le reste de nos lignes. »

En réponse à l'annonce de ce nouveau partenariat, Gan Boon Jin, président de Strides Engineering, a déclaré : « la collaboration entre Strides Engineering et Bentley Systems sur le système prédictif d'aide à la prise de décision est la preuve que ce partenariat solide associe d’incontestables compétences dans le domaine de l'exploitation ferroviaire à une expertise technologique éprouvée. Cette solution améliorera et optimisera la prise de décision dans le domaine de la maintenance des réseaux ferroviaires. Nous sommes impatients de faire profiter les autres opérateurs de la région des meilleures pratiques et des résultats du PDSS. »

Kaushik Chakraborty, vice-président, Bentley Asia South, a déclaré : « C'est un grand plaisir et surtout un honneur de nous associer à Strides Engineering pour tendre vers notre objectif commun de faire progresser l'infrastructure. En unissant nos forces et notre expérience du secteur, nous donnerons les moyens aux opérateurs ferroviaires et de métro de la région d'améliorer la fiabilité des infrastructures au service des citoyens. »

À propos de SMRT Trains

SMRT Trains Ltd est le plus ancien et le plus grand fournisseur de services ferroviaires de Singapour. En tant que filiale de SMRT Corporation Ltd, nous gérons et exploitons les services ferroviaires sur les lignes Nord-Sud, Est-Ouest, la Circle Line, la nouvelle ligne Thomson-East Coast Line, et la ligne de métro léger de Bukit Panjang.

Nous avons défini nos valeurs fondamentales comme suit : respect, intégrité, service et sécurité, et excellence. SMRT Trains s'engage à fournir un service sûr, fiable et confortable à ses usagers.

À propos de Strides Engineering

Advanced Innovative Technologies & Digital Solutions

Branche commerciale de SMRT Corporation Limited, Strides Engineering possède une expérience approfondie et éprouvée dans l'exploitation de technologies innovantes de pointe, ainsi qu'en matière de solutions et de services numériques pour assurer un service sûr, fiable et confortable à ses usagers.

