Tetrate宣布在AWS Marketplace上推出Tetrate Istio Subscription和Tetrate Service Bridge

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tetrate是一家企業服務網格公司，由Istio創辦人創辦，旨在管理複雜的現代混合雲應用程式基礎架構。該公司宣布在AWS Marketplace上推出其Tetrate Istio Subscription (TIS)和旗艦產品Tetrate Service Bridge (TSB)。AWS Marketplace包含一個數位目錄，其中有數千個來自獨立軟體廠商及其諮詢合作夥伴的軟體清單，旨在將他們的解決方案銷售給Amazon Web Services (AWS)客戶。AWS Marketplace可以幫助輕鬆找到、購買、部署和管理能在AWS上執行的軟體解決方案。

此次針對全球推出新產品可以幫助客戶實現順暢採購和部署企業級Istio。在AWS Marketplace中實現對Tetrate的TIS和TSB產品更快的自動化採購流程可以確保客戶利用Tetrate解決方案快速實現價值，從而在AWS和混合環境的應用程式中獲得更多一層的安全性、業務靈活性和業務連續性。

AWS運算服務副總裁Deepak Singh表示：「客戶告訴我們，無論是在他們的資料中心還是在AWS雲端中，在其應用程式現代化和向雲端移轉的過程中，在容器和虛擬機器中執行的應用程式各個元件的應用程式網路安全和可觀察性都非常重要。Tetrate Service Bridge和Tetrate Istio Subscription現在已發布到AWS Marketplace上，可以幫助客戶跨叢集、AWS雲端和資料中心連接、保護和管理應用程式。這將加快AWS客戶應用程式現代化和向雲端移轉的過程。」

TIS為Istio提供企業支援，Istio是市面上部署最廣泛的服務網格之一。這種支持來自Istio和Envoy創辦人和維護者。透過在AWS Marketplace上取得這些產品，客戶可以獲得上游Istio經過審查的構置產品，享受可預測的服務網格生命週期管理，以及世界一流專家的幫助，從而高效率、安全地部署服務網格。TIS支援Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)和Amazon EKS Anywhere，從而可以簡化現代應用程式基礎架構的建置、部署和操作。

TSB是一個綜合性應用程式連接平臺，可以為企業提供一種統一、一致的方式，來取得並管理跨複雜、異質部署環境的各項服務和傳統工作負載。

此次在AWS Marketplace上的發布建立在Tetrate最近的公告基礎之上：TIS對AWS Cloud Map的支援，以及TSB面向AWS App Mesh、Amazon EKS Distro、Amazon Elastic Container Service Anywhere和Amazon EKS Anywhere的發布。

FICO和美國國防部都是使用Tetrate產品的客戶和合作夥伴。

FICO工程副總裁Jeet Kaul表示：「透過Istio及其平臺，Tetrate幫助我們實現了Amazon EKS工作負載的端對端加密和PCI法規遵循，還提高了我們的營運效率。」

美國空軍軟體長Nicolas Chaillan表示：「我們與Tetrate合作，幫助與Istio一起安全、順暢地執行Platform One。Platform One與美國國防部最關鍵的系統一起執行。Tetrate團隊提供了世界級的專業知識，培訓了我們的團隊成員，審查了我們的平臺架構和組態，並幫助進行了偵錯和升級。我們可以獲得我們平臺平穩執行所需的卓越生產支援，並依靠他們及其平臺來打造我們堆疊的關鍵一層。」

關於Tetrate

Tetrate是一家管理複雜的現代混合雲應用程式基礎架構的企業服務網格公司，由Istio創辦人創辦，旨在重新構想應用程式網路。公司旗艦產品Tetrate Service Bridge提供從邊緣到工作負載的應用程式連接平臺，在從傳統單體架構向雲端轉移的過程中為企業提供業務連續性、敏捷性和安全性。客戶在任何環境下都能獲得穩定、內在的可觀測性、執行時安全和流量管理。Tetrate一直是開放原始碼專案Istio和Envoy Proxy的主要貢獻者。如需瞭解更多資訊，請造訪www.tetrate.io。

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