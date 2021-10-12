Tetrate宣布在AWS Marketplace上推出Tetrate Istio Subscription和Tetrate Service Bridge

加州圣塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tetrate是一家企业服务网格公司，由Istio创始人创办，旨在管理复杂的现代混合云应用基础设施。该公司宣布在AWS Marketplace上推出其Tetrate Istio Subscription (TIS)和旗舰产品Tetrate Service Bridge (TSB)。AWS Marketplace包含一个数字目录，其中有数千个来自独立软件厂商及其咨询合作伙伴的软件列表，旨在将他们的解决方案销售给亚马逊网络服务(Amazon Web Services, AWS)客户。AWS Marketplace可以帮助轻松找到、购买、部署和管理能在AWS上运行的软件解决方案。

此次面向全球推出新产品可以帮助客户实现无缝采购和部署企业级Istio。在AWS Marketplace中实现对Tetrate的TIS和TSB产品更快的自动化采购流程可以确保客户利用Tetrate解决方案快速实现价值，从而在AWS和混合环境的应用中获得更多一层的安全性、业务灵活性和业务连续性。

AWS计算服务副总裁Deepak Singh表示：“客户告诉我们，无论是在他们的数据中心还是在AWS云中，在其应用现代化和向云迁移的过程中，在容器和虚拟机中运行的应用程序各个组件的应用网络安全和可观察性都非常重要。Tetrate Service Bridge和Tetrate Istio Subscription现在已发布到AWS Marketplace上，可以帮助客户跨集群、AWS云和数据中心连接、保护和管理应用。这将加快AWS客户应用现代化和向云迁移的进程。”

TIS为Istio提供企业支持，Istio是市面上部署最广泛的服务网格之一。这种支持来自Istio和Envoy创始人和维护者。通过在AWS Marketplace上获取这些产品，客户可以获取上游Istio经过审查的建构产品，享受可预测的服务网格生命周期管理，以及世界一流专家的帮助，从而高效、安全地部署服务网格。TIS支持Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)和Amazon EKS Anywhere，从而可以简化现代应用基础设施的创建、部署和操作。

TSB是一个综合性应用连接平台，可以为企业提供一种统一、一致的方式，来获取并管理跨复杂、异构部署环境的各项服务和传统工作负载。

此次在AWS Marketplace上的发布建立在Tetrate最近的公告基础之上：TIS对AWS Cloud Map的支持，以及TSB面向AWS App Mesh、Amazon EKS Distro、Amazon Elastic Container Service Anywhere和Amazon EKS Anywhere的发布。

FICO和美国国防部都是使用Tetrate产品的客户和合作伙伴。

FICO工程副总裁Jeet Kaul表示：“通过Istio及其平台，Tetrate帮助我们实现了Amazon EKS工作负载的端到端加密和PCI合规，还提高了我们的运营效率。”

美国空军首席软件官Nicolas Chaillan表示：“我们与Tetrate合作，帮助与Istio一起安全、顺畅地运行Platform One。Platform One与美国国防部最关键的系统一起运行。Tetrate团队提供了世界级的专业知识，培训了我们的团队成员，审查了我们的平台架构和配置，并帮助进行了调试和升级。我们可以获得我们平台平稳运行所需的卓越生产支持，并依靠他们及其平台来打造我们堆栈的关键一层。”

关于Tetrate

Tetrate是一家管理复杂的现代混合云应用基础设施的企业服务网格公司，由Istio创始人创办，旨在重新构想应用网络。公司旗舰产品Tetrate Service Bridge提供从边缘到工作负载的应用连接平台，在从传统单体架构向云迁移的进程中为企业提供业务连续性、敏捷性和安全性。客户在任何环境下都能获得稳定、内在的可观测性、运行时安全和流量管理。Tetrate一直是开源项目Istio和Envoy Proxy的主要贡献者。如需了解更多信息，请访问www.tetrate.io。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。