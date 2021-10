Cepton rejoint le Qualcomm Smart Cities Accelerator Program, apportant ses compétences d’expert dans les technologies de lidar intelligent, pour renforcer la sécurité, l’intelligence et la connectivité

During the 3rd Annual Qualcomm Smart Cities Accelerate Event, The Indoor Lab showcased its latest crowd analytics solution using lidar sensors from Cepton to visualize how people are moving around and using the cafeteria space. Image and video courtesy of The Indoor Lab.

During the 3rd Annual Qualcomm Smart Cities Accelerate Event, The Indoor Lab showcased its latest crowd analytics solution using lidar sensors from Cepton to visualize how people are moving around and using the cafeteria space. Image and video courtesy of The Indoor Lab.

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cepton Technologies, Inc., un fournisseur innovant de solutions lidar intelligentes, a annoncé aujourd’hui son adhésion au Qualcomm® Smart Cities Accelerator Program.

Le Qualcomm Smart Cities Accelerator Program rassemble des technologies et des entreprises dans le but de collaborer, d’innover et d’accélérer le déploiement de villes intelligentes et d’espaces connectés intelligents, à l’échelle mondiale. Pour Cepton, sa présence dans cet écosystème s’aligne sur la vision de Qualcomm Technologies, Inc., laquelle consiste à apporter une technologie efficace, sûre et avancée aux environnements urbains connaissant une croissance rapide. Avec son adhésion au programme, Cepton entend faire progresser l’utilisation de solutions basées sur le lidar, en collaboration avec les autres membres de l’écosystème du Qualcomm Smart Cities Accelerator Program, dans les villes intelligentes et les espaces connectés intelligents.

Via la Qualcomm® IoT Services Suite, Cepton et l’un de ses partenaires clés dans les espaces intelligents, The Indoor Lab, prévoient de collaborer avec Qualcomm Technologies pour offrir la solution Smart Venues as a Service, utilisant un système d’analyse des foules, basé sur le lidar, et qui, tout en répondant aux préoccupations en matière de confidentialité permet d’optimiser l’utilisation des espaces.

Grâce à ses capacités de perception 3D haute précision et sa disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 , le lidar se prête à une large gamme d’applications visant à créer des environnements plus sûrs, plus intelligents et mieux connectés. Grâce à leurs données anonymisées, les lidars maximisent la protection de la vie privée des individus tout en collectant des informations utiles qui contribuent à la prise de décisions éclairées dans les villes intelligentes et au sein des espaces intelligents. Cepton travaille actuellement avec plusieurs partenaires à travers le monde pour permettre la transformation d’infrastructures de transport, de lieux publics et de grands établissements commerciaux, à l’aide de solutions lidar intelligentes. À titre d’exemple, le partenariat de Cepton avec The Indoor Lab a permis de déployer une solution d’analyse des foules basée sur lidar dans le cadre d’un projet pilote au niveau d’un des terminaux de l’aéroport international d’Orlando en 2020, le but étant d’offrir un suivi anonyme de la fréquentation, de manière à aider d’une part les équipes de maintenance à effectuer un nettoyage ciblé, d’autre part les voyageurs à éviter les zones surpeuplées.

« Nous sommes fiers de rejoindre le réseau d’innovateurs technologiques de Qualcomm Technologies via le Qualcomm Smart Cities Accelerator Program, à l’heure où nous mettons tout en œuvre pour faire progresser l’avenir des infrastructures intelligentes grâce à nos technologies lidar », a confié le Dr Jun Pei, PDG de Cepton. « À ce jour, notre technologie a été utilisée avec succès pour permettre un suivi en temps réel du trafic et des piétons au niveau des routes et des intersections ferroviaires, habiliter des systèmes de péage électronique à circulation libre, et permettre la sécurité des infrastructures essentielles et des analyses de foules. En rejoignant l’écosystème du Qualcomm Smart Cities Accelerator Program, nous comptons rendre nos technologies plus accessibles à l’échelle mondiale. »

« Notre partenariat avec Cepton a été inestimable pour établir The Indoor Lab, devenu aujourd’hui le leader du marché des analyses basées sur le lidar », a souligné pour sa part Patrick Blattner, co-fondateur et chef de produit de The Indoor Lab. « La semaine dernière, à l’occasion de la 3e édition de l’Annual Qualcomm Smart Cities Accelerate Event, nous avons eu la fierté de présenter notre solution et sa grande variété d’applications, à l’écosystème mondial du Qualcomm Smart Cities Accelerator Program. »

« Accueillir Cepton comme membre de notre Qualcomm Smart Cities Accelerator Program, à la pointe de la technologie, est pour nous une excellente nouvelle. Et nous sommes impatients de travailler ensemble pour apporter des solutions et des applications lidar intelligentes d’avant-garde dans divers environnements urbains, et de collaborer pour offrir Smart Venues as a Service via la Qualcomm® IoT Services Suite », a ajouté Sanjeet Pandit, directeur principal du Développement commercial, et responsable mondial des Villes intelligentes, chez Qualcomm Technologies, Inc.

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton fournit des solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar pour toute une gamme de marchés, notamment l’automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée et basée sur MMT®, de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives et économiques qui offrent aux applications intelligentes la perception 3D longue portée et haute résolution.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton, dont le siège se trouve à San José, en Californie, aux États-Unis, est présente en Allemagne, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Le Qualcomm Smart Cities Accelerator Program de Qualcomm est un programme de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Qualcomm IoT Services Suite est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

