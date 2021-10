BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Het in Berlijn gevestigde FinTech CrossLend heeft een nota uitgegeven om een investering in leasecontracten voor fietsen te vergemakkelijken. De transactie is het resultaat van een samenwerking tussen Bikeleasing – de snelst groeiende aanbieder van e-bike leasing, MEAG als vermogensbeheerder, ERGO als investeerder en CrossLend als de structurer en beheerder van het digitale register. Scope beoordeelde de obligatie als investment grade en bevestigde dat de ecologische impact van de uitgegeven obligatie in overeenstemming is met de ICMA Green Bond Principles als onderdeel van een second party opinion.

