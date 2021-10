Écosse : Green Investment Group, TotalEnergies et RIDG s'associent avec Repsol Sinopec et Uniper pour développer un projet industriel de production d’hydrogène vert dans les Orcades

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Offshore Wind Power Limited (OWPL), le consortium formé par Green Investment Group, filiale de Macquarie, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et le promoteur écossais Renewable Infrastructure Development Group (RIDG), annonce étudier l’utilisation de l'énergie éolienne marine pour la production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle sur l'île de Flotta dans les Orcades, en Écosse.

Le consortium OWPL a soumis une proposition dans le cadre de l’appel d’offres ScotWind portant sur l’attribution de concessions d’éolien en mer par le Crown Estate Scotland pour développer le site « N1 » à l'ouest des Orcades. S’il est retenu, ce projet - dénommé parc éolien West of Orkney - pourra fournir de l'énergie renouvelable à une installation de production d'hydrogène vert sur le terminal de Flotta.

OWPL étudie ce projet d'alimentation de l’installation hydrogène de Flotta en partenariat avec Repsol Sinopec, le propriétaire du terminal de Flotta, et Uniper, une société énergétique internationale de premier plan et pionnière dans le domaine de l'hydrogène. Cette proposition est également soutenue localement par EMEC Hydrogen, qui joue un rôle clé dans le développement d’une position de leader des Orcades en matière de production d'hydrogène vert.

« Nous considérons que l'hydrogène vert pourrait constituer un débouché alternatif significatif pour certains des plus grands projets éoliens offshore écossais et générer plus largement d’importants bénéfices économiques dans le contexte de la transition énergétique en mer du Nord. Nous sommes impatients de travailler avec les partenaires de Flotta pour continuer à développer cette proposition », a déclaré Edward Northam, directeur de Green Investment Group Europe.

« TotalEnergies est convaincu du potentiel de l’éolien en mer pour produire de l’hydrogène vert et accompagner l’ambition de nos sociétés d’atteindre la neutralité carbone. Avec notre projet de parc éolien West of Orkney, nous avons l’opportunité d’alimenter l'une des premières unités de production d'hydrogène vert au monde, dans les Orcades. C'est un projet très enthousiasmant, et nous sommes impatients à l’idée de pouvoir y travailler avec nos partenaires et les parties prenantes des Orcades. » a déclaré Julien Pouget, directeur des énergies renouvelables de TotalEnergies.

« La production d'hydrogène vert est une opportunité extrêmement intéressante pour l'éolien marin et la chaîne d'approvisionnement écossaise. Les projets présentant des facteurs de capacité substantiels, tels que le parc éolien de West of Orkney, pourraient fournir de l'énergie très compétitive à des installations telles que le centre de production d'hydrogène de Flotta, qui pourrait à son tour répondre à la demande d'hydrogène au niveau national et international. » a déclaré Mike Hay, directeur commercial de RIDG. « Nous nous sommes donc engagés à travailler exclusivement avec nos partenaires pour étudier cette opportunité de manière approfondie et nous avons déjà réalisé des évaluations de l'acheminement des câbles et des études géophysiques littorales pour mieux comprendre les aspects pratiques de la réalisation du projet. »

« Flotta est un lieu idéal pour la production d'hydrogène vert - il est entouré des meilleures ressources éoliennes d'Europe, il se trouve à proximité des principales routes maritimes dans le vaste port naturel de Scapa Flow. Le moment est venu d'exploiter au maximum les incroyables atouts naturels et la géographie de Scapa Flow et des Orcades pour assurer à nos communautés un avenir durable et respectueux du climat », a déclaré James Stockan, chef du conseil des Orcades, « Nous sommes tout à fait ouverts aux affaires et prêts à travailler avec des investisseurs et des opérateurs potentiels pour développer les importantes opportunités stratégiques et internationales que nous savons que nos îles offrent. Le potentiel ici est immense et nous, en tant que Conseil, ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir et permettre cette nouvelle opportunité brillante. »

« Uniper est un pionnier dans le domaine de la production d'hydrogène et nous apportons déjà notre expertise et notre expérience à un portefeuille de projets en constante expansion sur un certain nombre de marchés, en Europe et au Royaume-Uni. Le centre de production d'hydrogène de Flotta est un concept passionnant, qui a le potentiel de fournir de l'hydrogène vert aux marchés nationaux et d'exportation. Nous attendons maintenant le résultat du cycle de location d'éoliennes offshore ScotWind, en espérant que la proposition pourra être réalisée. » Axel Wietfeld, PDG d'Uniper Hydrogen.

« Nous soutenons pleinement la transition de notre industrie vers une énergie propre et verte et un avenir sûr pour les travailleurs qualifiés du secteur pétrolier et gazier en Écosse et dans tout le Royaume-Uni. Nous disposons d'une feuille de route stratégique, soutenue par nos actionnaires et alignée sur chacune de leurs ambitions stratégiques, notamment la transition énergétique », a déclaré José Luis Muñoz, directeur général de Repsol Sinopec. « Le terminal Flotta est en activité depuis 1976 et contribue de manière significative à l'économie et aux communautés des Orcades depuis plus de 40 ans. Ce projet permettrait de transformer progressivement le terminal en un centre énergétique diversifié où les opérations pétrolières et gazières conventionnelles se poursuivraient et coexisteraient avec le développement d'un avenir écologique durable à long terme pour l'installation. La reconversion de Flotta nécessitera le soutien des parties prenantes locales, le maintien et le perfectionnement de la main-d'œuvre actuelle, ainsi que la création d'emplois qualifiés à long terme, tant pendant la construction que pendant les opérations liées à l'hydrogène. »

« Les Orcades sont bien avancées dans leur ambition de devenir le centre d'excellence mondial pour la recherche et la démonstration du fonctionnement de l'économie de l'hydrogène du futur. Nous avons généré le premier hydrogène vert alimenté par l'énergie marémotrice au monde en 2017 sur le site d'essai marémotrice de l'EMEC et avons dirigé divers projets d'hydrogène vert explorant la génération, la logistique et l'utilisation finale », a déclaré Neil Kermode, directeur général de l'EMEC. « Pour que ce projet puisse se réaliser, un certain nombre d'éléments vitaux devront se mettre en place, notamment un marché pour l'hydrogène vert. Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires de l'éolien offshore dans la poursuite de cet objectif et nous sommes déjà en discussion avec les gouvernements écossais et britannique pour explorer les mécanismes nécessaires à la réalisation de cette vision. »

À propos du pôle hydrogène de Flotta

Le pôle hydrogène de Flotta est un projet d’installation d’un site industriel de production d’hydrogène sur l’île de Flotta, dans l’archipel des Orcades. Il prévoit de reconvertir une zone du terminal de Flotta en centrale de production d’hydrogène vert, alimentée en électricité d’origine éolienne offshore.

Les partenaires d’OWPL sont Green Investment Group, TotalEnergies et RIDG :

Green Investment Group, développeur d’énergies renouvelables de premier plan qui s’est donné pour mission d’accélérer la transition écologique, a investi environ 625 millions de livres sterling en Écosse depuis 2012. Ces trois dernières années, Green Investment Group a engagé ou placé 6,9 milliards de livres sterling dans son portefeuille mondial, asseyant ainsi sa position d’investisseur et de développeur majeur dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe Macquarie, qui détient Green Investment Group, a financé près de la moitié des capacités éoliennes offshore britanniques actuellement en service et soutient également le projet Acorn à St Fergus, une initiative écossaise majeure dans le domaine du captage-stockage de CO 2 .

TotalEnergies est un groupe multi-énergies et l’un des plus grands opérateurs offshore sur le plateau continental britannique avec, à son palmarès, plusieurs réussites de projets complexes dans des conditions maritimes extrêmes. Le Groupe, dont l’ambition est d’être un acteur majeur de la transition énergétique, développe et opère des projets d’énergies renouvelables partout dans le monde. En Écosse, il détient une participation majoritaire dans le parc éolien offshore Seagreen 1 de 1 140 MW, en construction au large de la côte Est de l’Écosse. Parmi ses développements récents, on peut également citer le projet gazier de Culzean, au budget de 3,2 milliards de livres sterling, mené à bien avec un contenu local de 52 %. Ces cinq dernières années, TotalEnergies a investi environ 2,5 milliards de livres sterling dans des projets en Écosse.

RIDG, développeur écossais spécialisé dans l’éolien offshore depuis plusieurs décennies, collabore étroitement avec des acteurs locaux et nationaux depuis 2016 pour faire aboutir des opportunités intéressantes dans le cadre de la procédure d’attribution de concessions ScotWind.

Uniper est une compagnie d’énergie internationale qui emploie quelque 12 000 personnes dans plus de 40 pays. La société prévoit de rendre sa production d’électricité neutre en carbone en Europe d’ici 2035. Avec environ 35 GW de puissance installée, Uniper figure parmi les plus grands producteurs d’électricité au monde. Ses principales activités sont la production d’électricité en Europe et en Russie, ainsi que le négoce mondial d’énergie, notamment grâce à un portefeuille gaz diversifié qui fait d’Uniper l’une des principales compagnies européennes de gaz. En 2020, Uniper affichait une production de gaz supérieure à 220 milliards de m3. Uniper est également un partenaire de confiance des collectivités locales, des fournisseurs de services d’utilité publique et des industriels, qui accompagne ses clients dans le développement et la mise en œuvre de solutions de décarbonation de leurs activités. En tant que pionnier de l’hydrogène, Uniper s’est fixé l’objectif de mener ses activités dans le monde entier et dans l’ensemble de la filière, et de mettre en œuvre des projets qui feront de l’hydrogène un pilier du mix énergétique de demain.

Basée à Düsseldorf, la société est aujourd’hui le troisième plus grand fournisseur d’énergie allemand coté. Avec son actionnaire principal Fortum, Uniper est également le troisième plus gros producteur d’énergie décarbonée en Europe.

Repsol Sinopec Resources UK est une compagnie d’exploration et de production d’hydrocarbures implantée en mer du Nord. Elle compte dans son portefeuille des gisements pétroliers en production, de nouveaux développements majeurs et un certain nombre d’actifs dont la production a cessé ou qui sont en phase de démantèlement. Basée à Aberdeen, en Écosse, la compagnie détient des participations dans 48 champs (dont 38 opérés) sur le plateau continental britannique, avec 11 installations offshore (10 posés et 1 flottant) et deux terminaux onshore – un à Flotta dans les Orcades, et un à Nigg dans le Cromarty Firth.

Repsol Sinopec Resources UK Limited (repsolsinopecuk.com)

EMEC Hydrogen est la branche du Centre européen pour l’énergie marine (European Marine Energie Centre, EMEC) consacrée à l’innovation et à l’expérimentation autour de l’hydrogène. L’EMEC, qui utilise les énergies renouvelables des Orcades pour produire de l’hydrogène vert, est associé à un nombre croissant de dispositifs énergétiques innovants et de projets expérimentaux qui favorisent le développement de l’économie locale de l’hydrogène. En 2017, le Centre a été le premier à produire de l’hydrogène en utilisant l’énergie des vagues sur son site expérimental.

L’EMEC est déterminé à soutenir la transition vers la neutralité carbone et collabore avec des acteurs internationaux pour décarboner les secteurs de l’électricité, du chauffage et du transport.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

