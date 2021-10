Operador Líder na América Central Entra em Operação com a Incognito Software Systems

VANCOUVER, Columbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--Incognito Software Systems Inc., líder mundial no fornecimento de soluções de software de orquestração de serviços de banda larga para provedores de serviços digitais, anunciou hoje que uma operadora de destaque na América Central está em produção com seu conjunto de soluções de software para oferecer suporte ao provisionamento e gestão de serviços residenciais de banda larga em suas redes de fibra e cabo. Ao implantar a Incognito, a operadora simplifica o provisionamento de dispositivos de ponta a ponta, gerencia remotamente gateways de banda larga FTTH e melhorara a coleta de análises de rede para tomar decisões de negócios com mais informação, enquanto reduz os custos operacionais.

A empresa tem buscado substituir sua plataforma de provisionamento do legado por uma solução pronta e digital que permitiria enfrentar os crescentes custos, otimizar processos operacionais e escalar serviços em diferentes redes. O pacote de produtos da Incognito atende a estas necessidades, ao oferecer uma plataforma extensível e independente do fornecedor, consistindo em:

Broadband Command Center e Auto Configuration Server, que aceleram e automatizam o provisionamento e a gestão do ciclo de vida de dispositivos CPE em sua rede multiacesso.

Address Commander que equipa as operadoras com uma visão holística dos pools de endereços IP, bem como permite a alocação e atribuição de IPs a partir de uma plataforma centralizada

Monetization and Analytics Platform, que fornece inteligência artificial em tempo real para entender melhor o comportamento do cliente e da rede.

" Estamos empolgados com a oportunidade de fazer parte da estratégia de transformação digital de mais uma nova operadora", disse David Sharpley, Diretor Executivo da Incognito. " Nossa meta é oferecer uma plataforma preparada para o futuro que irá se expandir para apoiar o crescimento de seus negócios, permitir a inovação de serviços e melhorar a experiência de seus clientes."

Sobre a Incognito Software Systems Inc.

Incognito Software Systems Inc. fornece software de orquestração de serviços e serviços que ajudam os provedores de serviços digitais a gerenciar a experiência de banda larga da próxima geração. Mais de 200 clientes em todo o mundo, incluindo Claro, Cox, Digicel, Globe e Orange, alavancam as soluções da Incognito para acelerar a introdução de serviços inovadores de banda larga por fibra, cabo e tecnologias sem fio fixas, enquanto oferece uma ótima experiência aos clientes. A empresa é uma divisão do Lumine Group, um portfólio da Constellation Software Inc., a maior empresa independente de software do Canadá. Acesse www.incognito.com ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

