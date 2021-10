Cepton se une ao Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm, trazendo experiência em tecnologias de lidar inteligente para níveis mais altos de segurança, inteligência e conectividade

During the 3rd Annual Qualcomm Smart Cities Accelerate Event, The Indoor Lab showcased its latest crowd analytics solution using lidar sensors from Cepton to visualize how people are moving around and using the cafeteria space. Image and video courtesy of The Indoor Lab.

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Cepton Technologies, Inc., uma inovadora provedora de soluções de lidar inteligente, anunciou hoje sua associação ao Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm®.

O Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm reúne tecnologias e empresas para colaborar, inovar e acelerar o lançamento de cidades inteligentes e espaços conectados inteligentes globalmente. A Cepton acredita que sua presença no ecossistema se alinha à visão da Qualcomm Technologies, Inc. para fornecer tecnologia eficiente, segura e avançada para ambientes urbanos em rápido crescimento. Com sua associação, a Cepton busca aumentar o uso de soluções baseadas em lidar como membro do ecossistema do Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm em cidades inteligentes e espaços conectados inteligentes.

Através da Qualcomm® IoT Services Suite, a Cepton e uma das suas principais parceiras em espaços conectados, a The Indoor Lab, planejam colaborar com a Qualcomm Technologies para oferecer espaços inteligentes como serviço, utilizando um sistema de análise de multidões baseado em lidar que segue as preocupações de privacidade e otimiza a utilização de espaços.

Com seus recursos de percepção 3D de alta precisão e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, a tecnologia lidar pode habilitar uma grande variedade de aplicações para ajudar a construir ambientes mais seguros, mais inteligentes e melhor conectados. Graças aos seus dados anônimos, os lidares maximizam a proteção da privacidade das pessoas enquanto coletam informações úteis para ajudar a impulsionar decisões inteligentes em cidades e espaços inteligentes. A Cepton trabalha com parceiros globais para habilitar a transformação da infraestrutura de transportes, espaços públicos e grandes instalações comerciais utilizando soluções de lidar inteligentes. Por exemplo, a parceria da Cepton com a The Indoor Lab implementou uma solução de análise de multidões baseada em lidar como um projeto piloto em um terminal do Aeroporto Internacional de Orlando em 2020 para oferecer rastreamento anônimo de quedas, ajudando equipes de manutenção na limpeza direcionada e viajantes a evitar áreas lotadas.

“Estamos orgulhosos em fazer parte da rede de inovadores de tecnologia da Qualcomm através do Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm enquanto trabalhamos para ajudar a avançar o futuro da infraestrutura inteligente com nossas tecnologias lidar”, afirmou o Dr. Jun Pei, diretor executivo da Cepton. “Até hoje, nossa tecnologia tem sido utilizada com sucesso para habilitar monitoramento de tráfego e pedestres em tempo real na estrada e em interseções ferroviárias, sistemas de pedágio eletrônico de fluxo livre, segurança de infraestrutura crítica, e análises de multidões. Ao fazer parte do ecossistema do Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm, esperamos tornar nossas tecnologias mais acessíveis em uma escala global.”

“Nossa parceria com a Cepton tem sido inestimável para estabelecer a The Indoor Lab como uma líder de mercado para análises baseadas em lidar”, afirmou Patrick Blattner, cofundador e diretor de produto da The Indoor Lab. “Durante o 3o Evento Anual de Aceleração de Cidades Inteligentes da Qualcomm, na semana passada, tivemos o orgulho de apresentar nossa solução e sua ampla gama de aplicações no ecossistema do Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm.”

“É com prazer que damos as boas-vindas à Cepton como membro do nosso avançado Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Qualcomm. Esperamos trabalhar juntos para trazer soluções e aplicações de ponta de lidar inteligente para diversos ambientes urbanos e colaborar para oferecer espaços inteligentes como serviço através da Qualcomm® IoT Services Suite”, declarou Sanjeet Pandit, diretor sênior de desenvolvimento de negócios e chefe global de cidades inteligentes da Qualcomm Technologies, Inc.

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton oferece soluções de última geração, inteligentes, baseadas em lidar para uma variedade de mercados como automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. A tecnologia lidar baseada na MMT® patenteada da Cepton possibilita soluções confiáveis, com capacidade de escala e economicamente acessíveis que proporcionam percepção tridimensional de longo alcance e alta resolução 3D para aplicações inteligentes.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com mais de duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton está sediada em San Jose, Califórnia, EUA, com presença na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China, para atender a uma base global de clientes em rápido crescimento. Para mais informações, acesse www.cepton.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

