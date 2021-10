Air Liquide et Faurecia annoncent un accord de développement afin d’accélérer l’utilisation d’hydrogène pour les poids lourds

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et Faurecia annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de développement conjoint qui vise à concevoir et produire des systèmes de réservoirs embarqués d’hydrogène liquide destinés à l’industrie automobile. Grâce à ce partenariat technologique, les deux entreprises permettront d’accélérer le déploiement de la mobilité zéro-émission des poids lourds.

Particulièrement adaptés aux longues distances, les réservoirs d’hydrogène liquide pour les véhicules à pile à combustible ont un rôle clé à jouer dans l’accélération de la transition vers la neutralité carbone. Cette technologie permet de doubler la capacité de stockage d’hydrogène embarqué par rapport à la quantité d’hydrogène stockée sous forme gazeuse. Par conséquent, les camions bénéficiant de la technologie de stockage d’hydrogène liquide ont deux fois plus d’autonomie, tout en bénéficiant d’un temps de rechargement rapide et d’une charge utile inchangée.

Ce partenariat combine les compétences de chacune des deux entreprises dans leur cœur de métiers respectifs, ce qui sera fondamental pour accélérer la mise sur le marché de cette technologie. Air Liquide apportera pour sa part son expertise reconnue sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène liquide, y compris dans la cryogénie extrême, les technologies de stockage, les interfaces de rechargement et sa connaissance des infrastructures. De son côté, Faurecia apportera son expertise des architectures et de l’intégration de systèmes, ses compétences reconnues en matière de tests et simulations, son savoir-faire et son implantation dans l’industrie automobile mondiale, ainsi que ses relations privilégiées avec les constructeurs de véhicules.

Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré : « Il existe une réelle dynamique autour de l’hydrogène qui suscite un intérêt mondial. Dans ce contexte, des acteurs issus de secteurs très différents s’associent pour développer le potentiel de l’hydrogène. Notre partenariat avec un leader mondial comme Faurecia s’inscrit dans cette démarche. Il vise à accélérer le développement de la mobilité hydrogène en se concentrant sur le marché des poids lourds, pour lequel l’hydrogène est particulièrement adapté. Grâce à sa capacité d’innovation et son expertise, Air Liquide contribue au développement des écosystèmes de l’hydrogène sur toute la chaîne de valeur. En ligne avec nos objectifs de développement durable, notre ambition est de contribuer activement à l’émergence de la société bas-carbone. »

Patrick Koller, Président-Directeur Général de Faurecia, a ajouté : « Ce partenariat est le premier jalon d’une grande aventure avec Air Liquide, entreprise de premier plan dans le secteur de l’hydrogène. L’association de ces deux spécialistes de l’hydrogène aux compétences complémentaires, permettra de développer des technologies de pointe en matière de stockage d’hydrogène liquide pour la mobilité lourde, avec une mise sur le marché rapide. »

D’ici à 2030, la production de véhicules à pile à combustible pourrait représenter 2,5 millions de véhicules, dont 20 % pourraient être des poids lourds. Grâce à leur usage intensif, ceux-ci pourraient représenter près de 60 % des besoins du marché de la mobilité.

Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

L’engagement d’Air Liquide en faveur de l’hydrogène

En plein alignement avec l'Accord de Paris de 2015, les engagements d'Air Liquide répondent à l'urgence du changement climatique et de la transition énergétique, en visant la neutralité carbone d'ici 2050. En tant que pionnier de l'hydrogène, le Groupe est convaincu que l'hydrogène est une pierre angulaire de la transition énergétique. Au cours des 50 dernières années, le Groupe a développé une expertise unique et maîtrise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production et du stockage à la distribution de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie propre pour une large gamme d'applications telles que les usages industriels et la mobilité propre. Air Liquide s’engage à atteindre plusieurs objectifs, investir environ 8 milliards d’euros dans la chaîne de valeur complète de l’hydrogène bas carbone d’ici à 2035, et une capacité totale d'électrolyse de 3 GW d’ici à 2030.

Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

La vision de Faurecia sur la mobilité hydrogène

La pression sociétale et politique pesant sur l’industrie automobile pour la réduction des émissions n’a jamais été aussi forte. Alors que de nouvelles réglementations strictes entrent en vigueur dans le monde entier et que la demande de véhicules électrifiés ne cesse de croître, Faurecia a fait de la mobilité durable une priorité stratégique.

La mobilité hydrogène est en plein essor et Faurecia est au cœur d’un écosystème croissant de partenaires soutenant l’industrialisation et l’adoption à grande échelle de cette mobilité zéro émission. Faurecia a défini une feuille de route claire pour développer des solutions hydrogène adaptées aux différents cas d’usage pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires, la logistique, les industries et même au-delà au cours de la prochaine décennie. Grâce à une offre complète de systèmes de stockage d’hydrogène et de systèmes de pile à combustible via Symbio, joint-venture avec Michelin, le Groupe maîtrise 75 % de la chaîne de valeur hydrogène. Faurecia ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène et vise 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030.

D’ici 2050, le Groupe vise à être neutre en CO2 pour l’ensemble des émissions y compris la phase d’utilisation de nos produits.