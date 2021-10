During the 3rd Annual Qualcomm Smart Cities Accelerate Event, The Indoor Lab showcased its latest crowd analytics solution using lidar sensors from Cepton to visualize how people are moving around and using the cafeteria space. Image and video courtesy of The Indoor Lab.

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Cepton Technologies, Inc., een innovatieve leverancier van slimme lidar-oplossingen, heeft vandaag zijn lidmaatschap van het Qualcomm® Smart Cities Accelerator Program aangekondigd.

Het Qualcomm Smart Cities Accelerator Program brengt technologieën en bedrijven samen om samen te werken, te innoveren en de uitrol van slimme steden en slimme verbonden ruimtes wereldwijd te versnellen. Cepton is van mening dat zijn aanwezigheid in dit ecosysteem in lijn is met de visie van Qualcomm Technologies, Inc. om efficiënte, veilige en geavanceerde technologie te brengen in snelgroeiende stedelijke omgevingen. Met zijn lidmaatschap wil Cepton het gebruik van op lidar gebaseerde oplossingen bevorderen met ecosysteem leden van het Qualcomm Smart Cities Accelerator Program in slimme steden en slimme verbonden ruimtes.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.