Mbanq signe avec Temenos pour lancer la première coopérative de crédit en tant que service au monde et accélérer l'adoption de la banque en tant que service sur le marché américain

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Mbanq, la banque en tant que service (BaaS) basée dans la Silicon Valley et l'une des fintechs à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé aujourd'hui avoir soigné un accord stratégique avec Temenos (SIX : TEMN), la société proposant des services bancaires ouverts sur le cloud, pour lancer une offre innovante de coopérative de crédit en tant que service (CUaaS) et accélérer l'adoption des BaaS aux États-Unis.

La CUaaS est proposée par la Credit Union Service Organization (CUSO) de Mbanq et sera basée sur Temenos Banking Cloud. Cette solution constitue un nouveau service complet de bout en bout visant à aider les coopératives de crédit américaines de toute taille à accélérer leur transformation numérique et à offrir des services financiers numériques innovants et des expériences exceptionnelles à leurs membres. La CUaaS de Mbanq permet de combiner la technologie de cloud moderne de Temenos à des solutions opérationnelles, de services financiers et de conformité juridique dans le cadre d'un écosystème unique de coopératives de crédit. Aux États-Unis, les deux sociétés ont déjà entamé les processus d'acquisition de clients et de démonstration de faisabilité de leurs coopératives de crédit.

Le pays compte plus de 5 000 coopératives de crédit, fortes de plus de 100 millions de membres et représentant plus de 3,6 milliards USD par an de dépenses technologiques. De nombreuses coopératives de crédit sont cependant aux prises avec d'anciens systèmes et incapables d'offrir des services bancaires numériques de base tels que l'onboarding numérique, qui s'est révélé être une capacité essentielle pendant la pandémie. Mbanq et Temenos proposeront conjointement une transformation numérique rapide donnant la possibilité aux coopératives de crédit de fournir des services financiers compétitifs à leurs membres sur l'ensemble des points de contact. Ce puissant partenariat permettra par ailleurs de raccourcir les délais de lancement et d'exploitation des nouvelles coopératives de crédit.

Ces capacités seront basées sur la technologie de cloud ouvert de Temenos. Temenos Banking Cloud, qui comprend Temenos Transact, Temenos Infinity et des services bancaires de gestion de cycle de vie, sera connecté à la plateforme cloud de Mbanq par des API REST.

Mbanq proposera également une solution rapide basée sur les technologies de Temenos aux fintechs et aux sociétés de commerce électronique souhaitant intégrer des services bancaires tels que les paiements et les prêts, et élargir leur portefeuille de produits plutôt que mettre au point leur propre technologie ou passer par le long et coûteux processus d'obtention d'une charte bancaire. Temenos fournira par ailleurs des capacités BaaS à forte valeur ajoutée aux banques par l'intermédiaire de Mbanq, notamment des services de financement, de cartes de crédit et de paiement différé (« Achetez maintenant, payez plus tard »).

Max Chuard, PDG de Temenos, a déclaré : « Après avoir mis en œuvre notre stratégie d'accélération de l'adoption de la banque en tant que service en Europe, nous sommes à présent ravis de nous développer aux États-Unis. Grâce à cet accord stratégique avec Mbanq, nous ouvrons une nouvelle d'accès à l'espace BaaS et nous accroissons le taux de pénétration de nos coopératives de crédit sur le marché américain. Les coopératives de crédit déjà clientes de Temenos tireront parti du système de coopérative de crédit en tant que service pour mener leurs opérations de manière fluide et rentable, grâce à une technologie de cloud moderne. Avec Mbanq, nous sommes en mesure de prendre en charge la transformation numérique des coopératives de crédit en les déchargeant des opérations complexes de gestion de technologie, afin qu'elles puissent se concentrer sur l'offre de services bancaires innovants à leurs membres. »

Plus de 3 000 établissements de services financiers dans le monde ont recours à la technologie moderne de cloud ouvert de Temenos. Temenos Banking Cloud leur permet de consommer, de gérer et d'assurer la maintenance des services bancaires sur une plateforme en libre-service, sécurisée et en constante évolution, qui leur permet également d'élaborer de nouveaux modèles commerciaux.

Vlad Lounegov, PDG de Mbanq, a quant à lui affirmé : « Nous sommes heureux de former ce partenariat avec Temenos, le fournisseur de technologies bancaires le plus en vue du marché. À l'aide de Temenos Banking Cloud, Mbanq commercialise une offre de coopérative de crédit en tant que service qui automatise toutes les exigences opérationnelles nécessaires aux coopératives de crédit modernes. Ce partenariat en passe de changer la donne stimulera la croissance de notre société et contribuera à la transformation de l'offre, des technologies et des expériences client des entités réglementées et non réglementées dans le monde numérique postpandémique. »

Mbanq CUSO mise tout sur la transformation numérique rapide de sorte que les coopératives de crédit puissent fournir à leurs membres des services financiers concurrentiels de manière fluide et homogène sur les marchés de niche, et ce, sur les canaux mobiles et en ligne.

À propos de Mbanq

Mbanq est une banque en tant que service (BaaS), un innovateur technologique et l'une des fintechs à la croissance la plus rapide au monde. La société exploite des dizaines de banques et de coopératives de crédit à travers les États-Unis et le monde. Basée dans la Silicon Valley, Mbanq compte 150 collaborateurs ainsi que des bureaux et des centres de développement partout sur la planète, notamment à San Francisco, à Singapour, en Allemagne et en Croatie. www.mbanq.com

Mbanq CUSO met en œuvre la toute première coopérative de crédit en tant que service (CUaaS) au monde, soit un écosystème complet de services et de technologies offrant aux coopératives de crédit tout ce dont elles ont besoin de manière unifiée. www.mbanq.com/cuaas

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

