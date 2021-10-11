武田與JCR Pharmaceuticals合作，將韓特氏症下一代治療藥物商業化

日本大阪和兵庫縣蘆屋市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（簡稱「武田」）與JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (TSE:4552) (JCR)今天宣布一項以地域為重點的JR-141（國際非專利名稱：pabinafusp alfa）商業化獨家合作和授權合約，試驗中的下一代治療藥物JR-141是抗人運鐵蛋白受體抗體與iduronate-2-sulfatase (IDS)的重組融合蛋白，用於治療韓特氏症（也稱為第二型黏多醣症或MPS II）。韓特氏症由IDS缺乏所致，有不同表現形式。JR-141採用JCR專有血腦屏障(BBB)技術J-Brain Cargo®給藥，旨在使治療酶穿越BBB以直接到達腦並緩解該病的軀體和神經元病變表現，這些表現可導致進行性認知減退。

依此獨家合作和授權合約條款，武田將在美國以外獨家商業化JR-141，包括加拿大、歐洲和其他地區（不包括日本和某些其他亞太國家）。JCR將收到此類美國以外授權的預付款，並有資格獲得進一步開發和商業化里程碑以及潛在銷售的分層權利金。兩家公司將合作在JCR推展的全球3期研究完成後儘快向患者提供該治療藥物。

武田依分立的選擇權協議可獲得選擇權，該協議允許武田在3期研究完成後獲得在美國獨家商業化JR-141的授權。

武田罕見遺傳病與血液病治療領域部主管Dan Curran, M.D.表示：「武田致力於不斷改進韓特氏症的治療方式。JR-141引進了一種跨越血腦屏障投放蛋白質的新方法，克服了我們目前在治療韓特氏症基礎神經病理表現方面的挑戰，並幫助維持或改善這些患者的認知功能。我們將與JCR密切合作，運用我們在酶替代療法方面的專長，以期儘快向患者提供這種潛在的變革性治療藥物。」

JCR總裁兼董事長Shin Ashida表示：「JCR欣然與武田達成協議，武田有能力實現我們的共同目標，即充分發揮JR-141的效用。我們的目標是儘快向伴有中樞神經系統症狀（例如韓特氏症）的肝醣儲積症(LSD)患者提供變革性治療選擇。JR-141是日本首款獲得核准的可穿透血腦屏障的生物藥物。希望我們能夠透過與武田的合作來實現這項使命，儘快向世界各地的韓特氏症患者提供新的治療選擇。」

JR-141在開放日本2/3期臨床試驗中達到其主要終點，顯示腦脊液中硫酸乙醯肝素(HS)顯著減少，HS是一種生物標誌物，用於評估該藥減少中樞神經系統致病基質的功效，治療52周後所有受試者均獲得測值。在從標準酶替代療法(ERT)換藥而來的患者體內，軀體疾病的控制得以維持。該研究同時顯示，該試驗啟動前未接受既往標準ERT的參與者，其軀體症狀有改善。此外，神經認知發育評估顯示，治療一年後，25例患者中有21例的年齡當量功能得以維持或改善。試驗中未見治療相關嚴重不良事件報告1。

關於JR-141

JR-141是一種抗人運鐵蛋白受體抗體與iduronate-2-sulfatase的重組融合蛋白，該酶在韓特氏症受試者中缺失或功能障礙。JR-141使用JCR專有BBB技術J-Brain Cargo®，透過運鐵蛋白受體介導的胞吞作用穿越BBB，預計可有效緩解韓特氏症的神經元病變表現。細胞攝取透過運鐵蛋白受體和甘露糖-6-磷酸受體介導。JCR透過確立從分子設計階段到非臨床和臨床試驗階段的必要證據來推展開發活動。在非臨床試驗中，JCR已證實JR-141與運鐵蛋白受體的高親和性結合，且有穿越BBB進入神經元細胞的通道，可透過電子顯微鏡證明。

此外，JCR已確認，使用J-Brain Cargo®技術，酶可被吸收到各種腦組織中。韓特氏症動物模型也證實，基質累積有減少2,3,4。在JR-141的幾項臨床試驗中，JCR獲得CSF中硫酸乙醯肝素濃度降低的證據，硫酸乙醯肝素是一種生物標誌物，用於評估該藥減少中樞神經系統致病基質的功效，該結果與非臨床研究的結果一致。JCR同時獲得的臨床結果顯示，JR-141對神經認知有積極效應5,6,7,8。

JR-141已獲得厚生勞動省核准，自2021年5月上市，品牌名稱為「IZCARGO®靜脈輸注10毫克」。

關於韓特氏症

韓特氏症是一種罕見的嚴重致殘性溶酶體疾病，由iduronate-2-sulfatase缺乏所致，體內對一種稱為糖胺聚糖(GAG)的物質的分解需要該酶9。缺乏該酶，GAG會積聚，導致一系列疾病相關的徵象和症狀9,10。每三例韓特氏症患者中約兩例同時有進行性認知減退11。每16.2萬名活產兒中會出現一例韓特氏症，幾乎全為男性12。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，秉承我們對患者、員工和地球的承諾，武田致力於發現和交付轉變命運的藥品。武田專注於四大治療領域的藥物研發：腫瘤、罕見遺傳疾病和血液學、神經科學及胃腸病學(GI)領域，並針對血液製品及疫苗領域進行專項研發投入。我們始終專注於高度創新藥物的研發，透過開拓全新治療方案、增強合作研發引擎實力，打造一條穩健且形式多樣的產品管線，幫助改善人們的生活。我們的員工遍佈於大約80個國家和地區，與當地醫療健康合作夥伴攜手，為全球患者帶來健康福音。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.takeda.com。

關於JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (TSE 4552)是一家跨國專科製藥公司，致力於重塑全球罕見疾病和遺傳病患者的期望，並為他們帶來更多的可能性。我們以在日本46年的傳統為根基不斷發展，同時將我們的全球足跡擴展到美國、歐洲和拉丁美洲。我們透過將我們的科學專長和獨有技術應用於研究、開發和提供下一代治療藥物來改善患者的生活。我們在日本獲得核准的產品包括治療生長障礙、法布瑞氏症、急性移植物抗宿主疾病和腎性貧血的藥物。我們在全球開發中的試驗中產品旨在治療罕見疾病，包括MPS I（Hurler、Hurler-Scheie和Scheie氏症候群）、MPS II（韓特氏症）、龐貝氏症等。JCR努力為患者帶來更多的可能性，同時在全球加快醫療進步。我們的核心價值觀——可靠性、信心和堅持——造福我們所有的利害關係人，包括員工、合作夥伴和患者。攜起手來，我們翱翔。欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.jcrpharm.co.jp/en/site/en/。

來自武田的重要提示

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1. Okuyama T, Eto Y, Sakai N, et al. A phase 2/3 trial of pabinafusp alfa, IDS fused with anti-human transferrin receptor antibody, targeting neurodegeneration in MPS-II. Molecular Therapy. 2021;29(2):671-679. （Okuyama T、Eto Y、Sakai N等。pabinafusp alfa（與抗人運鐵蛋白受體抗體融合的IDS）標靶治療MPS-II神經變性的2/3期試驗。《分子療法》2021;29(2):671-679.）

2. Sonoda, et al. A Blood-Brain-Barrier-Penetrating Anti-human Transferrin Receptor Antibody Fusion Protein for Neuronopathic Mucopolysaccharidosis II. Mol Ther. 2018; 26(5): 1366-74. （Sonoda等。一種可穿越血腦屏障的抗人運鐵蛋白受體抗體融合蛋白用於神經元病變性第二型黏多醣症。《分子療法》2018; 26(5): 1366-74.）

3. Morimoto, et al. Clearance of heparin sulfate in the brain prevents neurodegeneration and neurocognitive impairment in MPS II mice. Mol. Ther. 2021; https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.01.027. （Morimoto等。清除腦中的硫酸肝素可防止MPS II小鼠的神經變性和神經認知障礙。《分子療法》2021; https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.01.027.）

4. Yamamoto et al. Nonclinical Safety evaluation of pabinafusp alfa, an anti-human transferrin receptor antibody and iduronate-2-sulfatase fusion protein, for the treatment of neuronopathic mucopolysaccharidosis type II. Mol Genet Metab Rep. 2021; https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2021.100758. （Yamamoto等。pabinafusp alfa（抗人運鐵蛋白受體抗體與iduronate-2-sulfatase的融合蛋白）治療神經元病變性第二型黏多醣症的非臨床安全性評估。《分子遺傳學和代謝報導》2021; https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2021.100758.）

5. Okuyama, et al. Iduronate-2-sulfatase with Anti-human Transferrin Receptor Antibody for Neuropathic Mucopolysaccharidosis II: A Phase 1/2 Trial. Mol Ther. 2020; 27(2): 456-464. （Okuyama等。iduronate-2-sulfatase與抗人運鐵蛋白受體抗體治療神經病變性第二型黏多醣症的1/2期試驗。《分子療法》2020; 27(2): 456-464.）

6. Okuyama, et al. A Phase 2/3 Trial of Pabinafusp Alfa, IDS Fused with Anti-Human Transferrin Receptor Antibody, Targeting Neurodegeneration in MPS-II. Mol Ther. 2020; 29(2): 671-679. （Okuyama等。Pabinafusp Alfa（與抗人運鐵蛋白受體抗體融合的IDS）標靶治療MPS-II神經變性的2/3期試驗。《分子療法》2020; 29(2): 671-679.）

7. Giugliani, et al. Iduronate-2-sulfatase fused with anti-human transferrin receptor antibody, pabinafusp alfa, for treatment of neuronopathic and non-neuronopathic mucopolysaccharidosis II: Report of a phase 2 trial in Brazil. Mol Ther. 2021; https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.03.019. （Giugliani等。iduronate-2-sulfatase與抗人運鐵蛋白受體抗體融合物pabinafusp alfa治療神經元病變性和非神經元病變性第二型黏多醣症：巴西 2 期試驗報告。《分子療法》2021; https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.03.019.）

8. Giugliani, et al. Enzyme Replacement Therapy with Pabinafusp Alfa for Neuronopathic Mucopolysaccharidosis II; an Integrated Analysis of Preclinical and Clinical Data. Preprints 2021; 2021090192. （Giugliani等。Pabinafusp Alfa 酶替代療法治療神經元病變性第二型黏多醣症；臨床前和臨床資料的綜合分析。預印本2021; 2021090192.）

9. Wraith JE, et al. Mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome): a clinical review and recommendations for treatment in the era of enzyme replacement therapy. Eur J Pediatr. 2008; 167(3):267-77. （Wraith JE等。第二型黏多醣症（韓特氏症）：酶替代療法時代的臨床綜述和治療建議。《歐洲兒科雜誌》2008; 167(3):267-77.）

10. Martin R. Recognition and Diagnosis of Mucopolysaccharidosis II (Hunter Syndrome). PEDIATRICS. Volume 121, Number 2, February 2008. （Martin R。第二型黏多醣症（韓特氏症）的識別和診斷。《兒科學》第121卷，第2期，2008年2月。）

11. Young I. A clinical and genetic study of Hunter's syndrome. 2 Differences between the mild and severe forms. （Young I。韓特氏症的臨床和基因研究。輕症與重症的兩種區別。）

12. Meikle PJ, et al. Prevalence of Lysosomal Storage Disorders. JAMA. 1999; 281(3):249-54. （Meikle PJ等。肝醣儲積症的患病率。《美國醫學會雜誌》1999; 281(3):249-54.）

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