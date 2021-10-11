Ares Management旗下基金擬收購Apex Clean Energy多數股權

維吉尼亞州夏洛特維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Apex Clean Energy (“Apex”)和Ares Management Corporation (NYSE: ARES)今天宣佈，由Ares基礎設施與電力策略部管理的基金以及其他帳戶已達成收購Apex多數股權的協定。在Apex尋求轉型為單純再生能源獨立發電商(IPP)之際，該項交易將為Apex提供更多權益成長資本。

Apex迄今已完成逾90億美元公用事業規模專案的商業化，開發中的一流和多元化清潔能源專案組合規模超過30 GW。Apex的交易對象涵蓋公用事業單位、工商業(C&I)市場以及全球金融機構。過去十年，Apex一直是向工商業市場銷售清潔能源的領導者。

Ares基礎設施與電力策略部旗下基金與Apex合作處理大量電力專案，其中包括美國單一場址、單期開發且容量首屈一指的風力發電場——525 MW Aviator風電場，以及302 MW 林肯陸地風電場和121 MW Ford Ridge風電場。

Apex Clean Energy總裁兼執行長Mark Goodwin表示：「Apex和Ares肩負著加速轉向清潔能源的共同使命。能源轉型的需求從未像現在這樣迫切，產業發展動力帶來直接而巨大的機會。Apex在過去十年不斷成長，終於迎來這一時刻。本次交易注入的成長資本將使Apex能夠鞏固其在美國公用事業規模清潔能源開發市場的領導地位，支持其以IPP型態運行專案，並加快向儲能技術、分散式能源以及綠色能源等領域的策略性擴張。」

Ares基礎設施與電力策略部合夥人兼共同主管Keith Derman表示：「Ares和Apex之間有著長期而深厚的合作關係，因此我們對此次交易充滿信心並倍感振奮。Apex擁有業界領先的再生能源業務，這一優勢可使我們的投資者處於北美能源轉型的最前線。」

Ares基礎設施與電力策略部董事總經理Steve Porto表示：「向低碳經濟轉型是我們將終生面臨的挑戰，需要投入大量的資本和技術專長。Apex是清潔能源領域的領導者，擁有一支才華洋溢、經驗豐富的團隊。我們很高興能為Apex提供更多資金，以支持其應付該項挑戰。」

Apex將繼續由現有管理團隊領導。此次交易須通過慣常審核，可望於2021年底前完成。在本次交易中，Lazard擔任首席財務顧問，CohnReznick Capital擔任Apex的財務顧問，Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP擔任Apex的外部法律顧問。Nomura Greentech擔任Ares的財務顧問，Kirkland & Ellis擔任Ares的外部法律顧問。

由EGCO Group、Varma Mutual Pension Insurance Company、Clal Insurance & Finance、Menora Mivtachim Group和ST International Corporation等共同投資者組成的財團，以及由摩根士丹利投資管理 (Morgan Stanley Investment Management)投資組合解決方案組、The Hartford、Poalim Equity和IMM Investment Global為代表的投資者，正透過Ares旗下基金以及其他共同投資帳戶參與此次交易。

關於Apex Clean Energy

加速推進清潔能源轉型是Apex Clean Energy成立時肩負的單一使命。Apex正透過開發、建造和運行公用事業規模的風能、太陽能和儲能設施以及分散式能源和綠色能源技術等，在北美地區不斷擴大再生能源專案。我們富有使命感的團隊包括逾300名專業人員，他們採用以資料為中心的方法和無與倫比的專案組合，為全球極具創新性和前瞻性的客戶創建解決方案。有關Apex如何打造未來能源公司的更多資訊，請造訪apexcleanenergy.com，或在Facebook、Twitter和LinkedIn關注我們。

關於Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球首屈一指的另類投資管理公司，為客戶提供涵蓋信貸、私募股權、房地產和基礎設施等資產類別的補充性初級和次級市場投資解決方案。我們力求提供靈活的資本，以支持企業並為我們的利害關係者及社區創造價值。透過旗下各投資小組之間的協力合作，我們致力於在整個市場週期中產生一致且有吸引力的投資回報。截至2021年6月30日，包括2021年7月1日完成收購的Black Creek Group在內，Ares Management Corporation全球平臺所管理的資產規模達到約2,620億美元。公司在北美、歐洲、亞太和中東約有2,000名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aresmgmt.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。